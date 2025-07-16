MEXC DEX+ là một trình tổng hợp sàn giao dịch phi tập trung (DEX Aggregator), tích hợp nhiều DEX khác nhau nhằm cung cấp cho người dùng lộ trình giao dịch tối ưu nhất, giảm thiểu trượt giá và tối ưu hMEXC DEX+ là một trình tổng hợp sàn giao dịch phi tập trung (DEX Aggregator), tích hợp nhiều DEX khác nhau nhằm cung cấp cho người dùng lộ trình giao dịch tối ưu nhất, giảm thiểu trượt giá và tối ưu h
Learn/Learn/DEX+/Hướng dẫn k...n MEXC DEX+

Hướng dẫn kết nối và liên kết ví ngoài với tài khoản MEXC DEX+

16/07/2025MEXC
0m
Chia sẻ đến
#Cơ Bản#Người Mới Bắt Đầu
Humanity
H$0.0673-4.79%
MemeCore
M$2.01034-2.81%
PoP Planet
P$0.11532+9.20%
Phi
PHI$0.01635+227.00%
Choise.com
CHO$0.00395-2.94%

MEXC DEX+ là một trình tổng hợp sàn giao dịch phi tập trung (DEX Aggregator), tích hợp nhiều DEX khác nhau nhằm cung cấp cho người dùng lộ trình giao dịch tối ưu nhất, giảm thiểu trượt giá và tối ưu hóa chi phí giao dịch.

Hiện tại, MEXC DEX+ hỗ trợ đăng ký và kết nối bằng ví ngoài. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bước cụ thể trên phiên bản web. Quy trình trên App cũng tương tự.

1. Chuẩn bị kết nối và liên kết ví ngoài với tài khoản DEX+ trên MEXC


Web: Vui lòng cài đặt tiện ích ví trên trình duyệt của bạn trước. Nếu chưa cài, hãy truy cập Chrome Web Store để tải và cài đặt. (Lưu ý: Khuyến nghị sử dụng trình duyệt Google Chrome.)

App: Vui lòng cài đặt ứng dụng ví trên thiết bị di động trước. Nếu chưa cài, hãy tải về từ App Store hoặc Google Play.

Các loại ví được hỗ trợ có thể khác nhau giữa phiên bản Web và App. Vui lòng tham khảo danh sách ví được hiển thị trong từng giao diện cụ thể.

2. Kết nối ví ngoài với MEXC: Liên kết tài khoản hiện có hoặc đăng ký tài khoản mới


2.1 Liên kết tài khoản hiện có


Mở trang MEXC DEX+ và nhấn Kết nối ví, sau đó chọn tiện ích ví mà bạn đã cài đặt, ví dụ như MetaMask.


Nhấn Kết nối.


Nhấn Xác nhận.


Sau khi ký tên thành công, nhấn Liên kết tài khoản hiện tại.


Sau khi nhấn Liên kết tài khoản hiện tại, một cửa sổ đăng nhập sẽ xuất hiện. Nhập tài khoản và mật khẩu của tài khoản MEXC hiện tại, sau đó nhấn Đăng nhập. Tiếp theo, hoàn thành xác minh 2FA để liên kết ví với tài khoản của bạn thành công.


2.2 Tạo tài khoản mới


Mở trang MEXC DEX+, nhấn Kết nối ví và chọn tiện ích ví mà bạn đã cài đặt, chẳng hạn như MetaMask.


Nhấn Kết nối ví.


Nhấn Xác nhận.


Sau khi ký tên thành công, nhấn Tạo tài khoản mới.


Sau khi nhấn Tạo tài khoản mới, hệ thống sẽ cấp cho bạn một UID và một địa chỉ ví. Khi bạn nạp tiền mã hoá tương ứng vào ví, bạn có thể bắt đầu giao dịch trên chuỗi.


3. Hướng dẫn kiểm tra địa chỉ tài khoản MEXC DEX+


Di chuột vào biểu tượng ví ở thanh điều hướng trên cùng của trang MEXC DEX+, bạn sẽ thấy địa chỉ tài khoản tương ứng với mạng hiện tại.


Bạn cũng có thể nhấn vào Tài sản để vào trang Tổng quan, sau đó chọn Nhận và chuyển đổi giữa các mạng khác nhau để xem địa chỉ tài khoản tương ứng với từng mạng.


