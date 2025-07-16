Ở bài viết trước chúng tôi đã giới thiệu Hướng dẫn đăng ký tài khoản MEXC trên website. Khi bạn đã có tài khoản MEXC, bạn cũng có thể đăng nhập MEXC trên website bằng cách quét mã QR. Hướng dẫn đăng nỞ bài viết trước chúng tôi đã giới thiệu Hướng dẫn đăng ký tài khoản MEXC trên website. Khi bạn đã có tài khoản MEXC, bạn cũng có thể đăng nhập MEXC trên website bằng cách quét mã QR. Hướng dẫn đăng n
Hướng Dẫn Đăng Nhập MEXC Trên Website Bằng Cách Quét Mã QR

16/07/2025MEXC
Ở bài viết trước chúng tôi đã giới thiệu Hướng dẫn đăng ký tài khoản MEXC trên website. Khi bạn đã có tài khoản MEXC, bạn cũng có thể đăng nhập MEXC trên website bằng cách quét mã QR.

Hướng dẫn đăng nhập MEXC bằng cách quét mã QR


Trước tiên, bạn cần đăng nhập tài khoản cá nhân của mình trên Ứng dụng MEXC và nhấn vào nút quét ở góc trên cùng bên phải.

Mở website chính thức của MEXC và nhấp vào [Đăng nhập/Đăng ký] ở góc trên cùng bên phải.


Sử dụng Ứng dụng MEXC để quét mã QR ở phía bên phải.


Trên Ứng dụng MEXC, nhấn vào [Xác minh].


Sau khi xác minh thành công, bạn sẽ đăng nhập vào tài khoản MEXC trên website và có thể bắt đầu giao dịch của mình.


