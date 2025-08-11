Giải thích quy tắc chia sẻ lợi nhuận Copy Trade MEXC





Copy Trade là hình thức sao chép toàn bộ hoạt động giao dịch của một Trader khác, bao gồm tất cả các lệnh giao dịch.





Nếu bạn đang sử dụng tài khoản tiêu chuẩn và không muốn bỏ lỡ các cơ hội trên thị trường, bạn có thể lựa chọn theo dõi các Trader chuyên nghiệp và tự động sao chép mọi hoạt động giao dịch của họ. Để bắt đầu, vui lòng tham khảo các hướng dẫn sau: " Hướng dẫn giao dịch Copy Trade (App) " và " Hướng dẫn Copy Trade MEXC (Web) ".





Nếu bạn có kinh nghiệm giao dịch vững vàng và muốn trở thành một Trader Copy Trade, vui lòng tham khảo " Hướng dẫn Copy Trade dành cho Trader " để tìm hiểu quy trình tham gia. Với vai trò là Trader, bạn còn có cơ hội nhận phần thưởng chia sẻ lợi nhuận hấp dẫn.













Futures, sau đó nhấn Copy Trade để truy cập trang Copy Trade. Truy cập và đăng nhập vào trang web chính thức của MEXC . Chọn mục, sau đó nhấnđể truy cập trang Copy Trade.









Tại trang Copy Trade, nhấn vào dấu > trên thẻ tên để truy cập mục Giao dịch dẫn đầu của tôi.









Tại trang Giao dịch dẫn đầu của tôi, nhấn vào Dữ liệu lợi nhuận chia sẻ để xem tổng lợi nhuận chia sẻ, lợi nhuận chia sẻ ước tính và tỷ lệ lợi nhuận chia sẻ. Để thay đổi chia sẻ lợi nhuận, vui lòng nhấn vào biểu tượng bút chì.













1) Mở và đăng nhập vào App MEXC. Tại trang chủ, nhấn Thêm để truy cập nhanh.





2) Trong danh mục Futures, nhấn vào Copy Trade.





3) Tại trang Copy Trade, chọn Quản lý giao dịch dẫn đầu.





4) Tại trang Quản lý giao dịch dẫn đầu, nhấn vào Dữ liệu lợi nhuận chia sẻ để xem tổng lợi nhuận chia sẻ, lợi nhuận chia sẻ ước tính và tỷ lệ lợi nhuận chia sẻ. Để thay đổi chia sẻ lợi nhuận, vui lòng nhấn vào biểu tượng bút chì.













Tổng lợi nhuận chia sẻ: Được tính hàng ngày vào lúc 23:00 (Giờ VN), dựa trên lợi nhuận thực tế từ tất cả các vị thế Copy Trade đã đóng hoàn toàn trong 24 giờ trước đó. Chu kỳ thanh toán kéo dài từ 23:00 ngày hôm trước đến 23:00 ngày hiện tại (Giờ VN). Chia sẻ lợi nhuận chỉ được kích hoạt nếu tổng lợi nhuận của người theo dõi trong kỳ thanh toán lớn hơn 0. Sau mỗi kỳ thanh toán, tổng lợi nhuận chia sẻ sẽ được đặt lại về 0.





Lợi nhuận chia sẻ ước tính: Tổng lợi nhuận ước tính có thể chia sẻ kể từ lần thanh toán gần nhất, được tính dựa trên phần lợi nhuận đã giữ lại từ người theo dõi. Số tiền thực tế được phân bổ sẽ phụ thuộc vào kết quả thanh toán cuối cùng.





Tỷ lệ lợi nhuận chia sẻ: Tỷ lệ mặc định là 10%. Bạn có thể gửi yêu cầu thay đổi tỷ lệ này, với tối đa một lần thay đổi mỗi ngày. Kết quả xét duyệt sẽ được thông báo qua Email, tin nhắn SMS hoặc thông báo trên trang.









Lợi nhuận chỉ được chia cho Trader khi tổng lợi nhuận đã thực hiện từ tất cả các vị thế đã đóng hoàn toàn của người theo dõi lớn hơn 0.

Các vị thế đóng một phần không đủ điều kiện để chia sẻ lợi nhuận.

Nếu người theo dõi vẫn còn vị thế mở, việc thanh toán sẽ được hoãn sang ngày thanh toán kế tiếp.

Nếu người theo dõi huỷ theo dõi Trader, việc chia sẻ lợi nhuận sẽ được thanh toán ngay lập tức.





3.1 Chi tiết:





Đóng băng trước: Để đảm bảo lợi nhuận cho Trader, khi người theo dõi đóng hoàn toàn một vị thế và lợi nhuận đã thực hiện >0 (kể từ lần thanh toán gần nhất), một phần lợi nhuận sẽ được đóng băng tạm thời trong tài khoản trung gian của hệ thống, dựa theo tỷ lệ chia sẻ lợi nhuận.





Thanh toán thực tế: Việc chia sẻ lợi nhuận được thanh toán hàng ngày trong khoảng thời gian từ 23:00 - 24:00 (Giờ VN), áp dụng cho dữ liệu của ngày hôm trước. Nếu tổng lợi nhuận đã thực hiện từ tất cả các vị thế đã đóng kể từ lần thanh toán gần nhất lớn hơn 0, việc chia sẻ lợi nhuận sẽ được tiến hành.





Công thức: Lợi nhuận chia sẻ thực nhận của Trader = Tổng lợi nhuận đã thực hiện của tất cả các vị thế của người theo dõi × Tỷ lệ chia sẻ lợi nhuận

Nếu có nhiều người theo dõi, lợi nhuận sẽ được tính riêng cho từng người, sau đó cộng dồn lại.





