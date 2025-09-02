MX, token gốc của sàn MEXC, không chỉ mang lại các lợi ích từ airdrop miễn phí mà còn có thể khấu trừ phí giao dịch cho người dùng. Hướng dẫn này trình bày chi tiết cách sử dụng MX để khấu trừ phí giaMX, token gốc của sàn MEXC, không chỉ mang lại các lợi ích từ airdrop miễn phí mà còn có thể khấu trừ phí giao dịch cho người dùng. Hướng dẫn này trình bày chi tiết cách sử dụng MX để khấu trừ phí gia
Hướng dẫn sử dụng MX để khấu trừ phí giao dịch

MX, token gốc của sàn MEXC, không chỉ mang lại các lợi ích từ airdrop miễn phí mà còn có thể khấu trừ phí giao dịch cho người dùng. Hướng dẫn này trình bày chi tiết cách sử dụng MX để khấu trừ phí giao dịch, nhằm nâng cao trải nghiệm của bạn trên MEXC.

Phí giao dịch Spot của MEXC là 0% phí Maker và 0.05% phí Taker. Đối với giao dịch Futures, phí Maker là 0% và phí Taker là 0.02%. Đối với một số cặp giao dịch đặc biệt, có thể áp dụng mức phí khác nhau. Người dùng có thể kiểm tra trang phí trên trang web chính thức để biết thông tin chi tiết. Ngoài ra, tỷ lệ phí có thể thay đổi theo quốc gia và khu vực, vì vậy vui lòng tham khảo trang phí chính thức để biết thông tin cập nhật và chính xác nhất.

1. Các loại giao dịch đủ điều kiện khấu trừ MX


Hiện tại, người dùng của MEXC có thể tận hưởng ưu đãi 20% phí giao dịch khi sử dụng MX để khấu trừ phí giao dịch Spot và USDT-M Futures Vĩnh cửu. Nếu nắm giữ từ 500 token MX trở lên trong tài khoản Spot 24 giờ qua, bạn có thể tận hưởng ưu đãi 50% cho cả phí giao dịch Spot và Futures.

Lưu ý các lợi ích của tài khoản chính và phụ là độc lập và không thể chia sẻ. Ưu đãi khi nắm giữ MX trong tài khoản Spot không thể kết hợp với ưu đãi khi sử dụng MX để khấu trừ. Hệ thống sẽ áp dụng tùy chọn có mức ưu đãi cao hơn, tức là ưu đãi khi nắm giữ MX.

Giao dịch Spot: Khi tính năng khấu trừ MX được kích hoạt, bạn có thể tận hưởng ưu đãi 20% phí giao dịch Spot trên MEXC. Nếu số dư MX khả dụng không đủ để trả phí giao dịch, hệ thống sẽ áp dụng mức phí tiêu chuẩn của sàn. Nếu nắm giữ từ 500 MX trở lên trong tài khoản Spot trong 24 giờ liên tiếp, bạn có thể tận hưởng ưu đãi 50% phí giao dịch.

Giao dịch Futures: Sau khi chuyển MX vào tài khoản Futures, tính năng khấu trừ MX sẽ được kích hoạt. Phí phát sinh từ giao dịch USDT-M Futures sẽ được khấu trừ bằng MX, mang lại cho bạn ưu đãi 20%. Khi hết MX, tính năng này sẽ bị vô hiệu hóa. Nếu nắm giữ từ 500 MX trở lên trong tài khoản Spot 24 giờ qua, bạn có thể tận hưởng ưu đãi 50% phí giao dịch. Lưu ý nếu trong tài khoản Futures có tiền thưởng Futures, tiền thưởng sẽ được sử dụng trước để khấu trừ phí và ưu đãi phí giao dịch sẽ không được áp dụng.

2. Mức phí ưu đãi khi sử dụng khấu trừ MX


Loại
Mức phí Spot
Sự kiện
Tỷ lệ phí
(không nắm giữ MX)
Tỷ lệ phí ưu đãi khi nắm giữ
500 MX (ưu đãi 50%)
Tỷ lệ phí ưu đãi khi sử dụng
Khấu trừ MX (ưu đãi 20%)
Maker
0%
0%
0%
Taker
0.05%
0.025%
0.04%

Loại
Mức phí Futures
Sự kiện
Tỷ lệ phí
(không nắm giữ MX)
Tỷ lệ phí ưu đãi khi nắm giữ
500 MX (ưu đãi 50%)
Tỷ lệ phí ưu đãi khi sử dụng
Khấu trừ MX (ưu đãi 20%)
Maker
0%
0%
0%
Taker
0.02%
0.01%
0.016%

3. Hướng dẫn sử dụng MX để khấu trừ phí giao dịch


Dưới đây là hướng dẫn sử dụng MX để khấu trừ phí giao dịch Spot. Quy trình này tương tự cho phí giao dịch Futures.

Web:


Truy cập trang phí của trang web chính thức MEXC và nhấn vào [Ưu đãi lên đến 50% phí giao dịch].


Nhấn vào [Kích hoạt ngay] để bắt đầu sử dụng MX để khấu trừ phí giao dịch.


App:


1) Trên trang chủ App MEXC, nhấn vào biểu tượng người dùng ở góc trên bên trái.
2) Nhấn vào [Cài đặt phí].
3) Trên trang Cài đặt phí, nhấn vào [Ưu đãi lên đến 50% phí giao dịch].
4) Nhấn vào [Kích hoạt ngay] để bắt đầu sử dụng MX để khấu trừ phí giao dịch.


Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác cũng như không cấu thành lời khuyên để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo hiểu đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.


