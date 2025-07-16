Chăm Sóc Khách Hàng MEXC Chỉ Với Một Lần Nhấp Chuột





Khi sử dụng các dịch vụ của MEXC, bạn có thể gặp phải một số vấn đề khác nhau. Để giúp người dùng giải quyết mọi vấn đề có thể gặp phải, MEXC giúp bạn dễ dàng trò chuyện cùng các chuyên viên CSKH và sử dụng dịch vụ khách hàng tự động để giải quyết tất cả các nhu cầu.





Truy cập vào MEXC, bạn có thể dễ dàng tìm thấy sự hỗ trợ, cho dù đó là một thắc mắc, đề nghị cải tiến, báo cáo tài sản bất thường, yêu cầu hỗ trợ pháp lý, xác minh kênh MEXC chính thức v.v.. Dịch vụ CSKH cho phép bạn liên hệ trực tiếp với bộ phận CSKH. Tùy thuộc vào loại vấn đề bạn gặp phải, bạn có thể chọn dịch vụ phù hợp để được hỗ trợ.













Phạm vi dịch vụ khách hàng tự động rất đa dạng, bao gồm gửi yêu cầu, kiến nghị cải tiến, xác minh tài khoản chính thức. Nếu bạn gặp phải sự cố với các tính năng tài khoản, thắc mắc về việc nạp và rút hay muốn đề xuất cải thiện trải nghiệm trên MEXC, hãy cung cấp phản hồi cho MEXC thông qua dịch vụ khách hàng tự động.





Nếu yêu cầu của bạn cần đính kèm tài liệu, bạn có thể gửi chúng thông qua dịch vụ khách hàng tự động. Tùy thuộc vào tính chất của vấn đề, bạn có thể chọn các cổng khác nhau. Sau khi nhận được, MEXC sẽ xác minh và xử lý vấn đề. Bên cạnh đó, MEXC cũng sẽ phản hồi vấn đề của bạn qua email sau khi xác minh và xử lý.









Truy cập vào MEXC, bạn có thể gửi các yêu cầu khác nhau như thắc mắc, báo cáo các tài sản bất thường, yêu cầu hỗ trợ pháp lý v.v.. Các cổng này nằm trên cùng một trang. Dưới đây là ví dụ về cách gửi yêu cầu.





Trên Website





Truy cập trang web chính thức của MEXC và đăng nhập, kéo xuống cuối trang chủ và chọn [Gửi yêu cầu] trong phần "Hỗ trợ người dùng".









Bạn có thể mô tả sự cố và tải lên các tệp đính kèm có liên quan. Sau khi hoàn tất, hãy nhấn vào nút [Gửi] ở cuối trang.





Trên trang này, bạn cũng có thể chọn gửi các loại yêu cầu khác nhau, như báo cáo các quỹ bất thường, yêu cầu hỗ trợ pháp lý. Hãy mô tả vấn đề, tải lên tệp đính kèm tương ứng và nhấn vào nút [Gửi].









Trên App





Đầu tiện, mở App MEXC và nhấn vào [Thêm] trên trang chủ. Sau đó, nhấn vào [Gửi yêu cầu] trong phần "Hỗ trợ" để vào trang Gửi yêu cầu.





Bạn có thể mô tả vấn đề, tải lên các tệp đính kèm có liên quan rồi nhấn vào [Gửi] ở cuối trang.





Trên trang này, bạn cũng có thể chọn gửi các loại yêu cầu khác nhau, ví dụ như phản ánh quỹ bất thường, yêu cầu hỗ trợ pháp lý, v.v.. Hãy mô tả vấn đề, tải lên tệp đính kèm và nhấn vào nút [Gửi].













Nếu gặp phải vấn đề trong quá trình sử dụng MEXC, bao gồm các vấn đề về hiển thị trên trang, lag, lỗi APP và các vấn đề khác liên quan đến sản phẩm, bạn có thể phản hồi những vấn đề này bằng cách nhấn vào [Kiến nghị cải tiến]





Trên website





Truy cập Website chính thức của MEXC và đăng nhập, kéo xuống cuối trang chủ, trong phần [Hỗ trợ người dùng] chọn [Kiến nghị cải tiến].









