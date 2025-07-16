1. Xác minh danh tính là gì? Xác minh danh tính đề cập đến quá trình xác nhận danh tính của người dùng thông qua nhiều phương tiện khác nhau. Mục đích của việc xác thực danh tính là để khẳng định rằng1. Xác minh danh tính là gì? Xác minh danh tính đề cập đến quá trình xác nhận danh tính của người dùng thông qua nhiều phương tiện khác nhau. Mục đích của việc xác thực danh tính là để khẳng định rằng
Hướng Dẫn Thực Hiện Xác Minh Danh Tính

1. Xác minh danh tính là gì?


Xác minh danh tính đề cập đến quá trình xác nhận danh tính của người dùng thông qua nhiều phương tiện khác nhau. Mục đích của việc xác thực danh tính là để khẳng định rằng danh tính cụ thể hiện tại của người dùng là xác thực.

Phương pháp xác minh danh tính phổ biến nhất trên các sàn giao dịch là KYC (Know Your Customer), thường yêu cầu xác minh thông tin nhận dạng cá nhân hợp lệ của người dùng như tên, căn cước, bằng lái xe, hộ chiếu và các thông tin liên quan khác.

Các yêu cầu đối với quy trình xác minh danh tính xuất phát từ Đạo Luật Bảo Mật Ngân Hàng (BSA), yêu cầu các tổ chức tài chính ngăn chặn hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố và các hoạt động tội phạm khác.

2. Tại sao xác minh danh tính lại quan trọng


Đối với các giao dịch nạp và rút thì xác minh danh tính có thể đảm bảo tính bảo mật của các giao dịch này một cách hiệu quả. Xác minh danh tính có thể xác định xem người dùng có tham gia vào các hoạt động giao dịch hợp pháp hay không, từ đó giảm nguy cơ xảy ra các hoạt động gian lận và tội phạm tài chính tiềm ẩn.

Các cấp độ xác minh danh tính khác nhau có thể giúp các tổ chức phân bổ nguồn lực hiệu quả hơn và giảm thiểu các mối đe dọa tiềm ẩn.

Sàn giao dịch tiền mã hóa đảm bảo tính bảo mật và tuân thủ giao dịch của người dùng dựa trên thông tin xác minh danh tính. Nếu không xác minh danh tính, người dùng tội phạm có thể khai thác lỗ hổng này để trốn tránh các biện pháp trừng phạt của pháp luật và sàn giao dịch cũng sẽ phải chịu trách nhiệm.

3. Hướng dẫn thực hiện xác minh danh tính


Có hai loại xác minh danh tính trên MEXC: KYC sơ cấp và KYC nâng cao.

KYC sơ cấp liên quan đến xác minh thông tin cá nhân cơ bản, bao gồm quốc tịch, tên, mã số và thông tin giấy tờ tùy thân, ngày sinh và ảnh giấy tờ tùy thân của bạn, cùng các thông tin cơ bản khác.

KYC sơ cấp thường mất khoảng 24 giờ để xét duyệt và sau khi xác minh thành công, giới hạn rút của bạn sẽ được tăng lên. Giới hạn rút trong 24 giờ có thể tăng lên 80 BTC.


KYC nâng cao thì tùy thuộc vào xác minh KYC sơ cấp, liên quan đến việc bổ sung xác thực nhận dạng khuôn mặt. Thời gian xét duyệt KYC nâng cao là khoảng 48 giờ. Sau khi hoàn thành, giới hạn rút trong 24 giờ của bạn sẽ được tăng lên 200 BTC.


Nếu muốn tìm hiểu thêm về Hướng dẫn xác minh danh tính chi tiết, bạn có thể tham khảo bài viết "Làm cách nào để hoàn thành KYC?", bài viết này cung cấp hướng dẫn toàn diện về quy trình KYC cả trên web và ứng dụng.

4. Xác minh tổ chức


MEXC hỗ trợ xác minh tổ chức, cho phép mở tài khoản tổ chức. Trên trang xác minh, nhấp vào góc trên bên phải [Chuyển sang KYC tổ chức] để bắt đầu quá trình xác minh tổ chức.


Xác minh tổ chức được chia thành năm quy trình: Chuẩn bị tài liệu, Điền dữ liệu, Thông tin thành viên, Tải tệp lên và Đánh giá.

Trước khi bắt đầu quá trình xác minh, bạn cần chuẩn bị một loạt tài liệu, bao gồm tài liệu nghị quyết hội đồng quản trị, bản ghi nhớ và điều khoản của công ty, giấy đăng ký kinh doanh, bản sao danh sách cổ đông và bản sao danh sách hội đồng quản trị.

Khi bạn đã chuẩn bị tất cả thông tin cần thiết, hãy nhấp vào [Xác minh ngay] và làm theo hướng dẫn trên trang để hoàn thành xác minh tổ chức. Bạn không nên bắt đầu xác minh nếu chưa chuẩn bị đầy đủ tài liệu để tránh bị thoát ra do gặp phải các vấn đề trong quá trình xác minh, và phải điền thông tin nhiều lần.



Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về xác minh tổ chức, vui lòng tham khảo bài viết Hướng dẫn cho người mới bắt đầu "Cách đăng ký KYC Tổ chức". Nội dung này cung cấp thông tin chi tiết về xác minh tổ chức và chúng tôi hy vọng bài viết hữu ích cho bạn.

