Cách đăng ký KYC Tổ chức

Cách đăng ký KYC Tổ chức

16/07/2025MEXC
MEXC cung cấp KYC cá nhân và KYC tổ chức. Các phương thức xác minh khác nhau tùy thuộc vào loại KYC bạn chọn. Nếu muốn tìm hiểu thêm về KYC cá nhân, bạn có thể đọc Hướng Dẫn Thực Hiện Xác Minh Danh Tính". Nội dung trong đây sẽ hướng dẫn cách thức KYC Tổ chức.


1. Tại sao KYC Tổ chức là cần thiết?


Việc hoàn tất KYC Tổ chức có thể tăng giới hạn rút tiền cho tài khoản, nâng giới hạn rút tiền lên đến 400 BTC trong vòng 24 giờ và cũng mang lại lợi ích bổ sung cho tài khoản Tổ chức.


2. Cách đăng ký KYC Tổ chức


Đăng nhập vào trang web chính thức của MEXC. Trên trang chủ, chọn [Xác minh] từ menu thả xuống bên dưới biểu tượng người dùng ở góc trên bên phải.



Nhấn vào [Chuyển sang KYC tổ chức] ở bên phải màn hình.



Trên trang xác minh tổ chức sẽ hiển thị những tài liệu mà bạn cần chuẩn bị, điều này nhằm ngăn chặn tình huống bạn có thể phải thoát khỏi quá trình xác minh nhiều lần do thông tin không đầy đủ, gây khó khăn cho việc điền thông tin xác minh. Bạn nên chuẩn bị tất cả các tài liệu cần thiết trước khi nhấp vào [Xác minh ngay].

MEXC cung cấp các mẫu tham khảo tương ứng về Thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị và Cơ cấu vốn chủ sở hữu, bạn có thể nhấn vào [Mẫu] để tải xuống.



Tại trang "Thông tin cơ cấu", bạn cần điền các thông tin chi tiết như thông tin tổ chức, địa chỉ đăng ký công ty, địa chỉ hoạt động của công ty, sau khi điền thông tin xong bấm [Tiếp tục] để đi đến tiếp trang tiếp theo.



Trên trang "Người ủy quyền của công ty", bạn cần điền các thông tin liên quan về người ủy quyền công ty, các cá nhân có trách nhiệm quan trọng trong việc quản lý hoặc chỉ đạo tổ chức và người thụ hưởng cuối cùng. Sau khi điền thông tin, nhấn vào [Tiếp tục].



Trên trang "Tài liệu công ty", bạn có thể tải lên các tài liệu bạn đã chuẩn bị trước quá trình xác minh tổ chức. Sau khi các tệp được tải lên, hãy xem lại tuyên bố và đánh dấu vào ô "Tôi hoàn toàn đồng ý với tuyên bố này", sau đó nhấn vào [Gửi].


Sau khi gửi, hồ sơ của bạn sẽ nằm trên trang "Đánh giá". Hãy kiên nhẫn và chờ đợi đơn đăng ký của bạn được xem xét. Sau khi được phê duyệt, quá trình KYC tổ chức của bạn sẽ hoàn tất.

