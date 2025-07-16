1. Tôi đã đăng ký tài khoản MEXC. Làm thế nào để liên kết tài khoản này với địa chỉ ví được tạo qua "Kết nối ví"? Khi đăng ký qua Kết nối ví, chỉ cần chọn địa chỉ Email bạn đã sử dụng cho tài khoản ME1. Tôi đã đăng ký tài khoản MEXC. Làm thế nào để liên kết tài khoản này với địa chỉ ví được tạo qua "Kết nối ví"? Khi đăng ký qua Kết nối ví, chỉ cần chọn địa chỉ Email bạn đã sử dụng cho tài khoản ME
Phần thưởng MEXC DEX+ - Câu hỏi thường gặp

1. Tôi đã đăng ký tài khoản MEXC. Làm thế nào để liên kết tài khoản này với địa chỉ ví được tạo qua "Kết nối ví"?


Khi đăng ký qua Kết nối ví, chỉ cần chọn địa chỉ Email bạn đã sử dụng cho tài khoản MEXC để hoàn thành liên kết tài khoản.

2. Tại sao tôi không nhận được airdrop trên chuỗi?


Vui lòng kiểm tra ba điều kiện sau:
1) Đảm bảo ví của bạn được kết nối với mạng Solana.
2) Xác nhận bạn đã thực hiện giao dịch bằng ví trên pump.fun hoặc các dApp khác thuộc Solana.
3) Xác nhận tổng khối lượng giao dịch trên Solana từ ngày 01/10/2024 đến 31/01/2025: ≥10 SOL.

3. Cấp độ người dùng là gì?


Cấp độ người dùng là hệ thống phân cấp trên MEXC DEX+ dựa trên số lượng người dùng mới được giới thiệu hợp lệ. Cấp độ càng cao, bạn giới thiệu thành công càng nhiều người dùng và hệ số điểm khi hoàn thành nhiệm vụ càng lớn. Cấu trúc cấp độ và quy tắc chi tiết như sau:
Cấp độ
Người được giới thiệu hợp lệ
Hệ số điểm
Gỗ
<10
1x
Đá
≥10
2x
Sắt
≥30
2.5x
Đồng
≥50
3x
Bạc
≥100
3.5x
Vàng
≥200
4x
Bạch kim
≥500
4.5x
Kim cương
≥1,000
5x

Kể từ khi DEX+ ra mắt vào ngày 18/03/2025, tất cả lượt giới thiệu đáp ứng tiêu chí giới thiệu hợp lệ sẽ được tính vào quá trình nâng cấp cấp độ người dùng của bạn.

4. Việc giới thiệu bạn bè và hoàn thành nhiệm vụ tính điểm có thứ tự cụ thể không?


Không, không có thứ tự bắt buộc. Dù bạn hoàn thành nhiệm vụ tính điểm trước và giới thiệu bạn bè sau, khi số lượt giới thiệu hợp lệ của bạn đáp ứng tiêu chí cho cấp độ người dùng cao hơn, điểm từ các nhiệm vụ định kỳ sẽ tự động được nhân theo cấp độ mới.

Ví dụ: Nếu cấp độ người dùng hiện tại của bạn là Gỗ và bạn đã nhận được 300 điểm thông qua nhiệm vụ định kỳ, sau đó bạn giới thiệu 10 người dùng hợp lệ, cấp độ sẽ được nâng cấp lên Đá và điểm nhiệm vụ định kỳ sẽ được tính lại thành 300 × 2 = 600 điểm. Áp dụng tương tự đối với các cấp độ cao hơn.

5. Tôi có cần nhận điểm thủ công không?


Có. Người dùng cần nhận điểm thủ công. Không có giới hạn thời gian nhận và bạn có thể nhận bất kỳ lúc nào sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Điểm đã nhận sẽ được phân bổ vào tài khoản Điểm DEX+ cá nhân.

6. Điểm có được phân bổ theo thời gian thực không?


Đối với hầu hết các loại nhiệm vụ, điểm được phân bổ theo thời gian thực. Tuy nhiên, điểm nhiệm vụ mạng xã hội yêu cầu xác minh và phân bổ thủ công.

7. Khối lượng giao dịch cho các nhiệm vụ tính điểm MEXC DEX+ được tính như thế nào?


Chỉ khối lượng mua mới được tính vào khối lượng giao dịch đủ điều kiện của các nhiệm vụ tính điểm. Khối lượng bán sẽ không được tính.

8. Tại sao tổng điểm của tôi giảm?


Nếu hệ thống kiểm soát rủi ro của MEXC DEX+ phát hiện bất kỳ vi phạm hoặc hành vi gian lận nào, như thao túng khối lượng giao dịch, điểm tương ứng sẽ bị thu hồi.

9. Tại sao điểm tôi nhận được trong đợt airdrop đầu tiên không khớp với khối lượng giao dịch?


Nguyên nhân có thể là do một phần khối lượng giao dịch trong khoảng thời gian từ ngày 18/03 đến 23/05 đã kích hoạt kiểm soát rủi ro và bị loại khỏi khối lượng giao dịch hợp lệ để xác định đủ điều kiện.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác cũng như không cấu thành lời khuyên để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo hiểu đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.

