Hướng dẫn nâng cao trải nghiệm Kickstarter cùng MX

Kickstarter là sự kiện airdrop độc quyền dành riêng cho người dùng nắm giữ MX trên MEXC. Chỉ cần nắm giữ một lượng MX nhất định, bạn có thể tham gia sự kiện miễn phí và nhận airdrop token từ các dự án
Kickstarter là sự kiện airdrop độc quyền dành riêng cho người dùng nắm giữ MX trên MEXC. Chỉ cần nắm giữ một lượng MX nhất định, bạn có thể tham gia sự kiện miễn phí và nhận airdrop token từ các dự án mới.

Theo dữ liệu mới nhất từ sàn, MEXC đã tổ chức thành công 2,030 sự kiện airdrop token mới từ tháng 1 đến tháng 10 năm 2024, với tổng phần thưởng đạt 116 triệu USDT. Để tìm hiểu cách tham gia các sự kiện Kickstarter, vui lòng tham khảo hướng dẫn: “Làm thế nào để tham gia Kickstarter?

1. Điều kiện tham gia sự kiện Kickstarter


Điều kiện tham gia: Nắm giữ ≥5 MX trong 24 giờ liên tiếp.

Nâng cấp cấp độ: Giới thiệu càng nhiều người dùng hợp lệ, cấp độ của bạn càng tăng. Cấp độ cao hơn sẽ tăng hệ số cam kết, giúp bạn nhận được phần thưởng hấp dẫn hơn.

Người dùng hợp lệ là người dùng sau khi đăng ký, thực hiện khoản nạp đầu tiên ≥100 USDT trong vòng 7 ngày. Các khoản nạp on-chain, giao dịch P2P hoặc mua bằng tiền fiat đều được tính, ngoại trừ chuyển nội bộ. Bên cạnh đó, người dùng hợp lệ cần thực hiện ít nhất một giao dịch Futures với số lượng bất kỳ.

2. Tính toán phần thưởng airdrop


Phần thưởng airdrop ước tính = (Số lượng cam kết hợp lệ của bạn / Số lượng cam kết hợp lệ của tất cả người dùng) × Tổng phần thưởng.
Số lượng cam kết hợp lệ = Số lượng cam kết × Hệ số cam kết.

Bảng dưới đây liệt kê các cấp độ và hệ số cam kết tương ứng với số lượng người dùng được giới thiệu hợp lệ hoặc lượng MX bạn nắm giữ:
Cấp độ
Điều kiện
Hệ số cam kết
V1
Nắm giữ ≥5 MX trong 24 giờ liên tiếp
x1
V2
Giới thiệu 1 người dùng hợp lệ
x1.5
V3
Giới thiệu 2 người dùng hợp lệ
x1.55
V4
Giới thiệu 3 người dùng hợp lệ
x1.6
V5
Giới thiệu 4 người dùng hợp lệ
x1.65
V6
Giới thiệu 5 người dùng hợp lệ
x1.7
V7
Giới thiệu 6 người dùng hợp lệ
x1.75

Giải thích về hệ số cam kết:


Như đã đề cập, số lượng người dùng hợp lệ bạn mời tham gia sự kiện Kickstarter càng nhiều, hệ số cam kết của bạn càng cao, dẫn đến phần thưởng hấp dẫn hơn. Hãy cùng xem một ví dụ đơn giản dưới đây:

Giả sử có hai người dùng, A và B, mỗi người đều nắm giữ 1,000 MX trong 24 giờ liên tiếp và tham gia sự kiện Kickstarter. Người dùng A không mời được bất kỳ người dùng hợp lệ nào, nên hệ số cam kết là 1. Trong khi đó, người dùng B mời được một người dùng hợp lệ, nên hệ số cam kết là 1.5. Phần thưởng sẽ được tính như sau:
Phần thưởng người dùng A: 1,000 * 1 /( 1,000 * 1 + 1,000 * 1.5 ) = 0.4
Phần thưởng người dùng B: 1,000 * 1.5 /( 1,000 * 1 + 1,000 * 1.5 ) = 0.6

Lưu ý quan trọng:


1) Hệ thống sẽ chụp nhanh số lượng người được giới thiệu hợp lệ (có hiệu lực trong 30 ngày) và cập nhật cấp độ của bạn vào ngày tiếp theo. Bạn có thể kiểm tra hệ số cam kết trên trang sự kiện.
2) Người dùng có thể cam kết tối đa số lượng có thể. Sau khi cam kết, token chỉ được dùng để tính phần thưởng và không bị đóng băng. Khi sự kiện kết thúc, phần thưởng sẽ được airdrop trực tiếp vào tài khoản Spot của bạn.

3. Lợi ích bổ sung khi nắm giữ MX


Ngoài việc tham gia các sự kiện airdrop miễn phí, việc nắm giữ MX còn mang lại nhiều lợi ích hấp dẫn như giảm phí giao dịch và nhận hoa hồng giới thiệu. Chỉ cần nắm giữ ≥500 MX trong ví Spot liên tục 24 giờ, bạn sẽ nhận được ưu đãi giảm 50% phí giao dịch (không áp dụng cho các cặp BTC). Hơn nữa, khi mời người dùng tham gia MEXC, bạn có thể nhận đến 40% hoa hồng (tại một số khu vực mức cao nhất là 50%) từ phí giao dịch Spot và Futures của người được giới thiệu. Nếu trở thành Đại lý, mức hoa hồng có thể lên đến 70%.

MEXC không ngừng phát triển hệ sinh thái MX, mang đến cho cả người dùng mới và người dùng hiện tại những lợi ích độc quyền nhằm tối ưu trải nghiệm và gia tăng giá trị token. Trong tương lai, MX sẽ được tích hợp vào nhiều ứng dụng sáng tạo hơn, mở rộng hệ sinh thái và tạo thêm cơ hội sinh lợi hấp dẫn cho người dùng.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác cũng như không cấu thành lời khuyên để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo hiểu rõ rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.


