Hướng dẫn thao tác USDT-M trên MEXC (App)





MEXC Futures mang đến cho MEXCer một phương pháp giao dịch tiền kỹ thuật số tiên tiến. Khác với Spot, giao dịch Futures có logic giao dịch và phương thức mở vị thế đặc biệt. Bài viết này sẽ giúp MEXCer mới tham gia giao dịch Futures có bước nhảy vọt từ cơ bản đến nâng cao. Đây sẽ là hướng dẫn giúp người mới có thể bắt đầu hành trình giao dịch Futures một cách dễ dàng.









MEXC Futures được chia thành USDT-M Futures và Coin-M Futures:





USDT-M Futures thanh toán bằng USDT: Bạn có thể tham gia giao dịch Futures cho nhiều loại tiền mã hoá trên MEXC bằng cách nắm giữ USDT.





Coin-M Futures thanh toán bằng tiền mã hoá như BTC, ETH, v.v.





Trong bài viết này, hãy cùng lấy ví dụ về USDT-M Futures.









Trước khi tham gia giao dịch Futures, bạn phải đảm bảo có đủ tài sản (ví dụ: USDT) trong tài khoản Futures.









1）Mở App MEXC và nhấn vào [Ví] - [Chuyển].

2）Xác nhận: Chuyển từ [Ví Spot] sang [Ví Futures].

4）Chọn loại tiền mã hoá. (Ví dụ USDT như trong ảnh.)

5）Nhập số lượng chuyển.

6）Nhấn vào [Chuyển].













Vì cả [Chế độ vị thế], [Chế độ ký quỹ] và [Chế độ đòn bẩy] đều có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận và thua lỗ khi giao dịch Futures, MEXC khuyên bạn nên đặt lệnh theo quy trình sau:





Thiết lập [Chế độ vị thế], [Chế độ ký quỹ] và [Chế độ đòn bẩy] → Chọn loại lệnh → Đặt tham số → Xác nhận lệnh [Mở Short] / [Mở Long].









[Chế độ phòng hộ]: Bạn có thể đồng thời nắm giữ cả vị thế Long và Short cho một cặp giao dịch Futures.





[Chế độ một chiều]: Bạn chỉ có thể giữ một loại vị thế (Long hoặc Short) cho một cặp giao dịch Futures.





Ví dụ: Ở chế độ phòng hộ, bạn có thể giữ cả vị thế Long và Short cho cặp giao dịch Futures BTC/USDT. Ở Chế độ một chiều, bạn chỉ có thể giữ vị thế Long hoặc Short cho cặp giao dịch Futures BTC/USDT.





Mối quan hệ giữa [Chế độ vị thế] và vị thế/lệnh hiện tại: Khi đang có vị thế hiện tại hoặc lệnh chờ, sẽ không thể điều chỉnh chế độ vị thế.









1）Trên trang giao dịch Futures, nhấn vào biểu tượng […] ở góc trên cùng bên phải.

2）Nhấn vào [Sở thích].

3）Nhấn vào [Chế độ vị thế].

4）Chọn [Chế độ phòng hộ] hoặc [Chế độ một chiều].













Isolated margin: Trong chế độ này, vị thế cho mỗi lệnh được tính độc lập khi lệnh được kích hoạt. Nếu cần thêm vị thế, hệ thống sẽ không tự động thêm vị thế cho cặp giao dịch, ngay cả khi bạn có đủ tài sản trong các tài khoản Isolated margin hoặc Cross margin khác. Bạn sẽ cần thêm vị trí theo cách thủ công.





Ví dụ: Ở chế độ Isolated margin, người dùng có 1,000 USDT trong tài khoản Futures, chỉ sử dụng 200 USDT làm ký quỹ ban đầu và mở một vị thế Long BTC. Khi bị thanh lý, người dùng sẽ chỉ mất 200 USDT chứ không phải toàn bộ số dư USDT trong tài khoản.





Cross margin: Trong chế độ này, bạn sử dụng tất cả số dư có sẵn bằng loại tiền thanh toán tương ứng làm ký quỹ để duy trì vị thế và tránh bị thanh lý. Ở chế độ Cross margin, nếu giá trị tài sản ròng không đủ để đáp ứng yêu cầu ký quỹ duy trì, sẽ kích hoạt thanh lý bắt buộc. Nếu vị thế bị thanh lý bắt buộc, bạn sẽ mất tất cả tài sản bằng loại tiền thanh toán tương ứng.