Vào mục [Kiến nghị cải tiến], dựa vào kiến nghị của bạn, chọn danh mục thích hợp như: [Kiến nghị về tính năng sản phẩm], [Kiến nghị về sự kiện], [Kiến nghị về nội dung], [Kiến nghị bảo mật] hoặc [Kiến nghi khác]…









Nhấn chọn loại kiến nghị bạn cần, kéo xuống cuối trang và điền thông tin theo hướng dẫn. Bạn cũng có thể tải lên các tệp đính kèm có liên quan (Tuỳ chọn). Sau khi hoàn thành, hãy nhấn vào nút [Gửi] ở cuối trang.





Lấy “Kiến nghị khác” làm ví dụ. Sau khi chọn [Kiến nghị khác], nút nhấn sẽ thay đổi từ màu xám sang màu xanh và các trường yêu cầu bạn nhập thông tin sẽ xuất hiện phía bên dưới. Điền thông tin theo các mục và nhấn vào nút [Gửi].









Trên App





Mở App MEXC, nhấn vào biểu tượng người dùng ở góc bên trái trên trang chủ, chọn [CSKH và Hỗ trợ]. Trên trang CSKH và Hỗ trợ, nhấn [Kiến nghị cải tiến]. Trên mục [Kiến nghị cải tiến], dựa vào kiến nghị của bạn, hãy chọn danh mục thích hợp như: [Kiến nghị về tính năng sản phẩm], [Kiến nghị về sự kiện], [Kiến nghị về nội dung], [Kiến nghị bảo mật] hoặc [Kiến nghị khác]





Nhấn để chọn phân loại kiến nghị, kéo xuống cuối trang và điền thông tin theo hướng dẫn. Bạn cũng có thể tải lên các tệp đính kèm có liên quan (Tuỳ chọn). Sau khi hoàn thành, hãy nhấn vào nút [Gửi] ở cuối trang.









MEXC luôn tuân thủ nguyên tắc “Người dùng trên hết, thay đổi vì bạn”, vì thế chúng tôi luôn đánh giá cao phản hồi của người dùng. Nếu đề xuất có giá trị của bạn được chấp nhận, bạn có thể nhận thêm phần thưởng là tiền thưởng Futures hoặc tiền mã hóa có giá trị lên đến 1,000 USDT









Nếu bạn gặp một tài khoản MEXC trên mạng xã hội và không chắc về tính xác thực của tài khoản này, bạn có thể sử dụng tính năng Kênh xác minh chính thức của MEXC.





Tại Website





Truy cập Website chính thức của MEXC và đăng nhập, cuộn xuống cuối trang chủ, trong [Hỗ trợ người dùng] chọn [Kênh xác minh chính thức]









Nhập ID tài khoản mạng xã hội vào tìm kiếm, sau đó nhấn vào nút tìm kiếm [🔍] để xác minh. Nếu là tài khoản chính thức, biểu tượng dấu tích màu xanh sẽ xuất hiện kèm chú thích. Nếu không phải là tài khoản chính thức, biểu tượng chữ thập màu đỏ sẽ xuất hiện và kèm chú thích.





Như hình ảnh được hiển thị dưới đây, chúng tôi sử dụng ID tài khoản Twitter chính thức của MEXC làm ví dụ (@MEXC_Official)









Trên App





Mở APP MEXC, nhấn vào biểu tượng người dùng ở góc trên bên trái trang chủ, chọn [CSKH và Hỗ trợ] chọn [Xác minh MEXC]. Nhập ID tài khoản mạng xã hội vào thanh nhập, sau đó nhấn vào nút tìm kiếm [🔍] để xác minh.





Nếu là tài khoản chính thức, biểu tượng dấu tích màu xanh sẽ xuất hiện kèm chú thích. Nếu không phải là tài khoản chính thức, biểu tượng chữ thập màu đỏ sẽ xuất hiện và kèm chú thích.









