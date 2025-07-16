Báo Cáo Sự Kiện MX Zone Tháng 10

Tên Dự án
Thời gian airdrop
(Thời gian cam kết MX)
% Tăng giá (tính đến 31/10)
MEMETOON
10/17/2023
270.93%
VSC
10/3/2023
154.24%
GFLY
10/18/2023
149.4%
ZETRIX
10/28/2023
146.95%
FMC
10/30/2023
145%
VC
10/15/2023
140.7%
TIME
10/20/2023
115.47%
PPT
10/24/2023
99.6%
GAI
10/25/2023
97.7%
NEOX
10/24/2023
93%
MX là token tiện ích gốc do MEXC phát hành. MEXC là một sàn giao dịch tiền mã hoá an toàn phục vụ cho những người đam mê tiền mã hoá. Các lợi ích bổ sung có sẵn cho người dùng nắm giữ token của sàn, M