Các nhà giao dịch thường cần theo dõi chặt chẽ sự thay đổi giá của các loại token khác nhau. Ngoài có thể thêm token yêu thích vào danh sách Yêu thích, bạn cũng có thể thêm tiện ích vào màn hình điện Các nhà giao dịch thường cần theo dõi chặt chẽ sự thay đổi giá của các loại token khác nhau. Ngoài có thể thêm token yêu thích vào danh sách Yêu thích, bạn cũng có thể thêm tiện ích vào màn hình điện
Learn/Hướng dẫn người mới/Hướng dẫn Người dùng/Hướng Dẫn T...oại Của Bạn

Hướng Dẫn Thêm Tiện Ích MEXC Vào Màn Hình Điện Thoại Của Bạn

16/07/2025MEXC
0m
Chia sẻ đến
#Cơ Bản#Người Mới Bắt Đầu
Humanity
H$0.06711-5.31%
MemeCore
M$2.0105-2.77%
TokenFi
TOKEN$0.01165-4.35%
HI
HI$0.0000607-0.97%
Gravity
G$0.009173-5.18%

Các nhà giao dịch thường cần theo dõi chặt chẽ sự thay đổi giá của các loại token khác nhau. Ngoài có thể thêm token yêu thích vào danh sách Yêu thích, bạn cũng có thể thêm tiện ích vào màn hình điện thoại để xem giá hiện tại của token yêu thích một cách nhanh chóng và thuận tiện.

1. Hệ thống iOS


1.1 Hướng dẫn tùy chỉnh hiển thị token


Mở Ứng dụng MEXC và nhấn vào [Thị trường] ở cuối trang chủ.


Nhấn vào nút ở góc trên bên phải bên cạnh thanh tìm kiếm.


Nhấn vào [Chọn cặp giao dịch].


Nhấn vào [Thêm mới] để chọn các cặp giao dịch bạn muốn hiển thị trên màn hình điện thoại. Chúng tôi chọn MX, BTC, ARB và OP làm token để ví dụ về hiển thị.

Nút [⤒] ở bên phải token thể hiện tính năng ghim nhanh. Ví dụ: Nếu bạn muốn đặt token OP ở hàng đầu tiên, hãy nhấn vào nút [⤒] trong cùng hàng với OP để di chuyển lên trên cùng.
Nút [=] ở bên phải token thể hiện tính năng kéo và thả. Ví dụ: Nếu bạn muốn đặt token MX sau ARB, hãy giữ nút [=] trong cùng hàng với MX và kéo nó đến vị trí mong muốn.


1.2 Hướng dẫn thêm Tiện ích vào màn hình điện thoại


Lướt đến trang cuối cùng của màn hình điện thoại, nhấp vào [Chỉnh sửa], nhấp vào [Tùy chỉnh], nhấp vào [+] trước MEXC trong tiện ích và chọn Xong.


Tiện ích MEXC hiện đã được thêm vào màn hình của bạn. Nhấn vào nút [>] ở góc trên cùng bên phải của tiện ích để xem giá theo thời gian thực của tất cả các token bạn đã thêm.


2. Android


2.1 Hướng dẫn tùy chỉnh hiển thị token


Mở Ứng dụng MEXC và nhấn vào [Thị trường] ở cuối trang chủ.


Nhấn vào nút ở góc trên bên phải bên cạnh thanh tìm kiếm.


Nhấn vào [Hiển thị mục].


Nhấn vào [Thêm mới] để chọn các cặp giao dịch bạn muốn hiển thị trên màn hình điện thoại . Tương tự, chúng tôi chọn token MX, BTC, ARB và OP làm ví dụ về hiển thị.


2.2 Hướng dẫn thêm Tiện ích vào màn hình điện thoại


Sau khi thêm token bạn muốn hiển thị, hãy quay lại trang cài đặt Windows nổi, bật tùy chọn "Cửa sổ tự động" và token đã chọn của bạn sẽ được hiển thị.

Bạn có thể điều chỉnh độ sáng hiển thị của tiện ích trên màn hình bằng cách điều chỉnh tỷ lệ phần trăm trong "Độ đậm nhạt của cửa sổ tự động" trên cài đặt màn hình cụ thể của bạn.


Để ẩn cửa sổ tự động, hãy nhấn vào nút ở góc trên cùng bên trái của tiện ích. Để thu nhỏ cửa sổ tự động, hãy nhấn vào nút ở góc trên cùng bên phải của tiện ích.


