Đạo luật GENIUS được thông qua: Liệu đây có phải là bước ngoặt để USDC vượt USDT?

Gần đây, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã chính thức ký ban hành Đạo luật GENIUS tại Nhà Trắng. Đạo luật mang tính lịch sử này không chỉ đánh dấu sự công nhận chính thức đối với ngành stablecoin vào khuôn khổ pháp lý liên bang mà còn đặt nền móng thể chế cho giai đoạn phát triển tiếp theo của tiền kỹ thuật số toàn cầu.





Là dự luật liên quan đến tài sản tiền mã hoá đầu tiên được một Tổng thống Hoa Kỳ ban hành, Đạo luật GENIUS giúp giải quyết tình trạng mơ hồ pháp lý kéo dài bằng cách đưa ra khung quy định rõ ràng, thống nhất và khả thi cho các stablecoin được bảo chứng bằng đô la Mỹ. Tác động rộng lớn và ý nghĩa sâu sắc của đạo luật này xứng đáng được theo dõi chặt chẽ.













Đạo luật GENIUS đặt ra ranh giới pháp lý rõ ràng cho các stablecoin được bảo chứng bằng đô la Mỹ, đánh dấu lần đầu tiên luật pháp quốc gia áp đặt các yêu cầu cụ thể về định nghĩa, cơ chế hoạt động, điều kiện phát hành và kiểm soát rủi ro. Các quy định chính bao gồm:





Phê duyệt theo quy định: Đơn vị phát hành phải được cấp phép bởi các cơ quan quản lý tài chính liên bang hoặc tiểu bang.

Yêu cầu dự trữ: Stablecoin phải được bảo chứng 1:1 bằng đô la Mỹ hoặc trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ tương đương. Nghiêm cấm sử dụng tài chính có cấu trúc và tài sản thế chấp kém thanh khoản.

Minh bạch trong hoạt động: Bắt buộc công bố báo cáo kiểm toán hàng tháng và đơn vị phát hành phải chịu sự giám sát từ cơ quan quản lý có thẩm quyền.





Điều này không chỉ vạch ra ranh giới rõ ràng giữa các hoạt động tuân thủ và không tuân thủ mà còn mở đường hợp pháp cho các tổ chức tài chính truyền thống, công ty thanh toán và các nền tảng công nghệ lớn tham gia vào thị trường stablecoin.









Đạo luật này không chỉ đơn thuần là việc "quản lý stablecoin", logic sâu xa hơn là tập trung vào việc củng cố hệ thống tài chính Hoa Kỳ và mở rộng ảnh hưởng toàn cầu của đồng đô la Mỹ.





Cơ chế dự trữ buộc các đơn vị phát hành stablecoin phải trở thành nhóm người mua thường xuyên của trái phiếu ngắn hạn Mỹ. Khi stablecoin ngày càng phổ biến, nhu cầu về tín phiếu kho bạc (T-bill) cũng tăng theo, trực tiếp giảm bớt áp lực tài chính cho Bộ Tài chính trong bối cảnh nợ công cao. Nói cách khác, sự tăng trưởng của đô la trên chuỗi đang hỗ trợ ngược lại và củng cố hệ thống đô la Mỹ truyền thống. Hơn nữa, khi cơ sở hạ tầng blockchain ngày càng trở thành nền tảng cho thanh toán xuyên biên giới, thanh toán thương mại và dịch vụ tài chính, Đạo luật GENIUS sẽ đẩy nhanh quá trình chuyển đổi của đô la Mỹ từ một loại tiền tệ quốc gia sang tiền tệ mạng lưới.





Điều này thể hiện một cấu trúc bá quyền tổng hợp, được hình thành thông qua quy định, phản ứng của thị trường và mở rộng chủ quyền.













USDC, do Circle phát hành, từ lâu đã tuân thủ tỷ lệ bảo chứng 1:1 với đô la Mỹ và trái phiếu chính phủ Mỹ, đồng thời thực hiện các cuộc kiểm toán thường xuyên - điều này giúp USDC vươn lên dẫn đầu trong cuộc đua tuân thủ quy định. CEO của Circle tuyên bố công ty dự định tận dụng những lợi thế của Đạo luật GENIUS để tiếp tục tăng trưởng và tích hợp sâu hơn vào hệ thống tài chính truyền thống . Về cơ bản, USDC được kỳ vọng sẽ trở thành stablecoin được ưa chuộng trong thanh toán và giao dịch, với thị phần dự kiến sẽ tăng trưởng tương ứng.









USDT của Tether hiện đang giữ vị thế dẫn đầu về quy mô và độ sâu thị trường nhưng vẫn chưa đáp ứng được tiêu chuẩn của Đạo luật GENIUS về cơ cấu dự trữ và quy trình kiểm toán. CEO Tether, Paolo Ardoino, đã công bố kế hoạch hoàn thành kiểm toán tuân thủ trong vòng ba năm để phù hợp với khuôn khổ quy định mới.





