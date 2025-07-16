Đăng Ký Tài Khoản MEXC (Web)





Nếu bạn thường giao dịch tiền mã hóa trên thiết bị di động, bạn có thể tham khảo " Hướng dẫn tải xuống ứng dụng MEXC và đăng ký tài khoản MEXC " để tìm hiểu thêm thông tin.





Nếu bạn muốn thực hiện giao dịch trên giao diện website, bài viết này sẽ hướng dẫn bạn quy trình đăng ký tài khoản MEXC thông hai phương thức: đăng ký qua email/điện thoại và đăng nhập tài khoản của bên thứ ba.









Mở trình duyệt Google Chrome và vào website chính thức của MEXC: https://www.mexc.com









Bạn có thể chọn đăng ký bằng email hoặc số điện thoại. Ở đây, chúng tôi sẽ trình bày quy trình đăng ký bằng email.





Sau khi nhập email để đăng ký, nhấp vào [Tiếp theo].









Kéo thanh trượt để hoàn tất xác minh câu đố. Sau khi xác minh thành công, bạn sẽ được tự động chuyển đến trang tiếp theo.









Nhập mật khẩu của bạn. Mật khẩu phải dài ít nhất 10 ký tự và bao gồm chữ hoa, chữ thường, số và ký hiệu đặc biệt.





"Mã giới thiệu" là mục tùy chọn. Nếu bạn có người giới thiệu, bạn có thể nhập mã giới thiệu của họ. Để biết thêm thông tin về lợi ích của việc mời bạn bè đăng ký trên MEXC, vui lòng tham khảo " Mời bạn bè đăng ký trên MEXC ".





Đánh dấu vào ô để xác nhận Thỏa thuận người dùng và Chính sách quyền riêng tư, sau đó nhấp vào [Đăng ký].









Kiểm tra hộp thư đến trong email của bạn để lấy mã xác minh được gửi trong quá trình đăng ký. Nhập mã xác minh nhận được gồm 6 chữ số và nhấp vào [Xác nhận] để hoàn tất đăng ký.





Nếu bạn không thể tìm thấy mã xác minh trong hộp thư đến email, mục thư rác hoặc các trang khác, bạn có thể nhấp vào [Không nhận được mã xác minh?] để yêu cầu gửi lại mã.













Bạn cũng có thể chọn đăng nhập nhanh bằng tài khoản Google, tài khoản Apple, Ví MetaMask, tài khoản Telegram, v.v. Chúng tôi sẽ sử dụng Ví MetaMask làm ví dụ.





Nhấp vào biểu tượng Ví MetaMask để đăng nhập và hộp chữ ký sẽ được hiển thị. Nhấp vào [Sign] để xác nhận.









Nhấp vào [Đăng ký tài khoản MEXC mới].









Bạn có thể chọn đăng ký qua email hoặc số điện thoại. Chúng tôi sẽ hướng dẫn quá trình đăng ký bằng phương thức sử dụng email.





Nhập email, mật khẩu của bạn, đánh dấu vào ô xác nhận Thỏa thuận người dùng và Chính sách quyền riêng tư, sau đó nhấp vào [Đăng ký].









Trong cửa sổ thông báo tự dộng, hãy đánh dấu vào ô "Tôi không phải là người máy" để hoàn tất xác minh bảo mật.









Kiểm tra hộp thư đến email của bạn để lấy mã xác minh được gửi trong quá trình đăng ký. Nhập mã xác minh gồm 6 chữ số bạn nhận được và nhấp vào [Xác nhận] để hoàn tất đăng ký.





Nếu bạn không thể tìm thấy mã xác minh trong hộp thư đến email, mục thư rác hoặc các trang khác, bạn có thể nhấp vào [Không nhận được mã xác minh?] để yêu cầu cấp lại mã.













Sau khi hoàn tất đăng ký, bạn sẽ được chuyển đến trang chủ chính thức của website MEXC. Tại đây, bạn có thể chọn giữa giao dịch Spot và giao dịch Futures để bắt đầu hành trình trở thành nhà giao dịch tiền mã hóa.









Để có thêm nguồn dữ liệu học tập, bạn có thể khám phá MEXC Learn để giúp nhanh chóng nắm bắt và bắt đầu hành trình trở thành nhà giao dịch tiền mã hóa.







