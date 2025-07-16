MEXC yêu cầu sử dụng xác thực hai yếu tố đối với tài khoản người dùng, liên kết ít nhất hai trong số những yếu tố sau: Số điện thoại, địa chỉ email và Google Authenticator để đảm bảo an toàn cho tài sMEXC yêu cầu sử dụng xác thực hai yếu tố đối với tài khoản người dùng, liên kết ít nhất hai trong số những yếu tố sau: Số điện thoại, địa chỉ email và Google Authenticator để đảm bảo an toàn cho tài s
Learn/Hướng dẫn người mới/Hướng dẫn Người dùng/Hướng Dẫn C...n Thoại Mới

Hướng Dẫn Chuyển Google Authenticator Trên MEXC Sang Điện Thoại Mới

16/07/2025MEXC
0m
Chia sẻ đến
#Cơ Bản#Người Mới Bắt Đầu
Humanity
H$0.06739-4.64%
MemeCore
M$2.00938-3.14%
HAI
HAI$0.008328-0.35%
Choise.com
CHO$0.00396-2.94%
PoP Planet
P$0.11562+9.25%

MEXC yêu cầu sử dụng xác thực hai yếu tố đối với tài khoản người dùng, liên kết ít nhất hai trong số những yếu tố sau: Số điện thoại, địa chỉ email và Google Authenticator để đảm bảo an toàn cho tài sản.

Việc thay đổi điện thoại là điều hoàn toàn bình thường. Nếu tài khoản MEXC sử dụng Google Authenticator như một phần của xác thực hai yếu tố và bạn muốn nhập mã Google Authenticator khi đăng nhập vào tài khoản MEXC trên điện thoại mới, bạn cần chuyển Google Authenticator từ điện thoại cũ sang điện thoại mới trước.

Hướng dẫn xuất và chuyển Google Authenticator sang điện thoại mới


Hướng dẫn này cung cấp hướng dẫn cụ thể bằng cách sử dụng thiết bị iOS làm ví dụ. Đối với điện thoại Android, cách bố trí nút có thể khác nhưng quy trình tổng thể thì tương tự nhau.

1. Tải xuống và cài đặt Google Authenticator trên điện thoại mới.

Người dùng iOS có thể đăng nhập vào App Store, tìm kiếm "Google Authenticator" và tải xuống như trong hình bên dưới.
Người dùng Android có thể đăng nhập vào Cửa hàng Google Play, tìm kiếm "Google Authenticator" và tải xuống.


2. Mở Google Authenticator trên điện thoại cũ và nhấn vào [≡] ở góc trên cùng bên trái.


3. Nhấn vào [Chuyển tài khoản], chọn [Tiếp tục] và tiến hành nhận dạng khuôn mặt hoặc nhập mật khẩu.


4. Chọn mã xác minh bạn muốn xuất. Theo mặc định, tất cả các mã xác minh đều được chọn. Bạn có thể nhấn vào [ ✓] ở phía bên trái để bỏ chọn những mục bạn không định xuất. Sau đó, nhấn vào [Xuất].


5. Mở Google Authenticator trên điện thoại mới, nhấn vào [ + ] ở góc dưới cùng bên phải, chọn [Quét mã QR] và quét mã QR từ Google Authenticator trên điện thoại cũ.


Sau khi quét xong, hãy nhấn vào [Tiếp theo] trên điện thoại cũ và chọn định dạng lưu dữ liệu mã xác minh. Nếu muốn xuất một lượng lớn dữ liệu mã xác minh, bạn cần phải quét các mã QR khác nhau nhiều lần.


Để bảo mật tài khoản, bạn nên chọn [Xóa tất cả tài khoản đã được xuất (Khuyến nghị)], sau đó nhấn vào [Xong]. Bằng cách này, Google Authenticator trên điện thoại cũ sẽ không còn chứa dữ liệu mã xác minh mà bạn đã xuất.


6. Sau khi hoàn tất quá trình quét mã QR của Google Authenticator trên điện thoại mới, hãy nhấn vào [OK] để hoàn tất quá trình truyền dữ liệu trong Google Authenticator.


Nếu bạn chưa từng sử dụng Google Authenticator và muốn tìm hiểu thêm về hướng dẫn liên kết Google Authenticator thì có thể tham khảo bài viết “Liên kết Google Authenticator” trên MEXC Learn.


