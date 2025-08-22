Cập nhật và nâng cấp quy tắc về hệ số sự kiện Kickstarter và Launchpool!





Kickstarter và Launchpool là sự kiện airdrop miễn phí độc quyền dành cho người dùng nắm giữ MX. Để khuyến khích người dùng tham gia tích cực và nâng cấp phần thưởng, MEXC đã điều chỉnh quy tắc hệ số phần thưởng theo cấp độ cho sự kiện Kickstarter và Launchpool, cụ thể như sau:





Trước khi điều chỉnh: Cam kết càng nhiều MX trong sự kiện, hệ số cam kết tương ứng càng cao và tỷ lệ phần thưởng càng lớn.

Sau khi điều chỉnh: Giới thiệu càng nhiều người dùng hợp lệ trong sự kiện, hệ số cam kết tương ứng càng cao và tỷ lệ phần thưởng càng lớn.





Bảng dưới đây thể hiện chi tiết về các cấp độ và hệ số tương ứng với số lượng người dùng được giới thiệu hợp lệ khác nhau:

Cấp độ Yêu cầu (Nắm giữ MX) Hệ số V1 Nắm giữ 5 MX trong 24 giờ liên tiếp x1 V2 Giới thiệu 1 người dùng hợp lệ x1.5 V3 Giới thiệu 2 người dùng hợp lệ x1.55 V4 Giới thiệu 3 người dùng hợp lệ x1.6 V5 Giới thiệu 4 người dùng hợp lệ x1.65 V6 Giới thiệu 5 người dùng hợp lệ x1.7 V7 Giới thiệu 6 người dùng hợp lệ x1.75









Như đã đề cập ở trên, với việc điều chỉnh quy tắc hệ số cấp độ cho sự kiện Kickstarter và Launchpool, khi giới thiệu càng nhiều người dùng hợp lệ, hệ số cam kết tương ứng sẽ càng cao và phần thưởng sẽ càng lớn. Dưới đây là ví dụ minh hoạ đơn giản.





Giả sử người dùng A và B, mỗi người hiện nắm giữ 1,000 MX trong 24 giờ và muốn tham gia sự kiện Kickstarter. Người dùng A không mời bất kỳ người dùng hợp lệ nào, do đó hệ số tương ứng là 1. Người dùng B đã mời 1 người dùng hợp lệ, do đó hệ số tương ứng là 1.5. Như vậy:

Phần thưởng của người dùng A = 1,000 * 1 /( 1,000 * 1 + 1,000 * 1.5 )

Phần thưởng của người dùng B = 1,000 * 1.5 /( 1,000 * 1 + 1,000 * 1.5)









1) Người dùng hợp lệ được định nghĩa là người dùng sau khi đăng ký, có số lượng nạp tích luỹ không dưới 100 USDT trong vòng 7 ngày kể từ lần nạp đầu tiên, và thực hiện ít nhất một giao dịch Futures (Với số lượng bất kỳ).





2) Chuyển khoản nội bộ không được tính vào khoản nạp, chỉ tính nạp trên chuỗi, giao dịch P2P và mua bằng fiat.





3) Hệ thống sẽ chụp nhanh số lượng người dùng được giới thiệu hợp lệ (Có hiệu lực trong 30 ngày) và cập nhật cấp độ vào ngày hôm sau. Người dùng có thể kiểm tra hệ số cấp độ tài khoản trên trang sự kiện.









Kickstarter và Launchpool là sự kiện airdrop miễn phí độc quyền dành cho người dùng nắm giữ MX. Khi số lượng MX trong tài khoản Spot ≥5 MX, bạn có thể tham gia tất cả sự kiện airdrop đang diễn ra chỉ bằng một cú nhấp chuột trên trang sự kiện. Để tìm hiểu chi tiết về phương thức tham gia, vui lòng tham khảo " Làm thế nào để tham gia Kickstarter? " và " Launchpool là gì? ". Trong sự kiện Kickstarter và Launchpool, MX sẽ không bị khóa và bạn có thể tiếp tục sử dụng token MX của mình.





Lưu ý nếu số lượng nắm giữ ít hơn 5 MX, sẽ ảnh hưởng đến khả năng tham gia các sự kiện Kickstarter và Launchpool tiếp theo. Do đó, hãy đảm bảo tài khoản Spot có số dư tối thiểu ≥5 MX trước 22:59 (Giờ VN) của ngày trước giai đoạn cam kết để đủ điều kiện tham gia sự kiện. Sau khi sự kiện kết thúc, airdrop sẽ được phân bổ vào tài khoản Spot.





MEXC tổ chức hơn 120 đợt airdrop mỗi tháng, với APY tích lũy lên đến 66.5%. Lợi nhuận airdrop của MX cao nhất thế giới, giúp người dùng nhận được nhiều lợi nhuận hơn. Ngoài ra, nếu đã nắm giữ token MX dài hạn, bạn có thể thu được lợi nhuận đáng kể từ việc tăng giá token. So với mức giá 2.6 USDT vào đầu năm, MX đã tăng trưởng khoảng 53.1% tính đến hiện tại.





Nắm giữ MX không chỉ mang đến lợi nhuận khi token tăng giá, mà còn cung cấp lợi ích airdrop miễn phí hàng tháng, giúp bạn sở hữu token của các dự án phổ biến mà không hề mất phí. Giao dịch MX trên MEXC ngay và tận hưởng phí giao dịch thấp nhất thị trường. Trên MEXC, bạn có thể tận hưởng 0 phí giao dịch với vai trò là Maker. Chào mừng bạn đến với cộng đồng MX Holder!





Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác cũng như không cấu thành lời khuyên để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng hiểu rõ đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.