Hướng dẫn nhận biết lừa đảo qua Email





Lừa đảo qua Email là một hình thức lừa đảo mà người nhận bị lừa cung cấp thông tin nhạy cảm hoặc tài sản qua Email. Trong thị trường tiền mã hoá, các cuộc tấn công lừa đảo qua Email ngày càng phổ biến. Người dùng cần cảnh giác với Email lừa đảo, thận trọng với các Email từ nguồn không xác định, tránh nhấn vào các liên kết lạ và không tải về các tệp đính kèm không rõ nguồn gốc để bảo vệ tài sản cá nhân.













Email lừa đảo thường mạo danh sàn giao dịch MEXC, lừa người dùng nhấn vào các liên kết độc hại, đăng nhập vào các trang web giả mạo, nhập thông tin tài khoản và đánh cắp tài sản. Một số Email chứa mã độc hoặc phần mềm độc hại, khi mở ra, có thể cho phép tin tặc truy cập vào thiết bị, đánh cắp thông tin nhạy cảm hoặc thậm chí chuyển tài sản mà không cần sự cho phép.









Email lừa đảo có thể thông báo tài khoản gặp vấn đề về bảo mật và yêu cầu xác minh thông tin hoặc thay đổi mật khẩu ngay lập tức. Các yêu cầu này thực tế dùng để lấy thông tin nhạy cảm. Khi làm theo hướng dẫn trong Email để đặt lại mật khẩu, mật khẩu của bạn có thể bị tin tặc đánh cắp.









Kẻ lừa đảo tạo tên miền và tên người gửi giả mạo gần giống với địa chỉ Email chính thức của MEXC để lừa người dùng. Tin tặc sử dụng các Email tinh vi này để lừa người dùng tiết lộ thông tin cá nhân.









Email lừa đảo phát tán thông tin đầu tư giả, cam kết lợi nhuận cao từ các cơ hội đầu tư và dụ dỗ người dùng chuyển tiền mã hoá để tham gia, dẫn đến tổn thất tài sản.









Email lừa đảo thông báo MEXC đang tổ chức sự kiện nhận thưởng và người dùng cần phải trả một khoản tiền mã hoá nhất định để nhận được phần thưởng tương ứng.













Nếu bạn nghi ngờ về nguồn gốc Email, vui lòng sao chép địa chỉ người gửi và xác minh thông qua Kênh xác minh chính thức của MEXC. Như minh họa trong ví dụ về Email lừa đảo bên dưới, quá trình xác minh cho thấy người gửi không đến từ nguồn chính thức.









Lưu ý: Một số Email lừa đảo có thể mạo danh tên người gửi hoặc địa chỉ Email hợp pháp, khiến điều này trở nên đặc biệt nguy hiểm. Để tăng cường bảo mật tài khoản, vui lòng sử dụng các dịch vụ Email uy tín như Gmail, Outlook hoặc Yandex. Các nền tảng này cung cấp những tính năng bảo mật nâng cao, có thể tự động xác định và lọc các Email đáng ngờ, giảm nguy cơ lừa đảo và đảm bảo giao tiếp an toàn hơn.









Sau khi cài đặt thành công mã chống lừa đảo , tất cả Email bạn nhận được từ MEXC đều sẽ hiển thị mã này. Nếu mã không đúng hoặc bị thiếu, Email có thể là lừa đảo.













Kích hoạt xác minh hai yếu tố để nâng cao mức độ bảo mật cho tài khoản cá nhân. Đảm bảo thiết bị và phần mềm luôn được cập nhật và tránh nhấn vào các liên kết không rõ nguồn gốc hoặc tải về và cài đặt phần mềm lạ để bảo vệ tài sản cá nhân.









Trong thế giới tiền mã hoá, cần liên tục bảo vệ tài sản cá nhân và ngăn chặn các cuộc tấn công. Người dùng phải luôn cảnh giác với nội dung Email. Đội ngũ MEXC sẽ không bao giờ yêu cầu bạn chuyển tài sản đến các địa chỉ không xác định. Trước khi thực hiện bất kỳ hướng dẫn nào từ Email lừa đảo, người dùng nên xác minh cẩn thận tính xác thực của nội dung. Nhân viên chính thức của MEXC sẽ không bao giờ yêu cầu cung cấp thông tin chi tiết về tài khoản, mật khẩu hoặc bất kỳ thông tin riêng tư nào khác dưới bất kỳ hình thức nào. Nếu nhận được những Email như vậy, vui lòng thận trọng để tránh tổn thất tài sản.









Nếu nhận được Email đáng ngờ, bạn có thể liên hệ bộ phận CSKH MEXC để xác minh Email có phải chính thức hay không để ngăn chặn khả năng tổn thất tài sản.



