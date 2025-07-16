Hướng dẫn sử dụng Kênh xác minh chính thức MEXC





MEXC đã ra mắt tính năng Kênh xác minh chính thức nhằm bảo vệ người dùng khỏi các vụ lừa đảo trực tuyến. Nếu bạn gặp các tài khoản mạng xã hội liên quan đến MEXC, hãy sử dụng tính năng này để kiểm tra và xác nhận xem tài khoản đó có phải là chính thức hay không.













Tại trang web chính thức MEXC, cuộn xuống cuối trang, nhấn vào [Kênh xác minh chính thức] trong mục [Hỗ trợ người dùng] để truy cập.









Nhập ID tài khoản mạng xã hội vào ô và nhấn vào nút tìm kiếm [🔍].









Nếu tài khoản mạng xã hội được xác nhận là chính thức, sẽ xuất hiện cửa sổ bật lên kèm biểu tượng màu xanh lá, và hiển thị danh sách các tài khoản mạng xã hội khác có cùng ID. Ví dụ: Khi tìm kiếm @MEXC_TR, kết quả sẽ hiển thị như hình dưới đây.









Nếu tài khoản mạng xã hội được xác nhận không phải là chính thức, sẽ xuất hiện cửa sổ bật lên kèm biểu tượng màu đỏ. Ví dụ: Khi tìm kiếm @MEXC_Fans, kết quả sẽ hiển thị như hình dưới đây. Trong trường hợp này, vui lòng cẩn trọng và tránh nhấn vào bất kỳ liên kết nào được cung cấp bởi tài khoản này để tránh nguy cơ tổn thất tài sản.













1) Mở App MEXC và nhấn vào nút [Thêm].





2) Tại mục [Hỗ trợ], chọn [Xác minh MEXC]





3) Nhập ID tài khoản mạng xã hội vào ô và nhấn vào nút tìm kiếm [🔍].





4) Nếu tài khoản mạng xã hội được xác nhận là chính thức, sẽ xuất hiện cửa sổ bật lên kèm biểu tượng màu xanh lá, và hiển thị danh sách các tài khoản mạng xã hội khác có cùng ID. Ví dụ: Khi tìm kiếm @MEXC_TR, kết quả sẽ hiển thị như hình dưới đây.





5) Nếu tài khoản mạng xã hội được xác nhận không phải là chính thức, sẽ xuất hiện cửa sổ bật lên kèm biểu tượng màu đỏ. Ví dụ: Khi tìm kiếm @MEXC_Fans, kết quả sẽ hiển thị như hình dưới đây. Trong trường hợp này, vui lòng cẩn trọng và tránh nhấn vào bất kỳ liên kết nào được cung cấp bởi tài khoản này để tránh nguy cơ tổn thất tài sản.













Kênh xác minh chính thức của MEXC có thể xác định chính xác xem ID tài khoản bạn cung cấp có phải là tài khoản chính thức hay không. Tuy nhiên, một số kẻ lừa đảo trực tuyến có thể chèn thông tin ID tài khoản chính thức vào hồ sơ của các tài khoản lừa đảo. Vì vậy, khi xác minh tài khoản mạng xã hội, vui lòng đảm bảo bạn đã sao chép đúng ID tài khoản để kiểm tra.





Lấy ví dụ với tài khoản Telegram, như hình bên dưới cho thấy, đây là tài khoản chính thức MEXC với ID tài khoản, hay tên người dùng là @Yui_MEXC. Vui lòng sử dụng nút sao chép để sao chép trực tiếp ID tài khoản thay vì nhập thủ công, nhằm tránh rủi ro gặp phải các tài khoản lừa đảo.









MEXC đã ra mắt nhiều cộng đồng đa ngôn ngữ để giúp người dùng có thể kết nối với MEXC để cập nhật thông tin về các tin tức và sự kiện mới nhất. Vui lòng tham khảo bài viết " Tham gia cộng đồng MEXC " để truy cập các nhóm liên quan. Ngoài ra, bạn có thể cuộn đến cuối trang chủ, chọn cộng đồng bạn muốn tham gia, và nhấn vào biểu tượng tương ứng.









Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác, cũng không cấu thành lời khuyên mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn cung cấp thông tin chỉ nhằm mục đích tham khảo và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của người dùng.