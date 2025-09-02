Danh sách các quốc gia được hỗ trợ và hạn chế trên MEXC

MEXC cam kết cung cấp cho người dùng một nền tảng giao dịch tiện lợi, hiệu quả và an toàn nhằm hỗ trợ cộng đồng đam mê tiền mã hoá toàn cầu khám phá thế giới tài sản kỹ thuật số. Đồng thời, MEXC tuân thủ các tiêu chuẩn cao nhất về quy định pháp lý và đảm bảo trách nhiệm thực hiện cam kết với người dùng cũng như tích cực đóng góp vào sự phát triển bền vững của ngành blockchain.





Bạn có thể tham khảo Thỏa thuận người dùng để kiểm tra danh sách các quốc gia/khu vực hiện đang bị hạn chế và xác nhận khu vực của bạn có hỗ trợ sử dụng dịch vụ của MEXC hay không.









Hiện tại, MEXC không cung cấp dịch vụ hoặc chấp nhận đăng ký và giao dịch từ các quốc gia/khu vực sau:





Canada, Cuba, Hồng Kông, Iran, Trung Quốc đại lục, Triều Tiên, các khu vực do Nga kiểm soát tại Ukraine (hiện bao gồm Crimea, Donetsk, Luhansk và Sevastopol), Singapore, Sudan và Hoa Kỳ (gọi chung là "Các quốc gia/khu vực bị cấm").





Lưu ý, danh sách các quốc gia/khu vực bị cấm không phải là danh sách đầy đủ. MEXC toàn quyền sửa đổi danh sách này bất kỳ lúc nào theo quyết định riêng và dựa trên các yếu tố pháp lý và tuân thủ.













iOS: Nhật Bản, Ấn Độ, Vương quốc Anh, Hàn Quốc

Android: Nhật Bản, Ấn Độ, Indonesia, Vương quốc Anh, Hàn Quốc





Tất cả các quốc gia/khu vực khác đều có thể truy cập App phiên bản iOS hoặc Android như bình thường. Bạn có thể truy cập trang web chính thức của MEXC để tải App.









Tên miền trang web chính thức của MEXC: https://www.mexc.com

https://www.mexc.co

https://www.mexc.fm

https://www.mexc.io

Hiện tại, người dùng tại Thổ Nhĩ Kỳ, Indonesia và Malaysia chỉ có thể truy cập MEXC thông qua địa chỉ mexc.fm hoặc mexc.io , trong khi người dùng tại Philippines, Ấn Độ, Pháp và Nigeria chỉ có thể truy cập qua mexc.co hoặc mexc.io . Tuy nhiên, người dùng tại tất cả quốc gia và khu vực khác có thể truy cập thông qua bất kỳ trang web nào.

Vui lòng lưu ý: Danh sách quốc gia/khu vực được hỗ trợ và bị hạn chế của MEXC có thể thay đổi và điều chỉnh liên tục tuỳ thuộc vào nhiều yếu tố. (Cập nhật mới nhất: 19/08/2025)