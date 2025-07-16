Kỷ niệm 7 năm MEXC: Xây dựng tương lai hạ tầng tiền mã hoá với tinh thần "đa dạng hoá" làm cốt lõi





Nhân dịp kỷ niệm 7 năm thành lập, MEXC tiếp tục thực hiện chiến lược cốt lõi là "đa dạng hoá" - dẫn đầu đổi mới trong vũ trụ tài chính kỹ thuật số ngày càng mở rộng. Trong 7 năm qua, MEXC đã phát triển vượt xa hơn cả vai trò một sàn giao dịch, trở thành một hệ sinh thái tiền mã hoá đa chiều, với tinh thần đa dạng hiện diện trong mọi khía cạnh hoạt động.









Với 2,905 cặp giao dịch Spot và 1,130 token Futures, MEXC giữ vững vị thế dẫn đầu thế giới về số lượng token hot được niêm yết. Nhưng đây không chỉ là về số lượng - mà còn phản ánh khả năng nắm bắt thị trường theo thời gian thực. Từ nhịp điệu ổn định của Bitcoin đến sự bùng nổ của altcoin, từ đổi mới đột phá của DeFi đến đà tăng trưởng bứt phá của GameFi, MEXC đã tạo nên một mạng lưới không chỉ gồm các cặp giao dịch, mà còn là những con đường dẫn đến tự do tài chính.





Danh mục token không ngừng mở rộng của MEXC đóng vai trò như một radar blockchain tinh chỉnh. Đứng sau mỗi đợt niêm yết hàng tuần là một đội ngũ chuyên nghiệp hoạt động 24/7, theo dõi xu hướng dự án toàn cầu, tận dụng thuật toán AI và lắng nghe phản hồi cộng đồng. Triết lý "đa dạng nhưng tinh chọn" này giúp người mới dễ dàng xây dựng danh mục đa dạng, đồng thời giúp nhà giao dịch nhiều kinh nghiệm khám phá những dự án tiềm năng trong các lĩnh vực ngách mới nổi.









Trong hệ sinh thái MEXC, airdrop không chỉ là phần thưởng ngẫu nhiên, mà còn là cốt lõi của việc khám phá giá trị. Trong năm qua, đã có 1,886 sự kiện airdrop diễn ra, trung bình hơn 200 sự kiện mỗi tháng. Các sự kiện này tạo thành mạng lưới giá trị toàn diện nhất trong ngành. Tổng phần thưởng 107 triệu USDT là mức lợi nhuận hấp dẫn dành cho người tham gia với APY lên đến 42.47% - một con số vượt xa cả kênh đầu tư truyền thống và đa số quỹ tiền mã hoá.





Chiến lược airdrop của chúng tôi được thiết kế với tầm nhìn đa chiều: Từ hỗ trợ hệ sinh thái blockchain chính đến đồng hành sớm cùng các lĩnh vực mới nổi, cũng như phân bổ công khai toàn diện và các chiến dịch độc quyền cho người dùng có tài sản lớn. Mỗi sự kiện đều hướng đến sự đổi mới, hỗ trợ lực đẩy ban đầu cho dự án chất lượng và mang đến cho người dùng cơ hội tiếp cận các cải tiến hiện đại.









Nhìn lại hành trình phát triển, cam kết "đa dạng hoá" của MEXC đã mang lại nhiều thành quả rõ rệt: Hợp tác chiến lược với hơn 50 chuỗi công khai, ra mắt hơn 10 sản phẩm DeFi nội bộ và xây dựng mạng lưới người dùng phủ rộng hơn 200 quốc gia. Và đây mới chỉ là khởi đầu. Với hệ thống giao dịch thông minh thế hệ thứ 7, MEXC Launchpool vươn lên trở thành một bệ phóng token hàng đầu, và nền tảng DEX ghi nhận khối lượng giao dịch hàng ngày hơn $10 triệu, cùng một tầm nhìn lớn hơn đang dần hình thành.









Bảy năm phát triển blockchain đã tạo nên sự cộng hưởng đa chiều. Trong hệ sinh thái MEXC, mỗi con số đều chứa đựng sự đổi mới, mỗi chuỗi đều kết nối đến tương lai. Liên tục xây dựng hạ tầng tài chính kỹ thuật số thế hệ mới - dựa trên sự minh bạch, đa dạng và trao quyền cho người dùng - chúng tôi đang đồng hành cùng cộng đồng tiền mã hoá toàn cầu sẵn sàng bứt phá.