Là stablecoin lớn nhất thế giới, việc không đáp ứng được thời hạn tuân thủ có thể khiến Tether đối mặt với áp lực pháp lý buộc phải rút lui khỏi các thị trường quan trọng tại Hoa Kỳ. Vị thế thống trị của USDT hiện đang đối mặt với một thách thức lớn.









Các stablecoin phi tập trung, như DAI , nhấn mạnh vào khả năng chống kiểm duyệt và tính minh bạch trong thiết kế. Tuy nhiên, việc không thể cung cấp dự trữ đô la ngoài chuỗi và sử dụng các tài sản sinh lời có thể khiến các stablecoin này được phân loại là chứng khoán, đồng thời chịu sự giám sát chặt chẽ hơn của cơ quan quản lý. Khả năng tồn tại của các stablecoin này sẽ phụ thuộc vào việc điều chỉnh linh hoạt định vị sản phẩm và sự phù hợp với các tiêu chuẩn quy định đang thay đổi.









Một trong những tác động quan trọng nhất của Đạo luật GENIUS là ảnh hưởng đến các mô hình sinh lợi trên chuỗi. Khi stablecoin bị cấm tạo ra lợi nhuận, mô hình "deposit-and-earn" cơ bản trong DeFi có thể sẽ bị thu hẹp. Giao thức DeFi sẽ cần chuyển hướng sang các cơ chế tạo lợi nhuận thay thế dựa trên token phi thanh toán hoặc thiết kế lại mô hình dựa trên các tài sản thế giới thực (RWA).





Được thúc đẩy bởi sự rõ ràng về quy định, lĩnh vực RWA trên chuỗi dự kiến sẽ bước vào một giai đoạn tăng trưởng mới. Sử dụng stablecoin làm phương tiện thanh toán, các công cụ tài chính thực tế, như trái phiếu, khoản phải thu và thương phiếu, có thể được phát hành, giao dịch và lưu ký trên chuỗi. Sự chuyển đổi này đánh dấu sự chuyển dịch từ blockchain như một "hệ thống tài sản ảo" sang "cơ sở hạ tầng tài chính cho tài sản thực", mang lại khả năng neo giữ giá trị mạnh mẽ hơn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.









Đạo luật GENIUS cũng gây áp lực đáng kể lên các quốc gia khác.





Hoa Kỳ đang tận dụng "sự tuân thủ đô la trên chuỗi" để thiết lập một ranh giới mới về ảnh hưởng tài chính toàn cầu. Ngược lại, hệ thống nhân dân tệ kỹ thuật số của Trung Quốc nhấn mạnh vào sự kiểm soát của ngân hàng trung ương và việc sử dụng khép kín, khiến hệ thống này kém tương thích với các hệ thống mở hoặc xuyên biên giới. Trong khi đó, EU tiếp tục thúc đẩy khuôn khổ quy định MiCA, nhưng việc triển khai kỹ thuật và tác động thị trường vẫn còn kém xa lợi thế tiên phong của các stablecoin dựa trên đô la Mỹ.





Trong bối cảnh này, nếu các stablecoin của Hoa Kỳ thành công trong việc thu hút dòng vốn và nhà phát triển toàn cầu, mô hình thực tế về "đô la hóa mạng lưới" có thể xuất hiện. Nếu không có các cơ chế quản lý bổ sung, các quốc gia khác có nguy cơ bị động chấp nhận trật tự tài chính kỹ thuật số gắn liền với đồng đô la Mỹ.









Đạo luật GENIUS không chỉ là khuôn khổ pháp lý cho các stablecoin, mà còn là một tuyên bố chiến lược của Hoa Kỳ nhằm thiết lập sự thống trị trong trật tự tài chính kỹ thuật số toàn cầu thông qua đồng đô la trên chuỗi. Bằng cách sử dụng sự tuân thủ như một công cụ và hiệu ứng mạng lưới như một đòn bẩy, Hoa Kỳ đặt mục tiêu đảm bảo toàn bộ hệ sinh thái blockchain hoạt động trong vòng bảo vệ của đồng đô la. Đây là một cuộc cạnh tranh tài chính hiện đại, được định hình bởi sự giao thoa giữa quy định và công nghệ, chủ quyền và dòng vốn.





Đối với các nhà đầu tư, điều này báo hiệu khả năng tái định giá các tài sản gắn liền với stablecoin tuân thủ. Đối với các doanh nhân, đây là thời điểm đánh dấu một cơ hội quan trọng để tái cấu trúc mô hình kinh doanh và tận dụng những thuận lợi về quy định. Đối với giới quan sát, đây là một tuyên bố về sự phân bổ chủ quyền tài chính trong tương lai, một khẳng định từ Hoa Kỳ rằng "chiến trường tài chính tiếp theo nằm trên chuỗi".





