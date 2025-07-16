Hướng dẫn xác minh địa chỉ cư trú trên MEXC





Việc cung cấp bằng chứng địa chỉ (POA) là bước quan trọng trong quy trình xác minh KYC của MEXC. Sau khi đăng ký tài khoản MEXC, bạn cần tải lên tài liệu POA để hoàn thành xác minh danh tính và đảm bảo tuân thủ các quy định pháp lý tại quốc gia hoặc khu vực của bạn.





Hướng dẫn này giúp bạn xác minh địa chỉ cư trú và tải lên tài liệu bằng chứng địa chỉ cần thiết để hoàn thành xác minh.









Để hoàn thành xác minh KYC, bạn cần nộp tài liệu bằng chứng địa chỉ (POA). Chỉ khi cung cấp tài liệu yêu cầu, chúng tôi mới có thể xác minh địa chỉ cư trú hợp lệ của bạn. Tài liệu POA được sử dụng để xác minh nơi cư trú. Trong quá trình xác minh KYC, bạn phải tải lên tài liệu bằng chứng địa chỉ bao gồm họ tên và địa chỉ cư trú của bạn.





Tài liệu bạn cung cấp phải đáp ứng các yêu cầu nhất định để được chấp nhận làm bằng chứng địa chỉ hợp lệ. Tên trên tài liệu phải trùng khớp với tên chủ tài khoản MEXC và được cấp trong vòng 3 tháng gần nhất. Ngoài ra, tài liệu cần bao gồm các thông tin sau:





Họ tên

Địa chỉ cư trú

Ngày cấp

Cơ quan cấp

Thông tin về cơ quan cấp (bao gồm mã định danh doanh nghiệp, thông tin liên hệ hoặc trang web)









Tài liệu bạn cung cấp phải hiển thị rõ họ tên, địa chỉ cư trú, ngày cấp và cơ quan cấp. Ngày cấp phải trong vòng 3 tháng gần nhất. Các tài liệu POA hợp lệ bao gồm, nhưng không giới hạn ở:





Sao kê ngân hàng

Thư xác nhận do ngân hàng cấp

Tài liệu thế chấp hoặc sổ tiết kiệm

Hóa đơn dịch vụ cá nhân, nhà ở, internet hoặc truyền hình

Hóa đơn nước, điện hoặc gas

Hóa đơn từ các nhà cung cấp dịch vụ tiện ích khác

Thư hoặc thông báo do cơ quan chính phủ cấp

Giấy chứng nhận đăng ký cử tri

Tài liệu thẩm định thuế

Giấy đăng ký tạm trú, chứng nhận hoặc đăng ký xe

Hóa đơn thuê nhà do công ty bất động sản cấp

Xác nhận địa chỉ do công ty cấp hoặc hợp đồng mua bán bất động sản









Các tài liệu sau không được chấp nhận làm bằng chứng địa chỉ hợp lệ:

Biên lai giao dịch (kể cả khi có địa chỉ giao hàng/thanh toán)

Hóa đơn y tế









1) Đảm bảo tài liệu của bạn hợp lệ làm bằng chứng địa chỉ. Nếu không chắc chắn, vui lòng tham khảo danh sách trên.





2) Ngày cấp không được quá 3 tháng. MEXC chỉ chấp nhận bằng chứng địa chỉ được cấp trong vòng 3 tháng gần nhất.





3) Tài liệu phải hiển thị họ tên, địa chỉ, ngày cấp và cơ quan cấp.





4) Tài liệu phải được cấp dưới tên của bạn. Đảm bảo tên và địa chỉ trên tài liệu phải trùng khớp với thông tin đăng ký tài khoản MEXC.





5) Chỉ tải lên tài liệu gốc, không bị chỉnh sửa hoặc cắt xén. Bạn có thể gửi ảnh chụp, bản scan của hoá đơn giấy hoặc tệp PDF của hóa đơn điện tử, nhưng hình ảnh không được mờ, phản chiếu ánh sáng hoặc đen trắng. Đảm bảo tài liệu hiển thị đầy đủ 4 góc và nội dung rõ ràng.





6) Đảm bảo tài liệu đáp ứng định dạng và kích thước tệp yêu cầu. Các định dạng được hỗ trợ gồm .PDF, .JPG và .PNG. Các định dạng khác sẽ không được chấp nhận.





7) Lưu ý quá trình xét duyệt bằng chứng địa chỉ có thể mất đến 24 giờ. Bạn sẽ nhận được thông báo tự động sau khi quá trình xét duyệt hoàn thành. Không cần liên hệ bộ phận CSKH.













Xác minh địa chỉ là bước quan trọng trong quy trình xác minh KYC của MEXC, giúp xác nhận địa chỉ cư trú của bạn. Trong quá trình này, bạn cần cung cấp họ tên, địa chỉ cư trú và tài liệu bằng chứng địa chỉ hợp lệ.









Vui lòng cung cấp địa chỉ cư trú đầy đủ, bao gồm số căn hộ/phòng, tên đường và mã bưu chính.









Bạn có thể kiểm tra danh sách các quốc gia hiện đang hỗ trợ xác minh địa chỉ cư trú trên trang sản phẩm.









Tài liệu phải hiển thị rõ họ tên, địa chỉ cư trú, ngày cấp và cơ quan cấp. Ngày cấp không được quá 3 tháng.









Nếu thông tin xác minh địa chỉ của bạn thay đổi, vui lòng liên hệ CSKH để được hỗ trợ.





Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác cũng như không cấu thành lời khuyên để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng hiểu rõ đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.