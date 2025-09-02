Hướng dẫn tải App MEXC













Truy cập và đăng nhập vào trang web chính thức của MEXC . Di chuyển chuột đến góc trên bên phải trang web, biểu tượng "Quét mã để tải App" sẽ xuất hiện. Dùng điện thoại quét mã QR được hiển thị, sau đó làm theo hướng dẫn để hoàn thành quá trình cài đặt.









Nếu bạn không thể quét mã QR thành công, hãy nhấn vào Thêm bên dưới mã QR để được chuyển hướng đến trang tải App. Tại đây, bạn có thể chọn gói cài đặt App MEXC cho Android để tải về và tiến hành cài đặt.









Trong quá trình cài đặt trên Android, có thể xuất hiện cảnh báo bảo mật. Nếu bạn đã xác nhận liên kết tải về đến từ trang web chính thức của MEXC hoặc do CSKH cung cấp, hãy nhấn Cài đặt khi cảnh báo hiện ra.













Mở Google Play Store trên điện thoại của bạn, nhập App MEXC vào thanh tìm kiếm và nhấn Cài đặt. Sau khi quá trình cài đặt hoàn thành, App sẽ sẵn sàng để sử dụng.

















Mở Apple App Store trên điện thoại, nhập App MEXC vào thanh tìm kiếm và nhấn Cài đặt. Sau khi quá trình cài đặt hoàn thành, App sẽ sẵn sàng để sử dụng.









Tại một số khu vực, App MEXC có thể không hiển thị trong kết quả tìm kiếm trên Apple App Store. Nếu bạn gặp phải vấn đề này, chúng tôi khuyến nghị chuyển sang sử dụng ID Apple được đăng ký tại khu vực khác.





Bạn cũng có thể sử dụng phiên bản web của MEXC, truy cập bằng trình duyệt trên điện thoại hoặc máy tính. Liên kết trang web chính thức:





Nếu bạn gặp sự cố trong quá trình tải App, vui lòng tham khảo " Tải App MEXC: Các câu hỏi thường gặp ". Nếu sự cố vẫn chưa được giải quyết, đừng ngần ngại liên hệ với bộ phận CSKH để được hỗ trợ thêm.





Bạn cũng có thể tham khảo bài viết " Hướng dẫn đăng ký tài khoản MEXC " để bắt đầu hành trình giao dịch thuận lợi.





Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác, cũng như không cấu thành lời khuyên để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin với mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo hiểu rõ các rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm đối với các quyết định đầu tư của người dùng.