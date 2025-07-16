Hướng Dẫn Chuyển Google Authenticator Trên MEXC Sang Điện Thoại Mới





MEXC yêu cầu sử dụng xác thực hai yếu tố đối với tài khoản người dùng, liên kết ít nhất hai trong số những yếu tố sau: Số điện thoại, địa chỉ email và Google Authenticator để đảm bảo an toàn cho tài sản.





Việc thay đổi điện thoại là điều hoàn toàn bình thường. Nếu tài khoản MEXC sử dụng Google Authenticator như một phần của xác thực hai yếu tố và bạn muốn nhập mã Google Authenticator khi đăng nhập vào tài khoản MEXC trên điện thoại mới, bạn cần chuyển Google Authenticator từ điện thoại cũ sang điện thoại mới trước.









Hướng dẫn này cung cấp hướng dẫn cụ thể bằng cách sử dụng thiết bị iOS làm ví dụ. Đối với điện thoại Android, cách bố trí nút có thể khác nhưng quy trình tổng thể thì tương tự nhau.





1. Tải xuống và cài đặt Google Authenticator trên điện thoại mới.





Người dùng iOS có thể đăng nhập vào App Store, tìm kiếm "Google Authenticator" và tải xuống như trong hình bên dưới.

Người dùng Android có thể đăng nhập vào Cửa hàng Google Play, tìm kiếm "Google Authenticator" và tải xuống.









2. Mở Google Authenticator trên điện thoại cũ và nhấn vào [≡] ở góc trên cùng bên trái.









3. Nhấn vào [Chuyển tài khoản], chọn [Tiếp tục] và tiến hành nhận dạng khuôn mặt hoặc nhập mật khẩu.









4. Chọn mã xác minh bạn muốn xuất. Theo mặc định, tất cả các mã xác minh đều được chọn. Bạn có thể nhấn vào [ ✓] ở phía bên trái để bỏ chọn những mục bạn không định xuất. Sau đó, nhấn vào [Xuất].









5. Mở Google Authenticator trên điện thoại mới, nhấn vào [ + ] ở góc dưới cùng bên phải, chọn [Quét mã QR] và quét mã QR từ Google Authenticator trên điện thoại cũ.





Sau khi quét xong, hãy nhấn vào [Tiếp theo] trên điện thoại cũ và chọn định dạng lưu dữ liệu mã xác minh. Nếu muốn xuất một lượng lớn dữ liệu mã xác minh, bạn cần phải quét các mã QR khác nhau nhiều lần.





Để bảo mật tài khoản, bạn nên chọn [Xóa tất cả tài khoản đã được xuất (Khuyến nghị)], sau đó nhấn vào [Xong]. Bằng cách này, Google Authenticator trên điện thoại cũ sẽ không còn chứa dữ liệu mã xác minh mà bạn đã xuất.









6. Sau khi hoàn tất quá trình quét mã QR của Google Authenticator trên điện thoại mới, hãy nhấn vào [OK] để hoàn tất quá trình truyền dữ liệu trong Google Authenticator.