Ví dụ: Ở chế độ Cross margin, người dùng có 1,000 USDT trong tài khoản Futures, chỉ sử dụng 200 USDT làm ký quỹ ban đầu và mở một vị thế Long BTC. Khi bị thanh lý thanh lý bắt buộc, người dùng sẽ mất toàn bộ số dư USDT trong tài khoản.





Mối quan hệ giữa chế độ ký quỹ và vị thế/lệnh hiện tại: Việc điều chỉnh chế độ ký quỹ không ảnh hưởng đến các vị thế hiện tại và lệnh chờ.









1）Trên trang giao dịch Futures, nhấn vào biểu tượng ký quỹ [Isolated] ở góc trên bên trái.

2）Chọn chế độ ký quỹ tương ứng: [Isolated] hoặc [Cross].

3）Chọn [Áp dụng cho tất cả các Futures].

4）Nhấn vào [Xác nhận].













[Chế độ đơn giản]: Ở chế độ này, cả vị thế Long và Short cùng sử dụng một chế độ đòn bẩy và ký quỹ.





[Chế độ nâng cao]: Ở chế độ này, vị thế Long và Short sử dụng các chế độ đòn bẩy và ký quỹ khác nhau.





Ví dụ: Trong [Chế độ đơn giản], bạn có thể trực tiếp đặt [Isolated]/[Cross] và hệ số đòn bẩy.









Trong [Chế độ nâng cao], bạn có thể đặt riêng ký quỹ [Isolated]/[Cross] và hệ số đòn bẩy cho cả vị thế Long và Short.









Mối quan hệ giữa chế độ đòn bẩy và vị thế/lệnh hiện tại: Không thể điều chỉnh chế độ đòn bẩy nếu có vị thế hiện tại hoặc lệnh mở trong bất kỳ cặp Futures nào. Khi thay đổi chế độ đòn bẩy, sẽ áp dụng thống nhất cho tất cả các cặp Futures.









1）Trên trang giao dịch Futures, nhấn vào biểu tượng […] ở góc trên cùng bên phải.

2）Nhấn vào [Sở thích].

3）Nhấn vào [Chế độ đòn bẩy].

4）Chọn [Chế độ đơn giản] hoặc [Chế độ nâng cao].













Để đặt lệnh dễ dàng hơn, bạn có thể thay đổi vị trí của biểu đồ K-line trên trang giao dịch Futures trước khi tiến hành giao dịch.





1）Nhấn vào […] ở trên cùng bên phải của trang giao dịch hợp đồng tương lai.

2）Nhấn vào [Sở thích].

3）Nhấn vào [K-line trong trang giao dịch].

4）Chọn [Trên] hoặc [Dưới].

5）Nhấn vào [Xác nhận].









Lưu ý: Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo " Hướng dẫn thiết lập tùy chọn Futures ".









Quy trình đặt lệnh: Đặt giá → Đặt đơn vị Futures → Đặt số lượng → (Tùy chọn) Đặt [Thời gian có hiệu lực] → Đặt lệnh [Mở Short] / [Mở Long].





Lệnh Limit: Về bản chất, khi sử dụng lệnh Limit, nhà giao dịch kỳ vọng sẽ 'mua thấp và bán cao', nghĩa là mở Long ở mức giá thấp hơn giá thị trường mới nhất và mở Short ở mức giá cao hơn giá thị trường mới nhất.





Khi chọn [Lệnh Limit], bạn chỉ có thể đặt lệnh [Mở Long] ở mức giá thấp hơn giá thị trường mới nhất và lệnh [Mở Short] ở mức giá cao hơn giá thị trường mới nhất. Nếu không, lệnh sẽ được thực hiện như một lệnh Market.





Đơn vị Futures: BTC, USDT, và Cont.





Thời gian có hiệu lực: Dựa trên mức độ dễ thực hiện, ba tùy chọn thời gian có hiệu lực có thể được sắp xếp như sau:





GTC (Good Till Cancelled - Lệnh có hiệu lực cho đến khi khớp hoàn toàn hoặc bị hủy)

IOC (Immediate or Cancel - Nếu không được khớp ngay lập tức tại giá xác định, lệnh sẽ bị huỷ)

FOK (Fill or Kill - Nếu lệnh không được khớp toàn bộ, nó sẽ bị hủy ngay lập tức)









1）Đặt giá.

2）Đặt đơn vị Futures.

3）Đặt số lượng.

4）Đặt [Thời gian có hiệu lực].

5）Đặt lệnh [Mở Short] / [Mở Long].













Quy trình đặt lệnh: Đặt đơn vị Futures→ Đặt số lượng → (Tùy chọn) Đặt [Thời gian có hiệu lực] → Đặt lệnh [Mở Short] / [Mở Long].





