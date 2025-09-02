MEXC cam kết cung cấp cho người dùng một nền tảng giao dịch tiện lợi, hiệu quả và an toàn nhằm hỗ trợ cộng đồng đam mê tiền mã hoá toàn cầu khám phá thế giới tài sản kỹ thuật số. Đồng thời, MEXC tuân MEXC cam kết cung cấp cho người dùng một nền tảng giao dịch tiện lợi, hiệu quả và an toàn nhằm hỗ trợ cộng đồng đam mê tiền mã hoá toàn cầu khám phá thế giới tài sản kỹ thuật số. Đồng thời, MEXC tuân
Learn/Bách Khoa Toàn Thư Blockchain/Kiến Thức Bảo Mật/Danh sách c...ế trên MEXC

Danh sách các quốc gia được hỗ trợ và hạn chế trên MEXC

02/09/2025MEXC
0m
#Cơ Bản
Humanity
H$0.1317+20.53%
Camino Network
CAM$0.01898+15.23%
PoP Planet
P$0.01903+0.31%
Choise.com
CHO$0.00266-5.00%
MemeCore
M$1.26712-30.31%
MEXC cam kết cung cấp cho người dùng một nền tảng giao dịch tiện lợi, hiệu quả và an toàn nhằm hỗ trợ cộng đồng đam mê tiền mã hoá toàn cầu khám phá thế giới tài sản kỹ thuật số. Đồng thời, MEXC tuân thủ các tiêu chuẩn cao nhất về quy định pháp lý và đảm bảo trách nhiệm thực hiện cam kết với người dùng cũng như tích cực đóng góp vào sự phát triển bền vững của ngành blockchain.

Bạn có thể tham khảo Thỏa thuận người dùng để kiểm tra danh sách các quốc gia/khu vực hiện đang bị hạn chế và xác nhận khu vực của bạn có hỗ trợ sử dụng dịch vụ của MEXC hay không.

1. Danh sách các quốc gia/khu vực bị cấm


Hiện tại, MEXC không cung cấp dịch vụ hoặc chấp nhận đăng ký và giao dịch từ các quốc gia/khu vực sau:

Canada, Cuba, Hồng Kông, Iran, Trung Quốc đại lục, Triều Tiên, các khu vực do Nga kiểm soát tại Ukraine (hiện bao gồm Crimea, Donetsk, Luhansk và Sevastopol), Singapore, Sudan và Hoa Kỳ (gọi chung là "Các quốc gia/khu vực bị cấm").

Lưu ý, danh sách các quốc gia/khu vực bị cấm không phải là danh sách đầy đủ. MEXC toàn quyền sửa đổi danh sách này bất kỳ lúc nào theo quyết định riêng và dựa trên các yếu tố pháp lý và tuân thủ.

2. Danh sách các quốc gia/khu vực bị hạn chế sử dụng


2.1 Các quốc gia/khu vực không thể tải App


  • iOS: Nhật Bản, Ấn Độ, Vương quốc Anh, Hàn Quốc
  • Android: Nhật Bản, Ấn Độ, Indonesia, Vương quốc Anh, Hàn Quốc

Tất cả các quốc gia/khu vực khác đều có thể truy cập App phiên bản iOS hoặc Android như bình thường. Bạn có thể truy cập trang web chính thức của MEXC để tải App.

2.2 Các quốc gia/khu vực bị hạn chế truy cập vào trang web chính thức


Tên miền trang web chính thức của MEXC:

Hiện tại, người dùng tại Thổ Nhĩ Kỳ, Indonesia và Malaysia chỉ có thể truy cập MEXC thông qua địa chỉ mexc.fm hoặc mexc.io, trong khi người dùng tại Philippines, Ấn Độ, Pháp và Nigeria chỉ có thể truy cập qua mexc.co hoặc mexc.io. Tuy nhiên, người dùng tại tất cả quốc gia và khu vực khác có thể truy cập thông qua bất kỳ trang web nào.

