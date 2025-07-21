Câu hỏi thường gặp trong sự kiện Kickstarter









Sự kiện Kickstarter là một sự kiện được bắt đầu trong giai đoạn trước khi ra mắt dự án, nơi người dùng có thể bỏ phiếu để hỗ trợ dự án yêu thích trên MEXC, sau đó sẽ phát token cho tất cả người dùng bỏ phiếu thành công. Sự kiện này được thiết kế để xác định các dự án chất lượng cao, đồng thời mang lại lợi ích airdrop cho người dùng MEXC.









Bước 1: Đủ điều kiện tham gia

Để đủ điều kiện, tài khoản cần hoàn thành ít nhất một giao dịch Futures với cặp giao dịch và số tiền bất kỳ, đồng thời nắm giữ tối thiểu 5 MX trong 24 giờ liên tiếp trước 23:00 (Giờ VN) của ngày trước khi sự kiện bắt đầu.





Bước 2: Cam kết MX và tính toán số lượng cam kết hợp lệ

Khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện yêu cầu, bạn có thể cam kết MX trong suốt thời gian diễn ra sự kiện. Số lượng MX đã cam kết sẽ được sử dụng để tính toán phần thưởng và sẽ không bị đóng băng. Sau khi sự kiện kết thúc, chúng tôi sẽ tính toán số lượng cam kết hợp lệ của bạn dựa trên số lượng cam kết thực tế và cấp độ mà bạn đủ điều kiện. Số lượng cam kết hợp lệ càng cao, phần thưởng càng lớn.





Bước 3: Giới thiệu người dùng hợp lệ để tăng hệ số phần thưởng

Giới thiệu bạn bè đăng ký, hoàn thành nạp và giao dịch Futures đáp ứng các điều kiện dưới đây để tăng hệ số phần thưởng:

1）Giới thiệu bạn bè đăng ký tài khoản MEXC thông qua liên kết hoặc mã giới thiệu của bạn.

2） Sau khi đăng ký, người được giới thiệu phải nạp tích luỹ ≥100 USDT trong vòng 7 ngày kể từ khoản nạp đầu tiên (Chuyển nội bộ không được xem là hợp lệ. Tuy nhiên, nạp trên chuỗi và mua P2P hoặc fiat được xem là hợp lệ).

3）Người được giới thiệu phải hoàn thành ít nhất một giao dịch Futures (Không yêu cầu số lượng tối thiểu).

4）Bất kỳ giao dịch Futures nào không bao gồm Copy Trade.

*Lưu ý: Hoàn thành giao dịch Futures bao gồm cả mở và đóng vị thế.





Khi tăng số lượng người được giới thiệu hợp lệ, hệ số phần thưởng sẽ tăng lên, và bạn có thể nhận được phần thưởng lớn hơn trong tổng phần thưởng.

Quy tắc phần thưởng: Số lượng MX cam kết và số lượng người được giới thiệu hợp lệ càng nhiều, phần thưởng cuối cùng nhận được sẽ càng lớn.





Cấp độ Yêu cầu Hệ số V1 Nắm giữ ≥5 MX trong 24 giờ liên tiếp x1 V2 Giới thiệu 1 người dùng hợp lệ x1.5 V3 Giới thiệu 2 người dùng hợp lệ x1.55 V4 Giới thiệu 3 người dùng hợp lệ x1.6 V5 Giới thiệu 4 người dùng hợp lệ x1.65 V6 Giới thiệu 5 người dùng hợp lệ x1.7 V7 Giới thiệu 6 người dùng hợp lệ x1.75





Số lượng MX cam kết hợp lệ của người dùng = Số lượng MX cam kết thực tế * Hệ số cam kết

Tính toán phần thưởng cho Người dùng A:

Phần thưởng của Người dùng A = (Số lượng MX cam kết hợp lệ của Người dùng A / Tổng số MX cam kết hợp lệ của tất cả người dùng) * Tổng phần thưởng





Cam kết MX càng nhiều và giới thiệu càng nhiều người dùng hợp lệ, phần thưởng càng lớn!

Định nghĩa về người dùng hợp lệ: Người dùng hợp lệ = Sau khi đăng ký, người dùng hoàn thành khoản nạp đầu tiên (Chuyển nội bộ không được tính, chỉ tính nạp trên chuỗi, giao dịch P2P và mua bằng fiat) và tích luỹ số lượng nạp ≥100 USDT trong vòng 7 ngày, đồng thời hoàn thành ít nhất một giao dịch Futures (Phải hoàn thành đóng ít nhất một lệnh).

Lưu ý: Hệ thống sẽ chụp nhanh số lượng người dùng được giới thiệu hợp lệ (Có hiệu lực trong 30 ngày) và cập nhật cấp độ vào ngày hôm sau. Người dùng có thể kiểm tra hệ số cấp độ tài khoản trên trang sự kiện.





