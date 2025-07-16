Hướng Dẫn Tùy Chỉnh Phím Tắt Trên Ứng Dụng MEXC





Bên dưới banner động trên ứng dụng MEXC, bạn sẽ tìm thấy hai dãy biểu tượng phím tắt. Nhấn vào các biểu tượng này sẽ được chuyển đến các dịch vụ tương ứng. Trang chủ chỉ hiển thị một số phím tắt dịch vụ thường được sử dụng. Bạn có thể khám phá thêm các dịch vụ khi nhấn vào [Thêm].





Đối với các biểu tượng phím tắt này, MEXC cung cấp tính năng tùy chỉnh cho phép hiển thị các dịch vụ được sử dụng thường xuyên nhất trên trang chủ theo sở thích của người dùng. Dưới đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn cách thiết lập trên thiết bị di động iOS.





Nhấp vào [Thêm]. Trong phần "Các tính năng tùy chỉnh" ở trên cùng, nhấp vào biểu tượng chỉnh sửa ở bên phải.









Nhấp vào biểu tượng [-] trên biểu tượng hiện tại để xóa phím tắt khỏi trang chủ. Sau đó, chọn dịch vụ bạn muốn thêm trong danh sách các ứng dụng có sẵn bên dưới, và nhấn vào biểu tượng [+].





Ví dụ: chúng tôi đã xóa các phím tắt dịch vụ "MX Zone" và "Phần Thưởng" hiện có và thêm dịch vụ "Quà" và "Lễ Hội Tuần" vào phần phím tắt.









Nếu bạn muốn sắp xếp lại thứ tự của các phím tắt dịch vụ đã thêm, chỉ cần nhấn vào dịch vụ bạn muốn di chuyển trong vài giây và kéo để thay đổi vị trí.





Nếu muốn di chuyển dịch vụ “Lễ Hội Tuần” đến phía trước dịch vụ “Quà”, hãy nhấn biểu tượng “Lễ Hội Tuần” trong vài giây rồi kéo về phía trước để hoàn tất việc chỉnh sửa. Nhấp vào [Xác nhận] ở góc trên bên phải, quay lại trang chủ Ứng dụng MEXC và bạn sẽ thấy khu vực phím tắt được cập nhật với cách sắp xếp mới.









Tùy chỉnh lối tắt mặc định vào các tính năng thường sử dụng có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian thao tác trên MEXC và nhanh chóng đi đến các tính năng tương ứng chỉ bằng một cú nhấp chuột. Trải nghiệm ngay!