Hướng dẫn cài đặt SL trong giao dịch Futures





Trong giao dịch Futures, tính năng SL giúp nhà giao dịch hạn chế thua lỗ và kiểm soát rủi ro. Bằng cách đặt giá SL, bạn có thể đảm bảo thoát vị thế kịp thời khi thị trường di chuyển theo hướng bất lợi, từ đó tránh bị thua lỗ thêm.









Trong giao dịch Futures, SL đề cập đến việc thực hiện giao dịch để đóng các vị thế và hạn chế thua lỗ thêm khi giá đạt đến một mức nhất định. Mức SL thường được đặt ở một mức giá hoặc tỷ lệ phần trăm nhất định. Khi giá thị trường chạm hoặc vượt qua điểm SL đã đặt, giao dịch sẽ được thực hiện tự động.













Chỉ định một số tiền cố định làm điểm SL. Ví dụ: Nếu bạn mở một vị thế Futures, bạn có thể đặt điểm SL và khi giá Futures giảm xuống điểm SL, vị thế sẽ tự động bị đóng để hạn chế thua lỗ.









Bạn có thể đặt SL tỷ lệ phần trăm dựa trên mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Ví dụ: Bạn có thể đặt bán tự động khi giá giảm xuống thấp hơn 10% so với giá mua ban đầu.









Bạn có thể sử dụng các chỉ báo kỹ thuật để đặt điểm SL. Ví dụ: Bạn có thể sử dụng các chỉ báo kỹ thuật như đường trung bình động, đường hỗ trợ, đường kháng cự, v.v. để xác định điểm SL.









SL sẽ được chia thành nhiều giai đoạn và giảm dần điểm SL. Điều này có thể giúp bạn điều chỉnh điểm SL linh hoạt hơn khi thị trường biến động.













Đóng nhanh đề cập đến việc thực hiện giao dịch ở "30 mức giá tối ưu" dựa trên giá đóng của hướng ngược lại: Lệnh đóng có thể nhanh chóng khớp với giá của hướng ngược lại trong phạm vi 30 mức giá, và phần chưa thực hiện còn lại sẽ tự động được chuyển thành lệnh Limit.









Bạn cần đặt [Giá] (Giá thị trường hoặc giá mới nhất) và [Số lượng] (25%, 50%, 75%, và 100%).









Điều này sẽ hủy tất cả các lệnh Limit và đóng tất cả các vị thế bằng lệnh Market (Tùy theo điều kiện thị trường, thao tác có thể không thành công 100%).









Sử dụng [Giá thị trường] để [Đóng Long] / [Đóng Short] cũng có thể đạt được mục đích SL chủ động.









Vì việc đóng vị thế Long/Short bằng [Lệnh Limit] chỉ có thể được khớp ở mức giá mới nhất hoặc ở mức giá tốt hơn mức giá mới nhất (Trong trường hợp có lợi nhuận).





Do đó, sau khi mở một vị thế, sử dụng [Lệnh Limit] để đóng các vị thế không thể đạt được mục đích SL.





Như trong ảnh minh hoạ dưới đây: Khi mở một vị thế Long BTC/USDT, việc đặt mức SL với [Lệnh Limit] (Giá đặt lệnh: 65,000 USDT) không thể được khớp dưới mức giá mới nhất (Giá khớp lệnh trung bình 66,972.7 USDT).













Bạn có thể đặt chính xác [Giá kích hoạt], [Giá] và [Số lượng] (Có thể điều chỉnh tỷ lệ).





[Lệnh Limit] để đóng các vị thế Long/Short có thể được khớp ở mức giá mới nhất hoặc ở mức giá tốt hơn giá mới nhất (Trong trường hợp có lợi nhuận) hoặc ở mức giá tệ hơn giá mới nhất (Trong trường hợp thua lỗ).





Như trong ảnh minh hoạ dưới đây: Khi mở một vị thế Long BTC/USDT, [Lệnh Trigger] cho phép bạn [Đóng vị thế] cả Long và Short, do đó, khi [Giá khớp lệnh trung bình] nhỏ hơn [Giá mở trung bình], lệnh cũng có thể được kích hoạt để đạt được [SL] đã đặt.













[Lệnh Trailing] cho phép cài đặt chính xác [Biên độ thoái lui] ([Tỷ lệ] hoặc [Khoảng cách giá]) và [Số lượng] (Có thể điều chỉnh tỷ lệ).





[Lệnh Trailing Stop] để [Đóng Long]/[Đóng Short] chỉ có thể được khớp ở mức giá thấp hơn giá mới nhất (Trong trường hợp thua lỗ).





Như trong ảnh minh hoạ dưới đây: Khi mở một vị thế Short BTC/USDT, sau khi sử dụng [Lệnh Trailing Stop], các vị thế hiện tại được khớp ở mức giá tệ hơn khoảng 10% so với giá mới nhất (64,924.7 USDT).













Lệnh [Post Only] tương tự như [Lệnh Limit] để đóng các vị thế Long/Short: Chúng chỉ có thể được khớp ở mức giá mới nhất hoặc ở mức giá tốt hơn giá mới nhất (Trong trường hợp có lợi nhuận).





Do đó, sau khi mở một vị thế, việc đóng vị thế bằng lệnh [Post Only] không thể đạt được mục đích SL.





Như trong ảnh minh hoạ dưới đây: Khi mở một vị thế Long BTC/USDT, việc đặt SL với lệnh [Post Only] (Giá đặt lệnh: 65,000 USDT) dẫn đến lệnh bị hủy.













Tính năng [TP] / [SL] có thể được đặt trước khi mở vị thế và chỉnh sửa được sau khi mở vị thế. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo " Chốt Lời và Cắt Lỗ trong Giao dịch Futures ".









Khi giao dịch Futures trên MEXC, bạn có thể đặt điều kiện SL ở dạng cài đặt giá hoặc tỷ lệ phần trăm theo mức độ rủi ro, chiến lược giao dịch và điều kiện thị trường. Bạn cũng có thể thực hiện SL theo cách thủ công để đóng vị thế và hạn chế thua lỗ. Tính năng SL giúp kiểm soát rủi ro và ngăn ngừa thua lỗ thêm. Tuy nhiên, trong giao dịch Futures thực tế, tâm lý thị trường khác nhau có thể kích hoạt các hành vi SL khác nhau: Ví dụ khi có các yếu tố cơ bản thuận lợi hoặc bất lợi (Chẳng hạn như tin tức trong ngành), nhà giao dịch có thể chủ động đóng các vị thế hiện tại. Vì vậy, cần phải tích lũy nhiều kỹ thuật SL hơn thông qua kinh nghiệm giao dịch thực tế.





Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác cũng như không cấu thành lời khuyên để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng hiểu rõ đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.