Bước 4: Phân bổ phần thưởng

Phần thưởng sẽ được phân bổ vào ví Spot của bạn theo quy tắc.









Số lượng MX tối thiểu của tất cả các lần chụp nhanh trong 24 giờ liên tiếp sẽ được dùng để tính toán số lượng nắm giữ MX.





1）Chụp nhanh số dư tài khoản Spot: Lấy số lượng nhỏ nhất trong các lần chụp nhanh trong ngày (Ba lần chụp nhanh ngẫu nhiên trong ngày)

Ví dụ:

Trong ba lần chụp nhanh trong ngày, số lượng MX lần lượt là 100 MX, 200 MX, 300 MX - Số lượng chụp nhanh tối thiểu của ngày này sẽ là 100 MX.





2）Chụp nhanh sẽ kết thúc trước khi sự kiện bắt đầu 1 ngày. Dữ liệu được thống kê dựa trên múi giờ UTC+8.









Số lượng tối thiểu có thể cam kết là 5 MX, số lượng tối đa có thể cam kết là 100,000 MX.





1）Nếu số lượng MX tối thiểu được chụp nhanh ở ví Spot trong 24 giờ thấp hơn 5 MX, số lượng MX có thể cam kết là 0. Bạn sẽ không đủ điều kiện tham gia Kickstarter.

2）Nếu số lượng MX tối thiểu ở ví Spot trong 24 giờ liên tiếp nằm trong khoảng từ 5 MX đến 100,000 MX, số lượng MX có thể cam kết sẽ là số lượng MX thấp nhất được chụp nhanh trong ví Spot trong 24 giờ.

3）Nếu số lượng MX tối thiểu ở ví Spot trong 24 giờ liên tiếp lớn hơn 100,000 MX, số lượng MX tối đa có thể cam kết là 100,000 MX.





Lưu ý: Nếu một người dùng cam kết tổng cộng hơn 100,000 MX bằng nhiều tài khoản, các tài khoản liên quan có thể kích hoạt cơ chế kiểm soát rủi ro của sàn. Vui lòng thận trọng khi tham gia.









Số lượng airdrop Kickstarter không chỉ phụ thuộc vào số MX bạn nắm giữ mà còn phụ thuộc vào các yếu tố sau:





1）Tổng lượng MX hợp lệ được cam kết bởi tất cả người dùng: Nếu tổng lượng cam kết tăng mạnh, tỷ lệ phân bổ của bạn có thể giảm.

2）Quy mô tổng phần thưởng hiện tại: Khi tổng phần thưởng giảm, phân bổ airdrop mỗi người dùng nhận được cũng sẽ ít hơn.

3）Hệ số giới thiệu hợp lệ: Số lượt giới thiệu thành công ít đi sẽ khiến hệ số phần thưởng của bạn giảm.





Tóm lại: Nếu lượng MX bạn nắm giữ và hệ số giới thiệu không thay đổi, việc airdrop giảm thường xuất phát từ việc tổng lượng cam kết tăng hoặc tổng phần thưởng ít đi.









Các yếu tố ảnh hưởng chính:





Yếu tố cá nhân:

Nắm giữ MX: Nắm giữ MX càng nhiều, tỷ lệ phân bổ cơ sở càng cao.

Hệ số giới thiệu hợp lệ: Việc giới thiệu thành công người dùng hoạt động sẽ giúp tăng hệ số phần thưởng.





Yếu tố thị trường:

Tổng lượng MX hợp lệ được cam kết bởi tất cả người dùng: Khi tổng lượng cam kết tăng, phần phân bổ cho mỗi người dùng có thể giảm.

Tổng phần thưởng hiện tại: Mức tổng phần thưởng thay đổi sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến lượng airdrop mà mỗi người nhận được.









Sau khi sự kiện kết thúc, MEXC sẽ công bố dữ liệu tổng lượng cam kết hợp lệ của tất cả người dùng tham gia trong thông báo chính thức. Vui lòng kiểm tra trang thông báo









MX cần được nắm giữ trong Ví Spot để đủ điều kiện tham gia chụp ảnh nhanh. MX trong các ví khác sẽ không được tính.









1）Bạn có thể kiểm tra lượng MX đã cam kết và lượng cam kết hợp lệ ngay trên trang sự kiện.

2）Lịch sử cam kết có thể được xem trong mục Thông tin sự kiện - Lịch sử phần thưởng









1）Bạn có thể xem phần thưởng ước tính và phần thưởng thực tế trên trang sự kiện, dựa theo lượng MX đã cam kết.

2） Để xem chi tiết phần thưởng thực tế đã nhận, truy cập mục Thông tin sự kiện - Lịch sử phần thưởng



