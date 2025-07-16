Hướng dẫn chuyển tài khoản MEXC





Chuyển tài khoản là một trong những tính năng được sử dụng thường xuyên hàng ngày. Khi cần chuyển giữa các tài khoản khác nhau, tính năng này giúp bạn tiết kiệm thời gian đáng kể khi không cần nhập thông tin tài khoản và mật khẩu nhiều lần, từ đó nâng cao hiệu quả. Ngoài ra, tính năng còn giúp giảm tình trạng nhập sai thông tin, đảm bảo trải nghiệm chuyển tài khoản liền mạch và an toàn hơn.









Mở trang chủ trang web chính thức của MEXC và đăng nhập vào tài khoản. Sau đó, nhấn vào biểu tượng người dùng và chọn [Chuyển tài khoản].









Trên trang "Chuyển tài khoản", chỉ cần nhấn vào tài khoản khác để hoàn tất chuyển. Bạn cũng có thể nhấn vào [Thêm tài khoản] để thêm tài khoản khác.













Mở App MEXC, nhấn vào biểu tượng người dùng ở góc trên cùng bên trái và chọn [Chuyển tài khoản] ở cuối trang để vào trang tương ứng. Sau đó, tiến hành chuyển tài khoản.





Trên trang "Chuyển tài khoản", nhấn vào biểu tượng [+] ở góc trên cùng bên phải để thêm tài khoản khác.







