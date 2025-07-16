Báo Cáo Sự Kiện MX Zone Tháng 10





Vào tháng 10, thị trường tiền mã hoá đã trải qua một bước ngoặt lớn đến từ việc tăng giá của Bitcoin dẫn đến xu hướng tăng tổng thể của thị trường. Trong bối cảnh tăng đột biến này, giá trị token gốc của MEXC - MX cũng đã tăng lên 2,85 USD.





Nắm giữ token MX không chỉ mang lại cho bạn cho bạn cơ hội kiếm được lợi nhuận từ việc tăng giá mà còn có thể tham gia vào các sự kiện độc quyền hàng tháng nhận được Airdrop miễn phí. Để biết thêm chi tiết về quyền lợi và lợi ích của việc nắm giữ MX, bạn có thể tham khảo 3 Lợi Ích Hàng Đầu Dành Cho Chủ Sở Hữu MX









MEXC tổ chức các sự kiện airdrop độc quyền cho người dùng nắm giữ MX hàng tháng. Bằng cách nắm giữ số lượng token MX nhất định trong một khoảng thời gian cụ thể, bạn có thể tham gia vào các sự kiện airdrop miễn phí này. Trong tháng 10, MEXC đã tiến hành tổng cộng 136 sự kiện airdrop, bao gồm 3 sự kiện Launchpool và 133 sự kiện Kickstarter. Tổng phần thưởng trị giá hơn 9 triệu đô la đã được phân phối thông qua các sự kiện airdrop này, với APY lên tới 62%.





Theo thống kê nội bộ MEXC, trong số tất cả 136 sự kiện trao thưởng airdrop, token MEMETOON có mức tăng giá cao nhất là 270,93%, khiến nó trở thành token có mức tăng cao nhất trong tháng. Trong top 10 tăng giá, có đến 7 token có tốc độ tăng trưởng hơn 100%.





Tên Dự án Thời gian airdrop (Thời gian cam kết MX) % Tăng giá (tính đến 31/10) MEMETOON 10/17/2023 270.93% VSC 10/3/2023 154.24% GFLY 10/18/2023 149.4% ZETRIX 10/28/2023 146.95% FMC 10/30/2023 145% VC 10/15/2023 140.7% TIME 10/20/2023 115.47% PPT 10/24/2023 99.6% GAI 10/25/2023 97.7% NEOX 10/24/2023 93%









Launchpool và Kickstarter là những sự kiện độc quyền dành cho người dùng nắm giữ MX. Nếu bạn là người dùng nắm giữ MX, bạn phải nắm giữ tối thiểu 1,000 MX trong ít nhất 30 ngày liên tiếp để tham gia sự kiện Kickstarter và Launchpool.





Trên trang chủ website chính thức của MEXC, chọn [Spot] từ thanh điều hướng, và bạn sẽ tìm thấy các liên kết đi đến [Launchpool] và [Kickstarter].









Sau khi vào trang sự kiện, bạn có thể nhấn vào nút [Cam kết nhanh] để tham gia tất cả sự kiện đang diễn ra chỉ bằng một cú nhấp chuột. Bạn có thể tham gia đồng thời Launchpool và Kickstarter, và token MX của bạn sẽ không bị khóa.





Hướng dẫn tham gia Launchpool MEXC " và " Hướng dẫn tham gia Kickstarter? " Để biết thêm thông tin chi tiết về sự kiện Launchpool và Kickstarter, bạn có thể tham khảo "" và "









Nếu bạn chưa sở hữu MX và muốn tham gia Launchpool và Kickstarter, bạn cần mua MX trên MEXC và nắm giữ trong khoảng thời gian nhất định. Khi đáp ứng điều kiện sự kiện, bạn có thể bắt đầu tham gia vào những sự kiện này.





Hướng Dẫn Mua MX Chỉ Trong Một Phút " và làm theo các bước trong hướng dẫn để mua. Để biết thêm thông tin về cách mua MX, bạn có thể tham khảo "" và làm theo các bước trong hướng dẫn để mua.





Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác và cũng không phải là lời khuyên để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Hãy đảm bảo bạn hiểu đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. Nền tảng không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.