Tại thời điểm này, bạn đã thêm thành công tiện ích MEXC và bạn có thể kiểm tra giá theo thời gian thực của token bạn đã thêm trên màn hình điện thoại bất kỳ lúc nào.


Bài viết phổ biến

Có Thể Đào Solana Không? Sự Thật Về Đào SOL

Có Thể Đào Solana Không? Sự Thật Về Đào SOL

Có thể bạn đã nghe về tốc độ đáng kinh ngạc và phí giao dịch thấp của Solana, và bây giờ bạn đang tự hỏi làm thế nào để đào Solana để có được một số token SOL. Có thể bạn đã tìm kiếm phần mềm đào hoặc

Cách Tạo Meme Coin trên Solana? Hướng Dẫn Đầy Đủ Cho Người Mới Bắt Đầu

Cách Tạo Meme Coin trên Solana? Hướng Dẫn Đầy Đủ Cho Người Mới Bắt Đầu

Thế giới tiền điện tử đã chứng kiến sự bùng nổ của các meme coin, biến những trò đùa trên internet thành tài sản kỹ thuật số hợp pháp trị giá hàng triệu đô la. Nếu bạn đang thắc mắc cách tạo meme coin

Staking Solana hoạt động như thế nào? Hướng dẫn staking SOL đầy đủ

Staking Solana hoạt động như thế nào? Hướng dẫn staking SOL đầy đủ

Staking Solana cung cấp cho những người nắm giữ tiền điện tử một cách đơn giản để kiếm thu nhập thụ động trong khi hỗ trợ một trong những blockchain nhanh nhất trong ngành. Hướng dẫn toàn diện này sẽ

Chế độ một chiều và chế độ phòng hộ trong giao dịch Futures là gì?

Chế độ một chiều và chế độ phòng hộ trong giao dịch Futures là gì?

Khi giao dịch Futures trên MEXC, một cài đặt quan trọng thường bị bỏ qua là chế độ vị thế. Điều này quyết định bạn có thể nắm giữ đồng thời cả vị thế Long và Short trong cùng một cặp Futures hay không

Bài viết liên quan

Chế độ một chiều và chế độ phòng hộ trong giao dịch Futures là gì?

Chế độ một chiều và chế độ phòng hộ trong giao dịch Futures là gì?

Khi giao dịch Futures trên MEXC, một cài đặt quan trọng thường bị bỏ qua là chế độ vị thế. Điều này quyết định bạn có thể nắm giữ đồng thời cả vị thế Long và Short trong cùng một cặp Futures hay không

Giao dịch Demo trên MEXC Futures: Nâng cao kỹ năng giao dịch với không rủi ro

Giao dịch Demo trên MEXC Futures: Nâng cao kỹ năng giao dịch với không rủi ro

Trong giao dịch Futures tiền mã hoá, việc rèn luyện kỹ năng và chiến lược thường phải trả giá bằng vốn thật. Nhiều người mới tham gia thị trường thực mà chưa có sự chuẩn bị đầy đủ và phải đối mặt với

Hướng dẫn toàn diện về TP và SL trong Futures: Quản lý rủi ro cơ bản & mẹo thực tiễn cho người mới bắt đầu

Hướng dẫn toàn diện về TP và SL trong Futures: Quản lý rủi ro cơ bản & mẹo thực tiễn cho người mới bắt đầu

Trong thị trường tiền mã hoá, biến động giá có thể rất lớn, lợi nhuận hoặc thua lỗ có thể xảy ra chỉ trong tích tắc. Đối với người giao dịch Futures, lệnh TP và SL không chỉ là công cụ thiết yếu để qu

Tối đa hoá lợi nhuận hay đối mặt với thanh lý? Nắm vững cơ chế cốt lõi của đòn bẩy Futures để tối ưu hiệu quả vốn

Tối đa hoá lợi nhuận hay đối mặt với thanh lý? Nắm vững cơ chế cốt lõi của đòn bẩy Futures để tối ưu hiệu quả vốn

Trong thị trường tiền mã hoá và phái sinh, giao dịch Futures có đòn bẩy là một công cụ mạnh mẽ nhưng rủi ro cao. Bằng cách cho phép nhà giao dịch kiểm soát các vị thế lớn với số vốn tương đối nhỏ, đòn

Đăng ký MEXC
Đăng ký & nhận lên đến 10,000 USDT tiền thưởng