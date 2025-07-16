Hướng dẫn kết nối và liên kết ví ngoài với tài khoản MEXC DEX+





MEXC DEX+ là một trình tổng hợp sàn giao dịch phi tập trung (DEX Aggregator), tích hợp nhiều DEX khác nhau nhằm cung cấp cho người dùng lộ trình giao dịch tối ưu nhất, giảm thiểu trượt giá và tối ưu hóa chi phí giao dịch.





Hiện tại, MEXC DEX+ hỗ trợ đăng ký và kết nối bằng ví ngoài. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bước cụ thể trên phiên bản web. Quy trình trên App cũng tương tự.









Web: Vui lòng cài đặt tiện ích ví trên trình duyệt của bạn trước. Nếu chưa cài, hãy truy cập : Vui lòng cài đặt tiện ích ví trên trình duyệt của bạn trước. Nếu chưa cài, hãy truy cập Chrome Web Store để tải và cài đặt. (Lưu ý: Khuyến nghị sử dụng trình duyệt Google Chrome.)





App: Vui lòng cài đặt ứng dụng ví trên thiết bị di động trước. Nếu chưa cài, hãy tải về từ App Store hoặc Google Play.





Các loại ví được hỗ trợ có thể khác nhau giữa phiên bản Web và App. Vui lòng tham khảo danh sách ví được hiển thị trong từng giao diện cụ thể.













Kết nối ví, sau đó chọn tiện ích ví mà bạn đã cài đặt, ví dụ như MetaMask. Mở trang MEXC DEX+ và nhấn, sau đó chọn tiện ích ví mà bạn đã cài đặt, ví dụ như MetaMask.









Nhấn Kết nối.









Nhấn Xác nhận.









Sau khi ký tên thành công, nhấn Liên kết tài khoản hiện tại.









Sau khi nhấn Liên kết tài khoản hiện tại, một cửa sổ đăng nhập sẽ xuất hiện. Nhập tài khoản và mật khẩu của tài khoản MEXC hiện tại, sau đó nhấn Đăng nhập. Tiếp theo, hoàn thành xác minh 2FA để liên kết ví với tài khoản của bạn thành công.













Kết nối ví và chọn tiện ích ví mà bạn đã cài đặt, chẳng hạn như MetaMask. Mở trang MEXC DEX+ , nhấnvà chọn tiện ích ví mà bạn đã cài đặt, chẳng hạn như MetaMask.









Nhấn Kết nối ví.









Nhấn Xác nhận.









Sau khi ký tên thành công, nhấn Tạo tài khoản mới.









Sau khi nhấn Tạo tài khoản mới, hệ thống sẽ cấp cho bạn một UID và một địa chỉ ví. Khi bạn nạp tiền mã hoá tương ứng vào ví, bạn có thể bắt đầu giao dịch trên chuỗi.













Di chuột vào biểu tượng ví ở thanh điều hướng trên cùng của trang MEXC DEX+, bạn sẽ thấy địa chỉ tài khoản tương ứng với mạng hiện tại.









Bạn cũng có thể nhấn vào Tài sản để vào trang Tổng quan, sau đó chọn Nhận và chuyển đổi giữa các mạng khác nhau để xem địa chỉ tài khoản tương ứng với từng mạng.









