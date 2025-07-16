RWA đang bùng nổ: Cầu nối đưa vốn đầu tư vào thị trường tiền mã hoá?

Bắt đầu từ nửa đầu năm 2024, lĩnh vực RWA (Real World Assets - Tài sản thế giới thực) đã dần trở thành một khái niệm mới hấp dẫn trong ngành công nghiệp blockchain. Theo dữ liệu của Dune Analytics, RWA đã cho thấy mức tăng trưởng lớn thứ hai kể từ đầu năm, tăng 117%, chỉ đứng sau lĩnh vực Meme. Dự án hàng đầu, Ondo Finance, đã chứng kiến token gốc ONDO tăng hơn 110% trong vòng một tuần, dẫn đầu toàn bộ lĩnh vực RWA, với nhiều token dự án liên tục đạt mức cao kỷ lục mới.





Ngoài ra, RWA đã thu hút sự chú ý của các thị trường tổ chức, với một số tổ chức nêu bật tiềm năng của RWA trong các báo cáo, bao gồm Boston Consulting Group, Messari và Binance Research. Các gã khổng lồ tài chính truyền thống như Citibank, BlackRock, Fidelity và JPMorgan cũng đã tham gia vào lĩnh vực này. Vào giữa tháng 7, tại Trung tâm trao đổi tài chính tinh hoa Trung Quốc-Hồng Kông ở Admiralty, Hồng Kông, giới tinh hoa từ Học viện Thương mại, Đại học Khoa học và Công nghệ Hồng Kông và nhiều doanh nghiệp, hiệp hội khác nhau đã tụ họp để thảo luận các vấn đề tiên tiến về nguồn dữ liệu xuyên biên giới và tài sản kỹ thuật số. Hội thảo đặc biệt chú ý đến sự kết hợp giữa Tài sản thế giới thực (RWA) với tài sản kỹ thuật số, thảo luận về những phát triển mới nhất và tiềm năng trong lĩnh vực này.





Tài sản thế giới thực (RWA) không phải là một khái niệm hoàn toàn mới, mà là một ngành mới. RWA đại diện cho sự kết hợp của tài sản thế giới thực với token hóa, tượng trưng cho sự tích hợp của tài sản truyền thống với tài sản tiền mã hoá Web3.0. Trên blockchain, token RWA đại diện cho các tài sản thực tế có thể được giao dịch. Những token này là đại diện trên chuỗi của các tài sản thế giới thực, bao gồm các tài sản thu nhập cố định (Như nợ chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp), cổ phiếu (Như bất động sản và vàng), và nhiều hơn nữa. Trong những năm gần đây, các giao thức tài sản tổng hợp (Như Mirror, Synthetix, MakerDAO) và ứng dụng NFT (Như token hóa IP và phân chia tác phẩm nghệ thuật) đều liên quan đến khái niệm RWA.





Ứng dụng chính bao gồm:





Token hóa tài sản: Đại diện cho các tài sản truyền thống như bất động sản, vàng và tác phẩm nghệ thuật trên blockchain thông qua công nghệ token hóa, tạo điều kiện cho giao dịch và đầu tư. Phương pháp này giúp cho việc giao dịch các phần nhỏ của các tài sản có giá trị cao trở nên khả thi, hạ thấp ngưỡng đầu tư.





Mở rộng kênh tài chính: Các doanh nghiệp và cá nhân có thể tiếp cận các kênh tài chính mới bằng cách sử dụng tài sản thế giới thực làm tài sản thế chấp. Ví dụ, đảm bảo khoản vay thông qua RWA bằng cách thế chấp bất động sản hoặc huy động vốn bằng cách token hóa tác phẩm nghệ thuật.





Bảo chứng tài sản: Chuyển đổi quyền thu nhập của tài sản thực tế thành chứng khoán kỹ thuật số, cho phép các giao dịch minh bạch và hiệu quả thông qua công nghệ blockchain. Phương pháp này thường được sử dụng để số hóa các tài sản tài chính truyền thống như trái phiếu và cổ phiếu.





Tích hợp DeFi: Tích hợp tài sản RWA vào các nền tảng tài chính phi tập trung (DeFi) để cung cấp cho người dùng nhiều sản phẩm và dịch vụ tài chính hơn, chẳng hạn như giao thức cho vay dựa trên RWA và pool thanh khoản.





Ứng dụng hợp đồng thông minh: Sử dụng hợp đồng thông minh để tự động thực hiện và quản lý các giao dịch liên quan đến tài sản RWA, chẳng hạn như tự động phân bổ thu nhập và quản lý quyền và nghĩa vụ, qua đó cải thiện hiệu quả hoạt động và tính minh bạch.