Bài viết liên quan:

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác cũng như không cấu thành lời khuyên để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo hiểu đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.

Bài viết phổ biến

Có Thể Đào Solana Không? Sự Thật Về Đào SOL

Có Thể Đào Solana Không? Sự Thật Về Đào SOL

Có thể bạn đã nghe về tốc độ đáng kinh ngạc và phí giao dịch thấp của Solana, và bây giờ bạn đang tự hỏi làm thế nào để đào Solana để có được một số token SOL. Có thể bạn đã tìm kiếm phần mềm đào hoặc

Cách Tạo Meme Coin trên Solana? Hướng Dẫn Đầy Đủ Cho Người Mới Bắt Đầu

Cách Tạo Meme Coin trên Solana? Hướng Dẫn Đầy Đủ Cho Người Mới Bắt Đầu

Thế giới tiền điện tử đã chứng kiến sự bùng nổ của các meme coin, biến những trò đùa trên internet thành tài sản kỹ thuật số hợp pháp trị giá hàng triệu đô la. Nếu bạn đang thắc mắc cách tạo meme coin

Staking Solana hoạt động như thế nào? Hướng dẫn staking SOL đầy đủ

Staking Solana hoạt động như thế nào? Hướng dẫn staking SOL đầy đủ

Staking Solana cung cấp cho những người nắm giữ tiền điện tử một cách đơn giản để kiếm thu nhập thụ động trong khi hỗ trợ một trong những blockchain nhanh nhất trong ngành. Hướng dẫn toàn diện này sẽ

Chế độ một chiều và chế độ phòng hộ trong giao dịch Futures là gì?

Chế độ một chiều và chế độ phòng hộ trong giao dịch Futures là gì?

Khi giao dịch Futures trên MEXC, một cài đặt quan trọng thường bị bỏ qua là chế độ vị thế. Điều này quyết định bạn có thể nắm giữ đồng thời cả vị thế Long và Short trong cùng một cặp Futures hay không

Bài viết liên quan

Chế độ một chiều và chế độ phòng hộ trong giao dịch Futures là gì?

Chế độ một chiều và chế độ phòng hộ trong giao dịch Futures là gì?

Khi giao dịch Futures trên MEXC, một cài đặt quan trọng thường bị bỏ qua là chế độ vị thế. Điều này quyết định bạn có thể nắm giữ đồng thời cả vị thế Long và Short trong cùng một cặp Futures hay không

Giao dịch Demo trên MEXC Futures: Nâng cao kỹ năng giao dịch với không rủi ro

Giao dịch Demo trên MEXC Futures: Nâng cao kỹ năng giao dịch với không rủi ro

Trong giao dịch Futures tiền mã hoá, việc rèn luyện kỹ năng và chiến lược thường phải trả giá bằng vốn thật. Nhiều người mới tham gia thị trường thực mà chưa có sự chuẩn bị đầy đủ và phải đối mặt với

Hướng dẫn toàn diện về TP và SL trong Futures: Quản lý rủi ro cơ bản & mẹo thực tiễn cho người mới bắt đầu

Hướng dẫn toàn diện về TP và SL trong Futures: Quản lý rủi ro cơ bản & mẹo thực tiễn cho người mới bắt đầu

Trong thị trường tiền mã hoá, biến động giá có thể rất lớn, lợi nhuận hoặc thua lỗ có thể xảy ra chỉ trong tích tắc. Đối với người giao dịch Futures, lệnh TP và SL không chỉ là công cụ thiết yếu để qu

Tối đa hoá lợi nhuận hay đối mặt với thanh lý? Nắm vững cơ chế cốt lõi của đòn bẩy Futures để tối ưu hiệu quả vốn

Tối đa hoá lợi nhuận hay đối mặt với thanh lý? Nắm vững cơ chế cốt lõi của đòn bẩy Futures để tối ưu hiệu quả vốn

Trong thị trường tiền mã hoá và phái sinh, giao dịch Futures có đòn bẩy là một công cụ mạnh mẽ nhưng rủi ro cao. Bằng cách cho phép nhà giao dịch kiểm soát các vị thế lớn với số vốn tương đối nhỏ, đòn

Đăng ký MEXC
Đăng ký & nhận lên đến 10,000 USDT tiền thưởng