Lệnh Market: Là lệnh dễ thực hiện nhất, sẽ được thực hiện ở mức giá thị trường tốt nhất hiện có.





Đơn vị Futures: BTC, USDT, và Cont.





MTL (Market to Limit): Lệnh sẽ được thực hiện ở mức giá tốt nhất hiện có và phần chưa được thực hiện sẽ được chuyển đổi thành lệnh Limit. Loại lệnh này phù hợp với khi không thể thực hiện toàn bộ lệnh Market.









1）Đặt đơn vị Futures.

2）Đặt số lượng.

3）(Tùy chọn) Đặt MTL [Market to Limit].

4）Đặt lệnh [Mở Short] / [Mở Long].













Quy trình đặt lệnh: Đặt loại giá (Giá mới nhất, giá hợp lý, và giá chỉ số) và phương thức kích hoạt (Limit hoặc Market) → Đặt [Giá kích hoạt] → Đặt [Giá] → Đặt đơn vị Futures → Đặt số lượng → (Tùy chọn) Đặt [Thời gian có hiệu lực] → Đặt lệnh [Mở Short] / [Mở Long].





Lệnh Trigger tương tự như lệnh Stop Limit trong giao dịch Spot: Bằng cách đặt [Giá kích hoạt] và [Giá], bạn có thể mở Long hoặc Short ở mức giá cao hơn giá thị trường mới nhất hoặc ở mức giá thấp hơn giá thị trường mới nhất .





[Giá kích hoạt] và [Giá] có thể được đặt thành giá mới nhất, giá hợp lý, hoặc giá chỉ số. Loại Giá kích hoạt và thực hiện có thể là Limit hoặc Market.





Đơn vị Futures: BTC, USDT, và Cont.





Thời gian có hiệu lực: Dài hạn, 7 ngày, và 24 giờ.









1）Đặt loại giá: giá mới nhất, giá hợp lý, và giá chỉ số

2）Đặt phương thức kích hoạt: Limit hoặc Market

3）Đặt [Giá kích hoạt]

4）Đặt [Giá]

5）Đặt đơn vị Futures

6）Đặt số lượng.

7）(Tùy chọn) Đặt [Thời gian có hiệu lực].

8）Đặt lệnh [Mở Short] / [Mở Long].













Quy trình đặt lệnh: Chọn [Tỷ lệ] hoặc [Biên độ giá] → Đặt [Tỷ lệ] hoặc [Biên độ giá] → Đặt đơn vị Futures → Đặt số lượng → (Tùy chọn) Đặt [Giá kích hoạt] → Đặt lệnh [Mở Short] / [Mở Long].





Lệnh Trailing Stop tương tự như lệnh Stop Limit có tính năng kéo dài, nghĩa là, mua Long và/hoặc Short ở mức giá cao hơn và/hoặc thấp hơn giá thị trường mới nhất. [Giá kích hoạt] được tính bằng cách tham chiếu giá cao nhất hoặc thấp nhất trong khoảng thời gian 10 phút.





Khi bạn mở Long: Giá kích hoạt = (1 + Biên độ giá) * Giá cao nhất lịch sử (Khoảng thời gian 10 phút). Khi bạn mở Short: Giá kích hoạt = (1 - Biên độ giá) * Giá thấp nhất lịch sử (Khoảng thời gian 10 phút).





[Giá kích hoạt] là điều kiện kích hoạt cho lệnh Trailing Stop. Nếu không đặt [Giá kích hoạt], lệnh sẽ ngay lập tức được đặt dưới dạng lệnh Limit khi giá mới nhất (hoặc giá thị trường) đạt đến [Giá kích hoạt Trigger]. Nếu bạn đặt [Giá kích hoạt], [Giá kích hoạt Trigger] sẽ được tạo sau khi lệnh được kích hoạt.





[Giá kích hoạt] có thể được đặt thành giá mới nhất, giá hợp lý, hoặc giá chỉ số.









1）Chọn [Tỷ lệ] hoặc [Biên độ giá].

2）Đặt [Tỷ lệ] hoặc [Biên độ giá].

3）Đặt đơn vị Futures.

4）Đặt số lượng.

5）(Tuỳ chon) Đặt [Giá kích hoạt].

6）Đặt lệnh [Mở Short] / [Mở Long].













Quy trình đặt lệnh: Đặt giá → Đặt đơn vị Futures → Đặt số lượng → Đặt lệnh [Mở Short] / [Mở Long].





Lệnh Maker đảm bảo người giao dịch luôn là Maker. Khi giao dịch được thực hiện, nhà giao dịch với tư cách là nhà cung cấp thanh khoản sẽ nhận được phí giao dịch.





