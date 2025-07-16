Hướng dẫn cài đặt Chế độ ban đêm





Dựa trên sở thích của từng người dùng, MEXC cung cấp hai chế độ giao diện ban ngày và ban đêm, cho phép người dùng chuyển đổi theo sở thích.









Mở bất kỳ trang nào trên trang web chính thức của MEXC và nhấn vào nút [☼] ở góc trên bên phải để chuyển sang chế độ tối.









Bạn có thể thấy ở chế độ ban đêm, tất cả các trang đều chuyển sang màu đen.





Để chuyển về chế độ ban ngày, hãy nhấp vào [☾] ở góc trên cùng bên phải một lần nữa và tất cả các trang sẽ trở về màu trắng.













Nhấp vào biểu tượng người dùng ở góc trên cùng bên trái của ứng dụng, sau đó nhấn vào [☾] ở góc trên bên phải để chuyển sang chế độ ban đêm.





Ở chế độ ban đêm, tất cả các trang, ngoại trừ trang biểu đồ K-line, sẽ có nền đen.









Quay lại trang cài đặt và nhấn vào [☼] ở góc trên bên phải một lần nữa để chuyển về chế độ ban ngày.









Nếu bạn đang ở chế độ ban đêm và muốn đồng bộ hóa trang K-line sang chế độ ban đêm, chúng tôi sẽ sử dụng biểu đồ K-line trên Spot làm ví dụ. Quá trình cài đặt cấu hình biểu đồ K-line Futures cũng thao tác tương tự.





Ở cuối trang chủ của ứng dụng, hãy nhấn vào [Thị trường] và chọn cặp giao dịch để vào trang biểu đồ K-line. Ở đây, chúng tôi đã chọn [MX/USDT] trong mục [Spot] để hướng dẫn.





Nhấn vào biểu tượng cài đặt ở góc trên cùng bên phải, sau đó chọn [☾ Chế độ ban đêm] trong "Cài đặt biểu đồ" để bật chế độ ban đêm cho trang biểu đồ K-line. Nếu bạn muốn chuyển về chế độ ban ngày, bạn có thể chọn lại [☼ Chế độ ban ngày].







