1. Hướng dẫn tải App MEXC cho Android 1.1 Tải qua mã QR trên trang web chính thức Truy cập và đăng nhập vào trang web chính thức của MEXC. Di chuyển chuột đến góc trên bên phải trang web, biểu tượng "1. Hướng dẫn tải App MEXC cho Android 1.1 Tải qua mã QR trên trang web chính thức Truy cập và đăng nhập vào trang web chính thức của MEXC. Di chuyển chuột đến góc trên bên phải trang web, biểu tượng "
Learn/Hướng dẫn người mới/Hướng dẫn Người dùng/Hướng dẫn tải App MEXC

Hướng dẫn tải App MEXC

02/09/2025MEXC
0m
#Cơ Bản#Người Mới Bắt Đầu
Humanity
H$0.1318+20.26%
RWAX
APP$0.0008557+3.89%
Choise.com
CHO$0.00266-5.00%
MemeCore
M$1.26466-31.03%
PoP Planet
P$0.01903-0.15%

1. Hướng dẫn tải App MEXC cho Android


1.1 Tải qua mã QR trên trang web chính thức


Truy cập và đăng nhập vào trang web chính thức của MEXC. Di chuyển chuột đến góc trên bên phải trang web, biểu tượng "Quét mã để tải App" sẽ xuất hiện. Dùng điện thoại quét mã QR được hiển thị, sau đó làm theo hướng dẫn để hoàn thành quá trình cài đặt.


Nếu bạn không thể quét mã QR thành công, hãy nhấn vào Thêm bên dưới mã QR để được chuyển hướng đến trang tải App. Tại đây, bạn có thể chọn gói cài đặt App MEXC cho Android để tải về và tiến hành cài đặt.


Trong quá trình cài đặt trên Android, có thể xuất hiện cảnh báo bảo mật. Nếu bạn đã xác nhận liên kết tải về đến từ trang web chính thức của MEXC hoặc do CSKH cung cấp, hãy nhấn Cài đặt khi cảnh báo hiện ra.


1.2 Tải từ Google Play Store


Mở Google Play Store trên điện thoại của bạn, nhập App MEXC vào thanh tìm kiếm và nhấn Cài đặt. Sau khi quá trình cài đặt hoàn thành, App sẽ sẵn sàng để sử dụng.


2. Hướng dẫn tải App MEXC cho iOS


2.1 Tải từ Apple App Store


Mở Apple App Store trên điện thoại, nhập App MEXC vào thanh tìm kiếm và nhấn Cài đặt. Sau khi quá trình cài đặt hoàn thành, App sẽ sẵn sàng để sử dụng.


Tại một số khu vực, App MEXC có thể không hiển thị trong kết quả tìm kiếm trên Apple App Store. Nếu bạn gặp phải vấn đề này, chúng tôi khuyến nghị chuyển sang sử dụng ID Apple được đăng ký tại khu vực khác.

Bạn cũng có thể sử dụng phiên bản web của MEXC, truy cập bằng trình duyệt trên điện thoại hoặc máy tính. Liên kết trang web chính thức:

Nếu bạn gặp sự cố trong quá trình tải App, vui lòng tham khảo "Tải App MEXC: Các câu hỏi thường gặp". Nếu sự cố vẫn chưa được giải quyết, đừng ngần ngại liên hệ với bộ phận CSKH để được hỗ trợ thêm.

Bạn cũng có thể tham khảo bài viết "Hướng dẫn đăng ký tài khoản MEXC" để bắt đầu hành trình giao dịch thuận lợi.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác, cũng như không cấu thành lời khuyên để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin với mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo hiểu rõ các rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm đối với các quyết định đầu tư của người dùng.


Bài viết phổ biến

Cách Gửi Bitcoin? Hướng Dẫn Chi Tiết Từng Bước

Cách Gửi Bitcoin? Hướng Dẫn Chi Tiết Từng Bước

Gửi bitcoin lúc đầu có thể có vẻ phức tạp, nhưng thực ra nó khá đơn giản một khi bạn hiểu những điều cơ bản. Hướng dẫn này sẽ giúp bạn hiểu mọi thứ cần biết về cách gửi bitcoin an toàn và hiệu quả. Bạ

Bitcoin vs Vàng: Tài sản nào thắng thế như một kho lưu trữ giá trị?

Bitcoin vs Vàng: Tài sản nào thắng thế như một kho lưu trữ giá trị?

Cuộc tranh luận giữa bitcoin vs vàng đã trở nên gay gắt khi cả hai tài sản đạt mức định giá lịch sử vào năm 2025. Vàng đã tăng mạnh với giá trên $3,000 mỗi ounce trong khi Bitcoin giao dịch trên $100,

Tại Sao Bitcoin Có Giá Trị? 5 Lý Do Chính Đằng Sau Giá Của Nó

Tại Sao Bitcoin Có Giá Trị? 5 Lý Do Chính Đằng Sau Giá Của Nó

Bitcoin đã tăng từ vài xu lên hàng chục nghìn đô la, nhưng nhiều người vẫn tự hỏi làm thế nào tiền kỹ thuật số không có tài sản thực tế đảm bảo lại có thể có giá trị. Bài viết này giải thích các yếu t

Bạn Vẫn Có Thể Đào Bitcoin Có Lãi Không? Những Điều Bạn Cần Biết

Bạn Vẫn Có Thể Đào Bitcoin Có Lãi Không? Những Điều Bạn Cần Biết

Khai thác Bitcoin đã chuyển đổi từ một sở thích trong phòng ngủ thành một ngành công nghiệp tỷ đô kể từ năm 2009. Nhiều người mới tham gia thắc mắc liệu người bình thường có thể tham gia khai thác hay

Bài viết liên quan

Câu hỏi thường gặp liên quan đến tài khoản

Câu hỏi thường gặp liên quan đến tài khoản

1. Đăng nhập1.1 Làm thế nào để đăng nhập khi không thể truy cập số điện thoại hoặc Email?Nếu bạn nhớ mật khẩu đăng nhập tài khoản:Trên Web: Tại trang đăng nhập chính thức, nhập tài khoản và mật khẩu,

Thanh Lý Bắt Buộc Là Gì?

Thanh Lý Bắt Buộc Là Gì?

1. Thanh lý bắt buộc là gì?Thanh lý bắt buộc xảy ra khi số tiền ký quỹ đạt đến mức ký quỹ duy trì, dẫn vị thế bị thanh lý và bị mất toàn bộ số tiền ký quỹ duy trì. Khi giá hợp lý đạt đến giá thanh lý,

Hướng dẫn vay và hoàn trả với MEXC Loans

Hướng dẫn vay và hoàn trả với MEXC Loans

MEXC Loans là giải pháp cho vay tiền mã hóa trên MEXC. MEXC Loans cho phép người dùng thế chấp một loại tài sản tiền mã hoá để vay một loại tài sản khác, sau đó có thể sử dụng cho giao dịch Spot, giao

Futures dự đoán là gì? Phương thức giao dịch Futures đơn giản và dễ tiếp cận

Futures dự đoán là gì? Phương thức giao dịch Futures đơn giản và dễ tiếp cận

Giao dịch Futures tiền mã hoá thu hút vô số nhà đầu tư nhờ đòn bẩy cao và khả năng nhận lợi nhuận dù thị trường tăng hay giảm. Tuy nhiên, các cơ chế phức tạp như ký quỹ, đòn bẩy và giá thanh lý thường

Đăng ký MEXC
Đăng ký & nhận lên đến 10,000 USDT tiền thưởng