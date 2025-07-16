Trong những ngày lễ hoặc những dịp đặc biệt, bạn bè thường tụ tập để gửi và nhận Hồng bao để tạo thêm không khí sôi động. Đối với người dùng WEB3, MEXC cũng cung cấp tính năng này. Bạn có thể sử dụng Trong những ngày lễ hoặc những dịp đặc biệt, bạn bè thường tụ tập để gửi và nhận Hồng bao để tạo thêm không khí sôi động. Đối với người dùng WEB3, MEXC cũng cung cấp tính năng này. Bạn có thể sử dụng
Hướng dẫn gửi và nhận Quà trên MEXC

Trong những ngày lễ hoặc những dịp đặc biệt, bạn bè thường tụ tập để gửi và nhận Hồng bao để tạo thêm không khí sôi động. Đối với người dùng WEB3, MEXC cũng cung cấp tính năng này. Bạn có thể sử dụng tính năng Quà tặng trên ứng dụng MEXC để chia sẻ niềm vui khi gửi và nhận quà với bạn bè.

Tính năng Quà tặng của MEXC hiện chỉ mới có trên ứng dụng và chưa được hỗ trợ trên nền tảng web. Trước khi sử dụng tính năng Quà tặng của MEXC, bạn cần liên kết số điện thoại di động của mình và hoàn tất xác minh KYC. Nếu không, bạn sẽ không thể sử dụng chức năng này.



Cách sử dụng tính năng Quà tặng trên MEXC


Sau khi hoàn tất các bước chuẩn bị cần thiết, trên trang chủ của Ứng dụng MEXC, nhấp vào [Thêm] bên dưới băng chuyền hình ảnh và chọn [Quà tặng] trên trang [Quà tặng và Chiến dịch]. Sau đó, nhấp vào nút [Gửi] bên dưới phong bì màu đỏ.



1. Quà tặng bình thường


Truy cập vào trang "Quà tặng", nhấn "Chọn token", nhập "Tổng số tiền quà tặng", nhập "Số lượng quà tặng", viết lời chúc, chọn áp phích bìa và bạn có thể chọn [Chỉ dành cho người dùng mới]. Sau khi hoàn thành hãy nhấn vào nút [Gửi] ở góc dưới bên phải.

Nếu bạn đã chọn [Chỉ dành cho người dùng mới] thì chỉ người dùng mới đăng ký mới có thể nhận quà tặng này và người dùng mới sẽ tự động trở thành người được mời của người gửi quà, nghĩa là họ sẽ trở thành người được bạn mời.

Nếu quà tặng không được nhận trong vòng 24 giờ hoặc không được nhận đầy đủ, số dư còn lại sẽ được trả về tài khoản ban đầu.


2. Quà rút thăm may mắn


Truy cập vào trang "Quà tặng", nhấn "Chọn token", nhập "Tổng số tiền quà tặng", nhập "Số lượng quà tặng", viết lời chúc, chọn áp phích bìa và bạn có thể chọn [Chỉ dành cho người dùng mới]. Sau khi hoàn thành hãy nhấn vào nút [Gửi] ở góc dưới bên phải.

Nếu bạn đã chọn [Chỉ người dùng mới] thì chỉ người dùng mới đăng ký mới có thể nhận quà tặng này và người dùng mới sẽ tự động trở thành người được mời của người gửi quà, nghĩa là họ sẽ trở thành người được bạn mời.

Nếu quà tặng không được nhận trong vòng 24 giờ hoặc không được nhận đầy đủ, số dư còn lại sẽ được trả về tài khoản ban đầu.


3. Sự khác biệt giữa Quà tặng Thông thường và Quà tặng Rút thăm may mắn


Tính năng Quà tặng của MEXC được chia thành hai loại: Quà tặng thông thường và Quà tặng rút thăm may mắn. Sự khác biệt chính giữa hai loại này là:

1. Đối với người dùng gửi Quà: Đối với quà tặng thông thường, bạn nhập số tiền cho từng gói quà, tổng số tiền của gói quà bằng số lượng nhân với số tiền trên mỗi gói quà riêng lẻ. Đối với quà tặng rút thăm may mắn, bạn nhập tổng số tiền, và tổng số tiền của gói quà chính là số tiền bạn nhập.

2. Đối với người dùng nhận Quà: Đối với quà tặng thông thường, mỗi người nhận được số tiền cuối cùng như nhau, còn đối với quà tặng rút thăm may mắn, số tiền cuối cùng mà mỗi người nhận được hoàn toàn phụ thuộc vào vận may của họ và số tiền nhận được không đồng nhất.


