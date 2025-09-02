Hướng dẫn sử dụng MX để khấu trừ phí giao dịch

Loại
Mức phí Spot
Sự kiện
Tỷ lệ phí
(không nắm giữ MX)
Tỷ lệ phí ưu đãi khi nắm giữ
500 MX (ưu đãi 50%)
Tỷ lệ phí ưu đãi khi sử dụng
Khấu trừ MX (ưu đãi 20%)
Maker
0%
0%
0%
Taker
0.05%
0.025%
0.04%
Loại
Mức phí Futures
Sự kiện
Tỷ lệ phí
(không nắm giữ MX)
Tỷ lệ phí ưu đãi khi nắm giữ
500 MX (ưu đãi 50%)
Tỷ lệ phí ưu đãi khi sử dụng
Khấu trừ MX (ưu đãi 20%)
Maker
0%
0%
0%
Taker
0.02%
0.01%
0.016%
Gửi bitcoin lúc đầu có thể có vẻ phức tạp, nhưng thực ra nó khá đơn giản một khi bạn hiểu những điều cơ bản. Hướng dẫn này sẽ giúp bạn hiểu mọi thứ cần biết về cách gửi bitcoin an toàn và hiệu quả. Bạ
Cuộc tranh luận giữa bitcoin vs vàng đã trở nên gay gắt khi cả hai tài sản đạt mức định giá lịch sử vào năm 2025. Vàng đã tăng mạnh với giá trên $3,000 mỗi ounce trong khi Bitcoin giao dịch trên $100,
Bitcoin đã tăng từ vài xu lên hàng chục nghìn đô la, nhưng nhiều người vẫn tự hỏi làm thế nào tiền kỹ thuật số không có tài sản thực tế đảm bảo lại có thể có giá trị. Bài viết này giải thích các yếu t
Khai thác Bitcoin đã chuyển đổi từ một sở thích trong phòng ngủ thành một ngành công nghiệp tỷ đô kể từ năm 2009. Nhiều người mới tham gia thắc mắc liệu người bình thường có thể tham gia khai thác hay
Kickstarter và Launchpool là sự kiện airdrop miễn phí độc quyền dành cho người dùng nắm giữ MX. Để khuyến khích người dùng tham gia tích cực và nâng cấp phần thưởng, MEXC đã điều chỉnh quy tắc hệ số p
1. Sự kiện Kickstarter?Sự kiện Kickstarter là một sự kiện được bắt đầu trong giai đoạn trước khi ra mắt dự án, nơi người dùng có thể bỏ phiếu để hỗ trợ dự án yêu thích trên MEXC, sau đó sẽ phát token
MEXC tổ chức các sự kiện airdrop miễn phí độc quyền cho người dùng nắm giữ MX, mang đến nhiều phần thưởng airdrop từ nhiều dự án khác nhau. Để khuyến khích người dùng tham gia và tăng lợi nhuận airdro
Vào tháng 10, MEXC đã công bố dữ liệu đốt token MX cho Quý 3 năm 2024, với tổng cộng 2,480,000 token MX đã bị đốt. Hành động này nhằm mục đích củng cố niềm tin của người dùng nắm giữ MX. Bằng cách nắm