Hướng dẫn cài đặt mã chống lừa đảo trên MEXC

1. Mã chống lừa đảo là gì?


Mã chống lừa đảo là một chuỗi ký tự do người dùng đặt để giúp xác định các trang web hoặc Email MEXC giả mạo.

Sau khi thiết lập thành công, tất cả các Email được gửi bởi MEXC chính thức sẽ bao gồm mã chống lừa đảo. Nếu nó không hiển thị hoặc hiển thị không chính xác, điều đó có thể cho thấy bạn đã nhận được Email lừa đảo từ những kẻ lừa đảo.

2. Hướng dẫn cài đặt mã chống lừa đảo


2.1 Web


Mở trang web chính thức của MEXC và đăng nhập. Chọn [Trung tâm bảo mật] dưới biểu tượng người dùng ở góc trên bên phải.

Cuộn xuống trang Bảo mật để tìm "Mã chống lừa đảo" trong mục cài đặt Bảo mật nâng cao và nhấn vào nút [Cài đặt] ở bên phải để bắt đầu cài đặt.


Nhập từ 1 đến 6 ký tự, không có ký tự đặc biệt, làm mã chống lừa đảo và nhấn vào [Xác nhận] để hoàn tất thiết lập. Lưu ý không sử dụng mật khẩu thường dùng làm mã chống lừa đảo.

Ở cuối trang thiết lập mã chống lừa đảo, sẽ có một ví dụ cho thấy mã chống lừa đảo sẽ xuất hiện như thế nào trong Email. Bạn có thể kiểm tra Email của mình để xác minh điều này.


2.2 App


1) Mở trang web chính thức của MEXC và đăng nhập. Nhấn vào biểu tượng người dùng ở góc trên bên trái.

2) Chọn [Trung tâm bảo mật].

3) Chọn [Mã chống lừa đảo].

4) Sau khi tham khảo lời nhắc, nhấn vào nút [Xác nhận].

5) Nhập từ 1 đến 6 ký tự, không có ký tự đặc biệt, làm mã chống lừa đảo và nhấn vào [Xác nhận] để hoàn tất thiết lập. Lưu ý không sử dụng mật khẩu thường dùng làm mã chống lừa đảo.


3. Hướng dẫn sửa đổi mã chống lừa đảo


3.1 Web


Mở trang web chính thức của MEXC và đăng nhập. Chọn [Trung tâm bảo mật] dưới biểu tượng người dùng ở góc trên bên phải.

Cuộn xuống trang Bảo mật để tìm "Mã chống lừa đảo" trong mục cài đặt Bảo mật nâng cao và nhấn vào nút [Thay đổi] ở bên phải.


Trên trang Mã chống lừa đảo, bạn có thể thấy mã chống lừa đảo hiện tại của mình. Nhập mã chống lừa đảo mới và nhấn vào [Xác nhận] để hoàn tất sửa đổi.


3.2 App


1) Mở trang web chính thức của MEXC và đăng nhập. Nhấn vào biểu tượng người dùng ở góc trên bên trái.

2) Chọn [Trung tâm bảo mật].

3) Chọn [Mã chống lừa đảo].

4) Sau khi tham khảo lời nhắc, nhấn vào nút [Xác nhận].

5) Nhập mã chống lừa đảo mới và nhấn vào [Xác nhận] để hoàn tất sửa đổi.


