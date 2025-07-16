Báo cáo sự kiện MX Zone Tháng 11





Vào tháng 11/2024, cuộc bầu cử tổng thống Mỹ khép lại với chiến thắng của Donald Trump, đánh dấu ông trở thành tổng thống tiếp theo. Kết quả bầu cử đã tạo động lực mạnh mẽ cho sự phục hồi của thị trường tiền mã hóa, khi giá BTC liên tục lập đỉnh mới và vượt mốc 100,000 USDT. Sự hào hứng của các nhà đầu tư đối với tiền mã hóa tăng cao, khơi dậy một làn sóng đầu tư sôi động. Trong thời gian này, MEXC đã triển khai nhiều đợt airdrop miễn phí, mang đến phần thưởng hấp dẫn cho người dùng và thúc đẩy sự tăng trưởng vượt bậc của nhiều token, củng cố vị thế là nhân tố quan trọng và là người dẫn đầu xu hướng trên thị trường.





Sự kiện airdrop miễn phí của MEXC là sự kiện đặc quyền dành riêng cho người dùng nắm giữ MX. Để tìm hiểu thêm về các lợi ích của việc sở hữu MX, bạn có thể tham khảo bài viết " 3 Lợi Ích Hàng Đầu Dành Cho Chủ Sở Hữu MX ".









Trong tháng 11 năm 2024, MEXC đã tổ chức tổng cộng 103 sự kiện airdrop và phân bổ phần thưởng trị giá hơn 6.67 triệu USDT, với APY lên đến 56%.





Theo số liệu thống kê từ MEXC về các sự kiện airdrop tháng 11, 05 token hàng đầu đều ghi nhận mức tăng hơn 180%. Dẫn đầu là token KANGO ghi nhận mức tăng ấn tượng 669%, trở thành token có mức tăng mạnh nhất trong tháng. Theo sau là UNISUI và MSM với mức tăng đáng kể, lần lượt đạt 306% và 283%.





Tên dự án Thời gian airdrop (Thời gian cam kết MX) % tăng trưởng (Tính đến ngày 30/11) KANGO 08/11/2024 669% UNISUI 06/11/2024 306% MSM 27/11/2024 283% MEAI 02/12/2024 229% DOGEGOV 20/11/2024 182%









Launchpool và Kickstarter là các sự kiện airdrop miễn phí được tổ chức dành riêng cho người dùng nắm giữ MX. Bạn có thể đăng ký tham gia các sự kiện này bằng cách nắm giữ tối thiểu 500 token MX.





Hệ thống sẽ thực hiện chụp nhanh ngẫu nhiên ba lần mỗi ngày. Để đủ điều kiện tham gia, bạn cần nắm giữ tối thiểu 500 MX ở tài khoản Spot trong 24 giờ liên tiếp, bắt đầu từ 22:59 (Giờ VN) ngày trước khi sự kiện diễn ra. Nếu số lượng MX giảm xuống dưới 500 MX bất kỳ lúc nào trong khoảng thời gian này, bạn sẽ không đủ điều kiện tham gia.





Truy cập trang web chính thức của MEXC. Ở đầu trang chủ, chọn [Spot] từ thanh điều hướng, bạn sẽ thấy cổng để truy cập các sự kiện Launchpool và Kickstarter.













Nếu chưa phải là người dùng nắm giữ MX và muốn tham gia các sự kiện Launchpool và Kickstarter, bạn cần mua và nắm giữ tối thiểu 500 token MX trên MEXC. Để tìm hiểu cách mua MX, vui lòng tham khảo " Hướng dẫn mua MX chỉ trong một phút ".





Ngoài cơ hội tham gia các sự kiện airdrop miễn phí, việc sở hữu token MX còn mang lại nhiều ưu đãi hấp dẫn, bao gồm giảm phí giao dịch. Là người dùng nắm giữ MX, bạn có thể sử dụng MX để thanh toán phí giao dịch Spot và USDT-M Futures, đồng thời tận hưởng ưu đãi giảm 20%. Đặc biệt, nếu bạn duy trì tối thiểu 500 MX ở tài khoản Spot trong 24 giờ liên tiếp, bạn sẽ được hưởng ưu đãi giảm 50% phí giao dịch.