Vui lòng lưu ý: Danh sách quốc gia/khu vực được hỗ trợ và bị hạn chế của MEXC có thể thay đổi và điều chỉnh liên tục tuỳ thuộc vào nhiều yếu tố. (Cập nhật mới nhất: 19/08/2025)

Bài viết phổ biến

Cách Gửi Bitcoin? Hướng Dẫn Chi Tiết Từng Bước

Cách Gửi Bitcoin? Hướng Dẫn Chi Tiết Từng Bước

Gửi bitcoin lúc đầu có thể có vẻ phức tạp, nhưng thực ra nó khá đơn giản một khi bạn hiểu những điều cơ bản. Hướng dẫn này sẽ giúp bạn hiểu mọi thứ cần biết về cách gửi bitcoin an toàn và hiệu quả. Bạ

Bitcoin vs Vàng: Tài sản nào thắng thế như một kho lưu trữ giá trị?

Bitcoin vs Vàng: Tài sản nào thắng thế như một kho lưu trữ giá trị?

Cuộc tranh luận giữa bitcoin vs vàng đã trở nên gay gắt khi cả hai tài sản đạt mức định giá lịch sử vào năm 2025. Vàng đã tăng mạnh với giá trên $3,000 mỗi ounce trong khi Bitcoin giao dịch trên $100,

Tại Sao Bitcoin Có Giá Trị? 5 Lý Do Chính Đằng Sau Giá Của Nó

Tại Sao Bitcoin Có Giá Trị? 5 Lý Do Chính Đằng Sau Giá Của Nó

Bitcoin đã tăng từ vài xu lên hàng chục nghìn đô la, nhưng nhiều người vẫn tự hỏi làm thế nào tiền kỹ thuật số không có tài sản thực tế đảm bảo lại có thể có giá trị. Bài viết này giải thích các yếu t

Bạn Vẫn Có Thể Đào Bitcoin Có Lãi Không? Những Điều Bạn Cần Biết

Bạn Vẫn Có Thể Đào Bitcoin Có Lãi Không? Những Điều Bạn Cần Biết

Khai thác Bitcoin đã chuyển đổi từ một sở thích trong phòng ngủ thành một ngành công nghiệp tỷ đô kể từ năm 2009. Nhiều người mới tham gia thắc mắc liệu người bình thường có thể tham gia khai thác hay

Bài viết liên quan

Lệnh TP/SL là gì? Công cụ tự động giúp quản lý rủi ro và khoá lợi nhuận

Lệnh TP/SL là gì? Công cụ tự động giúp quản lý rủi ro và khoá lợi nhuận

1. Lệnh TP/SL (Take-Profit/Stop-Loss) là gì? Lệnh TP/SL cho phép người dùng thiết lập trước giá kích hoạt, cùng với giá và số lượng để mua hoặc bán khi đạt đến mức kích hoạt. Khi giá mới nhất trên thị

Layer-1 mới nổi tạo nên kỳ vọng: Liệu Monad có thể khuấy đảo thị trường?

Layer-1 mới nổi tạo nên kỳ vọng: Liệu Monad có thể khuấy đảo thị trường?

Monad là một dự án blockchain Layer-1 hiệu suất cao được thiết kế để khắc phục những hạn chế về thông lượng giao dịch và khả năng mở rộng của các blockchain truyền thống như Ethereum, đồng thời vẫn du

Pieverse là gì? Cơ sở hạ tầng đánh dấu thời gian và tuân thủ được xây dựng trên x402

Pieverse là gì? Cơ sở hạ tầng đánh dấu thời gian và tuân thủ được xây dựng trên x402

Điểm nổi bậtPieverse là một cơ sở hạ tầng thanh toán và tuân thủ Web3, được xây dựng dựa trên tiêu chuẩn giao tiếp x402, hỗ trợ các khoản thanh toán giữa các Agent với tính năng đánh dấu thời gian và

Nắm vững các tính năng chính trên trang giao dịch MEXC Futures để trải nghiệm liền mạch hơn

Nắm vững các tính năng chính trên trang giao dịch MEXC Futures để trải nghiệm liền mạch hơn

Trong thị trường tiền mã hoá, giao dịch Futures đã trở thành một công cụ quan trọng giúp nhiều nhà đầu tư nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và nắm bắt cơ hội thị trường, nhờ các tính năng như đòn bẩy cao

Đăng ký MEXC
Đăng ký & nhận lên đến 10,000 USDT tiền thưởng