Bài viết phổ biến

Có Thể Đào Solana Không? Sự Thật Về Đào SOL

Có Thể Đào Solana Không? Sự Thật Về Đào SOL

Có thể bạn đã nghe về tốc độ đáng kinh ngạc và phí giao dịch thấp của Solana, và bây giờ bạn đang tự hỏi làm thế nào để đào Solana để có được một số token SOL. Có thể bạn đã tìm kiếm phần mềm đào hoặc

Cách Tạo Meme Coin trên Solana? Hướng Dẫn Đầy Đủ Cho Người Mới Bắt Đầu

Cách Tạo Meme Coin trên Solana? Hướng Dẫn Đầy Đủ Cho Người Mới Bắt Đầu

Thế giới tiền điện tử đã chứng kiến sự bùng nổ của các meme coin, biến những trò đùa trên internet thành tài sản kỹ thuật số hợp pháp trị giá hàng triệu đô la. Nếu bạn đang thắc mắc cách tạo meme coin

Staking Solana hoạt động như thế nào? Hướng dẫn staking SOL đầy đủ

Staking Solana hoạt động như thế nào? Hướng dẫn staking SOL đầy đủ

Staking Solana cung cấp cho những người nắm giữ tiền điện tử một cách đơn giản để kiếm thu nhập thụ động trong khi hỗ trợ một trong những blockchain nhanh nhất trong ngành. Hướng dẫn toàn diện này sẽ

Chế độ một chiều và chế độ phòng hộ trong giao dịch Futures là gì?

Chế độ một chiều và chế độ phòng hộ trong giao dịch Futures là gì?

Khi giao dịch Futures trên MEXC, một cài đặt quan trọng thường bị bỏ qua là chế độ vị thế. Điều này quyết định bạn có thể nắm giữ đồng thời cả vị thế Long và Short trong cùng một cặp Futures hay không

Bài viết liên quan

Chế độ một chiều và chế độ phòng hộ trong giao dịch Futures là gì?

Chế độ một chiều và chế độ phòng hộ trong giao dịch Futures là gì?

Khi giao dịch Futures trên MEXC, một cài đặt quan trọng thường bị bỏ qua là chế độ vị thế. Điều này quyết định bạn có thể nắm giữ đồng thời cả vị thế Long và Short trong cùng một cặp Futures hay không

Giao dịch Demo trên MEXC Futures: Nâng cao kỹ năng giao dịch với không rủi ro

Giao dịch Demo trên MEXC Futures: Nâng cao kỹ năng giao dịch với không rủi ro

Trong giao dịch Futures tiền mã hoá, việc rèn luyện kỹ năng và chiến lược thường phải trả giá bằng vốn thật. Nhiều người mới tham gia thị trường thực mà chưa có sự chuẩn bị đầy đủ và phải đối mặt với

Hướng dẫn toàn diện về TP và SL trong Futures: Quản lý rủi ro cơ bản & mẹo thực tiễn cho người mới bắt đầu

Hướng dẫn toàn diện về TP và SL trong Futures: Quản lý rủi ro cơ bản & mẹo thực tiễn cho người mới bắt đầu

Trong thị trường tiền mã hoá, biến động giá có thể rất lớn, lợi nhuận hoặc thua lỗ có thể xảy ra chỉ trong tích tắc. Đối với người giao dịch Futures, lệnh TP và SL không chỉ là công cụ thiết yếu để qu

Tối đa hoá lợi nhuận hay đối mặt với thanh lý? Nắm vững cơ chế cốt lõi của đòn bẩy Futures để tối ưu hiệu quả vốn

Tối đa hoá lợi nhuận hay đối mặt với thanh lý? Nắm vững cơ chế cốt lõi của đòn bẩy Futures để tối ưu hiệu quả vốn

Trong thị trường tiền mã hoá và phái sinh, giao dịch Futures có đòn bẩy là một công cụ mạnh mẽ nhưng rủi ro cao. Bằng cách cho phép nhà giao dịch kiểm soát các vị thế lớn với số vốn tương đối nhỏ, đòn

Đăng ký MEXC
Đăng ký & nhận lên đến 10,000 USDT tiền thưởng