Đơn vị Futures: BTC, USDT, và Cont.









1）Đặt giá.

2）Đặt đơn vị Futures

3）Đặt số lượng.

4）Đặt lệnh [Mở Short] / [Mở Long].









[Lưu ý]: Nếu muốn tìm hiểu thêm về các lệnh Futures, vui lòng tham khảo " Các loại lệnh trong giao dịch Futures ". : Nếu muốn tìm hiểu thêm về các lệnh Futures, vui lòng tham khảo "".



3.5 Hướng dẫn xác định kích thước vị thế tối đa

Trong giao diện giao dịch, bạn có thể xem kích thước vị thế tối đa có thể mở cho vị thế Long hoặc Short.

Hướng dẫn tính kích thước vị thế tối đa: Khi bạn đặt một lệnh Futures, hệ thống sẽ tính toán trước kích thước vị thế tối đa bạn có thể mở. Nếu bạn thay đổi đơn vị vị thế thành USDT hoặc token của cặp giao dịch, hệ thống sẽ chuyển đổi số lượng sang giá trị tương đương bằng USDT hoặc số lượng token tương ứng. Số lượng tối đa có thể mở được hiển thị trên trang là số lượng lớn nhất bạn có thể mở lệnh Long hoặc Short, dựa trên đòn bẩy hiện tại bạn chọn.



Phương pháp tính theo đơn vị vị thế khác nhau (số lượng token, USDT, số lượng)

Mở Long/Short tối đa (cont) = Ký quỹ khả dụng / [Giá khớp lệnh ước tính * Kích thước cont * (Tỷ lệ ký quỹ ban đầu + 2 × Tỷ lệ phí ước tính)] Mở tối đa ( giá trị USDT) = Cont * Kích thước Futures * Giá Mở tối đa (số lượng token) = Cont * Kích thước Futures

Lưu ý: 1) Giá mở lệnh ước tính và tỷ lệ phí ước tính (dùng để tính phí mở và đóng lệnh ước tính) sẽ phụ thuộc vào loại lệnh (lệnh Market hay Limit) và hướng giao dịch (Long hoặc Short). 2) Lệnh Limit: Hệ thống sử dụng giá bạn nhập làm giá mở lệnh ước tính (vì không phải lệnh Taker). 3) Lệnh Market: Hệ thống dùng giá tốt nhất hiện có trên sổ lệnh, cụ thể: giá mua tốt nhất (bid1) khi mở lệnh Short và giá bán tốt nhất (ask1) khi mở lệnh Long.

Số lượng cont phải là số nguyên. Nếu giá trị tính được có chứa số thập phân, hệ thống sẽ làm tròn xuống.













Nếu lệnh chưa được kích hoạt, vui lòng kiểm tra trong [Lệnh chờ] và [Lịch sử lệnh].













Nếu lệnh đã được kích hoạt, vui lòng kiểm tra trong [Vị thế].













Nếu lệnh được kích hoạt và đã có lãi hoặc lỗ, bạn có thể chủ động đóng vị thế khi muốn. Ngoài ra, bạn có thể chủ động đóng vị thế bằng cách đặt tính năng TP và SL trước hoặc sau khi đặt lệnh. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo bài viết " Chốt lời và cắt lỗ trong giao dịch Futures ".









Thanh lý bắt buộc là một hành động đóng vị thế thụ động. Để đảm bảo khoản lỗ không vượt quá số tiền đã ký quỹ, MEXC thực hiện thanh lý bắt buộc các vị thế mở hiện tại khi ký quỹ hiện tại thấp hơn số tiền cần thiết để duy trì vị thế. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo bài viết " Thanh lý bắt buộc là gì? ".









Bài viết này cung cấp thông tin tổng quan về ba bước chính để hoàn tất giao dịch Futures: chuyển tài sản, đặt (5 loại) lệnh và theo dõi lệnh. Nhằm hỗ trợ người dùng mới, bài viết tóm tắt logic hoạt động cơ bản của mỗi chế độ đặt lệnh, giúp giảm bớt sự phức tạp trong giao dịch Futures. Một số nội dung cũng được trình bày một cách ngắn gọn dưới dạng sơ đồ. Khi đã quen với giao dịch Futures, bạn có thể đơn giản hóa tư duy giao dịch dựa trên kinh nghiệm của mình, chẳng hạn như phân loại 5 loại lệnh dựa trên độ khó thực hiện của chúng. Nếu muốn trao đổi kinh nghiệm giao dịch với nhiều người dùng hơn, bạn có thể tham gia nhóm Telegram chính thức hoặc theo dõi Twitter chính thức của MEXC.