Như hình ảnh được hiển thị dưới đây, chúng tôi sử dụng ID tài khoản Twitter giả mạo MEXC làm ví dụ (@MEXC_SEA)













MEXC không chỉ cung cấp dịch vụ khách hàng tự động mà còn có đội ngũ CSKH hàng đầu trong thị trường, cung cấp dịch vụ chất lượng cao, ngôn ngữ đa dạng 24/7. Dịch vụ CSKH cho phép bạn kết nối nhanh chóng với nhân viên chính thức của MEXC. Tuy nhiên trong thời gian có lượng truy cập cao, chúng tôi hy vọng bạn sẽ kiên nhẫn chờ đợi. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng các dịch vụ khách hàng tự động để giải quyết các vấn đề.









Trên Website





Truy cập Website chính thức của MEXC và đăng nhập, cuộn xuống cuối trang chủ, trong [Hỗ trợ người dùng] chọn [CSKH]









Bên góc phải cửa sổ liên hệ bộ phận CSKH sẽ xuất hiện. Đối với các câu hỏi thường gặp, bạn có thể sử dụng MEXC bot để tìm kiếm câu trả lời mà bạn đang cần.





Nếu câu trả lời của bot không thể giải quyết vấn đề, bạn có thể nhấn vào [Hỗ trợ] để gặp nhân viên CSKH.









Nếu vấn đề của bạn đã được giải quyết hoặc hiện tại bạn không cần hỗ trợ, bạn có thể nhấn vào nút [X] ở góc trên cùng bên phải cửa sổ trang MEXC Dịch vụ khách hàng để đóng.





Tại App





Mở App MEXC, nhấn vào biểu tượng người dùng ở góc trên bên trái của trang chủ và chọn [CSKH và Hỗ trợ]. Trên trang CSKH và Hỗ trợ, nhấn vào [CSKH]. Đối với những câu hỏi thường gặp, bạn có thể sử dụng bot MEXC để truy vấn.





Nếu bot không thể trả lời câu hỏi, bạn có thể nhấn vào nút [🎧] ở góc trên bên phải để được hỗ trợ từ chuyên viên CSKH.









Hoặc bạn có thể nhấn vào nút [🎧] ở góc trên bên phải của trang chủ ứng dụng MEXC để truy cập nhanh vào trang dịch vụ CSKH.













Trên trang dịch vụ CSKH, bạn có thể nhấn vào nút giống [◱] (kết hợp giữa mũi tên và hình vuông) ở góc trên bên trái để biến trang trò chuyện với CSKH thành một cửa sổ nổi. Điều này cho phép bạn tiếp tục trò chuyện mà không bị can thiệp, ngay cả khi bạn đang giao dịch.





Nhấn vào [💬] lần nữa để quay lại trang dịch vụ CSKH. Nếu vấn đề của bạn đã được giải quyết hoặc bạn không cần hỗ trợ thêm, bạn có thể nhấn vào nút [X] ở góc trên cùng bên phải để đóng trang.









Ngoài cổng CSKH trực tuyến trên trang web và ứng dụng, MEXC còn có các cộng đồng truyền thông đa ngôn ngữ đang hoạt động tích cực. Bạn có thể tham gia thảo luận với người dùng khác về trải nghiệm giao dịch, nhận thông tin chính thức mới nhất từ MEXC. Nhân viên cộng đồng chính thức MEXC luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn bất cứ lúc nào. Để biết thêm thông tin về các kênh cộng đồng MEXC, bạn có thể đọc bài viết " Tham gia Cộng đồng MEXC ".





Với môi trường giao dịch an toàn và dịch vụ khách hàng tuyệt vời, MEXC đã giành được tình yêu và sự ủng hộ của một lượng lớn người dùng. Trong tương lai, MEXC sẽ vẫn cam kết thực hiện sứ mệnh của mình, luôn ưu tiên yêu cầu người dùng và sẽ tiếp tục cung cấp các dịch vụ hỗ trợ chuyên nghiệp