Hoàn trả số tiền đóng băng trước: Hoàn trả = Số tiền đã đóng băng trước - Lợi nhuận thực nhận của Trader (số dư còn lại sau khi trừ phần chia cho Trader sẽ được hoàn trả vào tài khoản USDT-M Futures của người theo dõi).





Thời gian thanh toán: Chia sẻ lợi nhuận được thanh toán hàng ngày từ 23:00 đến 24:00 (Giờ VN). Thông thường, tất cả các khoản thanh toán sẽ được hoàn tất trước 24:00.



3.2 Ví dụ về quy trình phân bổ lợi nhuận PNL đã thực hiện cho người theo dõi:

Giả sử người dùng A theo dõi Trader B với khoản đầu tư ban đầu là 1,000 USDT. Trader B có tỷ lệ chia sẻ lợi nhuận là 10%.

Ngày 1: Người dùng A thu được lợi nhuận 200 USDT từ việc sao chép giao dịch của Trader B. Theo thoả thuận chia sẻ lợi nhuận 10%, 20 USDT sẽ được phân bổ cho Trader B. Sau khi phân bổ lợi nhuận, tài sản của Người dùng A là 1,180 USDT.

Ngày 2: Trong ngày lỗ 150 USDT. PNL tích luỹ kể từ lần chia sẻ lợi nhuận gần nhất (sau ngày 1) hiện là -150 USDT. Vì đang âm, không có lợi nhuận nào được phân chia. Tài sản của người dùng A giảm còn 1,030 USDT.

Ngày 3: Lợi nhuận là 100 USDT. PNL tích luỹ là -50 USDT (-150 + 100). Vì vẫn âm, không có chia sẻ lợi nhuận. Tài sản người dùng A tăng lên 1,130 USDT, vẫn thấp hơn mốc trước đó là 1,180 USDT.

Ngày 4: Tiếp tục ghi nhận lợi nhuận 100 USDT, đưa PNL tích luỹ lên +50 USDT. Vì đã dương, nên 10% tương đương 5 USDT sẽ được chia cho Trader B. Trước khi chia sẻ lợi nhuận, tài sản Người dùng A là 1,230 USDT. Sau khi trừ chia sẻ lợi nhuận, còn lại 1,225 USDT.

Từ ngày 5 trở đi: Chia sẻ lợi nhuận chỉ diễn ra khi tài sản của người dùng A vượt mốc sau phân bổ gần nhất (hiện tại là 1,225 USDT), nghĩa là PNL tích luỹ kể từ lần chia sẻ lợi nhuận gần nhất phải dương.

Quy trình phân bổ lợi nhuận được minh hoạ trong bảng dưới đây:

Tài sản ban đầu hàng ngày (USDT)

PNL hàng ngày (USDT) Tài sản trước khi chia lợi nhuận (USDT) Lợi nhuận ròng?

PNL tích luỹ sau khi phân bổ lợi nhuận (USDT)

10% chia sẻ lợi nhuận cho Trader B (USDT)

Tài sản sau khi phân bổ lợi nhuận (USDT)

Ngày 1 1,000 +200 1,200 ✅ - -20 1,180 Ngày 1 1,180 -150 1,030 ❌ -150 0 1,030 Ngày 1 1,030 +100 1,130 ❌ -50 0 1,130 Ngày 1 1,130 +100 1,230 ✅ +50 -5 1,225 Kết quả: Tài sản của người dùng A = 1,000 (vốn ban đầu) + 250 (PNL đã thực hiện tích luỹ) - 25 (số lượng lợi nhuận chia sẻ) = 1,225 USDT.

Chia sẻ lợi nhuận chỉ được kích hoạt khi tài sản của Người theo dõi tăng so với mốc thanh toán chia lợi nhuận gần nhất. Nói cách khác, PNL đã thực hiện tích luỹ kể từ lần phân bổ gần nhất phải là dương thì mới diễn ra vòng chia lợi nhuận tiếp theo. Nếu tài sản của Người theo dõi giảm trong giai đoạn này, tức là PNL đã thực hiện tích luỹ âm, thì Trader sẽ không nhận được phần chia lợi nhuận.

Lưu ý: Các phép tính trên chỉ mang tính minh hoạ. Tất cả các loại phí liên quan đến giao dịch đã được loại trừ.

Chia sẻ lợi nhuận chỉ được thực hiện khi Người theo dõi không có vị thế đang mở (tức là đã đóng tất cả các vị thế) liên quan đến Trader tại thời điểm thanh toán. Chia sẻ lợi nhuận được thanh toán hàng ngày từ 23:00 đến 24:00 (Giờ VN). Thông thường, tất cả các khoản thanh toán sẽ được hoàn tất trước 24:00.





Lợi nhuận chia sẻ ước tính = Tổng lợi nhuận đã giữ lại từ người theo dõi





Đối với Trader có nhiều người theo dõi, lợi nhuận giữ lại từ mỗi người sẽ được tính riêng, sau đó cộng lại.





Lợi nhuận ước tính được cập nhật mỗi 5 phút. Thông tin này chỉ mang tính tham khảo, số tiền thanh toán thực tế có thể chênh lệch so với con số ước tính.





Ví dụ:





Trader A (tỷ lệ chia sẻ lợi nhuận: 10%) có một người theo dõi là B. Trong một ngày nhất định, Trader A mở hai vị thế Copy Trade và người theo dõi B sao chép cả hai. Sau đó, B đóng hoàn toàn một vị thế, trong khi vị thế còn lại vẫn đang mở.





Vị thế đã đóng của B mang lại lợi nhuận đã thực hiện là 100 USDT. Lợi nhuận bị giữ lại = 100 × 10% = 10 USDT





Lợi nhuận chia sẻ ước tính của Trader A = 10 USDT



