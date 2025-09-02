Nếu bạn sở hữu tiền mã hóa trong ví hoặc nền tảng khác, bạn có thể chọn chuyển tài sản sang MEXC để giao dịch. Hướng dẫn nạp tiền mã hóa trên MEXC Bước 1: Mở Ứng dụng MEXC trên thiết bị di động và đănNếu bạn sở hữu tiền mã hóa trong ví hoặc nền tảng khác, bạn có thể chọn chuyển tài sản sang MEXC để giao dịch. Hướng dẫn nạp tiền mã hóa trên MEXC Bước 1: Mở Ứng dụng MEXC trên thiết bị di động và đăn
Hướng Dẫn Nạp Tiền Mã Hóa Trên MEXC (App)

02/09/2025
#Cơ Bản#Người Mới Bắt Đầu
Nếu bạn sở hữu tiền mã hóa trong ví hoặc nền tảng khác, bạn có thể chọn chuyển tài sản sang MEXC để giao dịch.

Hướng dẫn nạp tiền mã hóa trên MEXC


Bước 1: Mở Ứng dụng MEXC trên thiết bị di động và đăng nhập vào tài khoản của bạn. Nhấp vào [Ví] ở góc dưới cùng bên phải.


Bước 2: Nhấp vào [Nạp].


Trong thanh tìm kiếm, hãy nhập loại tiền mã hóa bạn muốn nạp. Trong ví dụ này, chúng tôi sẽ chọn MX Token. Chọn "MX Token" trong kết quả tìm kiếm.


Bước 3: Chọn mạng.


Đảm bảo rằng mạng bạn đã chọn khớp với mạng trên nền tảng rút của bạn. Nếu bạn chọn sai mạng, tài sản của bạn có thể bị mất và không thể khôi phục được.

Các mạng khác nhau có phí giao dịch khác nhau. Bạn có thể chọn mạng có phí rút thấp hơn.

Đối với ví dụ này, chúng tôi sẽ chọn ERC20. Nhấp vào [ERC20].


Bước 4: Nhấp vào [Nhấp để tạo địa chỉ], sau đó xác minh mạng và địa chỉ nạp. Sao chép địa chỉ nạp trên MEXC và dán vào nền tảng rút.


Nếu người dùng khác nạp cho bạn, bạn cũng có thể chọn nhấp vào [Lưu hình ảnh] hoặc [Chia sẻ địa chỉ] để chia sẻ địa chỉ và mã QR.



Đối với một số mạng nhất định như EOS, bạn sẽ cần cung cấp MEMO bên cạnh địa chỉ khi nạp token. Nếu không, sẽ không thể tìm thấy địa chỉ của bạn.



Hãy sử dụng ví MetaMask làm ví dụ minh họa cách rút MX Token về MEXC.

Bước 5: Dán địa chỉ nạp đã sao chép vào trường địa chỉ rút trong MetaMask và đảm bảo chọn cùng một mạng với địa chỉ nạp của bạn. Nhấp vào [Tiếp theo].


Bước 6: Nhập số lượng bạn muốn rút và nhấp vào [Tiếp theo].


Xem lại địa chỉ và mạng rút, kiểm tra phí giao dịch mạng hiện tại, xác nhận tất cả thông tin đều chính xác, sau đó nhấp vào [Gửi] để hoàn tất việc rút token sang MEXC. Tài sản của bạn sẽ sớm được chuyển vào tài khoản MEXC của bạn.