Hãy lấy một ví dụ đơn giản: USDT, mà chúng ta thường sử dụng, là một ví dụ về RWA (Tài sản thế giới thực), nơi mà đồng USD thế giới thực được gắn với tài sản trên chuỗi. Chúng ta có thể tưởng tượng điều này xa hơn - Các tài sản thế giới thực, dù là những vật nhỏ như nhạc cụ, đồng hồ, hoặc thậm chí là giày thể thao phiên bản giới hạn, hay những thứ lớn hơn như bất động sản, về lý thuyết có thể được đại diện trên blockchain. Chúng ta đang bắt đầu thấy những trường hợp thực tế của RWA xuất hiện thường xuyên hơn. Ví dụ, vào tháng 6 năm nay, Animoca và Galaxy Co-founder Yat Siu đã sử dụng một cây đàn violin từng thuộc về Nữ hoàng Catherine Đại đế của Nga, mà ông đã mua được tại một cuộc đấu giá, làm tài sản thế chấp với Galaxy và đảm bảo một khoản vay trị giá hàng triệu đô la. Đối với những người nắm giữ tài sản thực, điều này chắc chắn có lợi, vì sẽ cung cấp tính thanh khoản cho tài sản vật chất này. Và đối với người dùng trên chuỗi, dù có nắm giữ tài sản dưới dạng token hay NFT, việc có tài sản thế giới thực làm hậu thuẫn sẽ thêm một lớp bảo mật. Cả sự tham gia của các tổ chức và dữ liệu trên chuỗi đều cho thấy xu hướng đang tăng trưởng.





Trong những năm gần đây, các yếu tố dữ liệu và giao dịch tài sản kỹ thuật số đã trở thành trọng tâm trong các cuộc thảo luận về chính sách và thị trường. Việc thành lập nhiều tổ chức dữ liệu khác nhau đánh dấu tầm quan trọng ngày càng tăng của các yếu tố dữ liệu. Ví dụ, RuiHe Capital đang trong quá trình thành lập một ngân hàng đầu tư RWA, nhằm mục đích hợp tác với các sàn giao dịch được cấp phép và các tổ chức tài chính có trụ sở tại Hồng Kông để thúc đẩy việc áp dụng mô hình RWA. Theo bảng dữ liệu của Dune, rõ ràng là tổng khối lượng token liên quan trên chuỗi trong DEX đã tăng đều đặn.









Theo báo cáo ngành công nghiệp tiền mã hoá quý 2 năm 2024 của CoinGecko, lĩnh vực RWA chiếm 11.3% lưu lượng truy cập web trong quý 2, chỉ đứng sau token meme, đứng đầu với 14.34% lưu lượng truy cập. Những con số này cho thấy lĩnh vực RWA đang ngày càng được chú ý và sẵn sàng trở thành người dẫn đầu tiếp theo về tăng trưởng tài sản tiền mã hoá. Dữ liệu từ RWA.xyz cho thấy, tính đến thời điểm viết bài, tài sản trên chuỗi trong lĩnh vực RWA đã đạt 11.73 tỷ đô la, chủ yếu tập trung vào tín dụng tư nhân, trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ, hàng hóa, v.v. Nhiều dữ liệu và phân tích khác nhau cho thấy lĩnh vực RWA mới nổi này đang thể hiện sức sống đáng kể.









Mặc dù ngành RWA đang phát triển nhanh chóng, nhưng cũng đang đối mặt với một số vấn đề và thách thức:





Yêu cầu tham gia cao: Đối với những người nắm giữ tài sản truyền thống và người dùng bình thường, kiến thức và rào cản kỹ thuật để gia nhập ngành RWA tương đối cao. Ví dụ, nếu muốn token hóa tài sản nghệ thuật của mình, bạn cần học rất nhiều về các công nghệ liên quan đến RWA và hoạt động của blockchain, khiến việc tham gia trở nên khó khăn. Ngoài ra, các sản phẩm dịch vụ RWA khác thường đi kèm với phí cao.

Thanh khoản kém: Hiện tại, hầu hết các sản phẩm RWA được cung cấp bởi các tổ chức khác nhau đều tập trung vào trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ và tín dụng tư nhân, với ít sản phẩm dựa trên hàng hóa hơn. Thiếu một thị trường thứ cấp hoạt động dẫn đến thanh khoản giao dịch trên chuỗi của các tài sản RWA hiện tại kém.





Là chuỗi công cộng L2 mô đun đầu tiên trong ngành RWA, mục tiêu của Plume Network là giảm rào cản gia nhập RWA và cung cấp cho người tham gia một nền tảng để tương tác và đầu tư vào RWA thông qua một hệ sinh thái DeFi mạnh mẽ. Một mặt, nhằm mục đích thu hút người dùng mới, và mặt khác, Plume Network tìm cách mở khóa thanh khoản trên chuỗi cho RWA, xây dựng một hệ sinh thái sôi động.





Plume Network được xây dựng trên Arbitrum Nitro stack, hỗ trợ tương thích cao với hệ sinh thái Ethereum. Các nhà phát triển từ hệ sinh thái Ethereum có thể trực tiếp điều hướng các ứng dụng sang chuỗi Plume. Hiện tại, Plume Network hỗ trợ đầy đủ các tiêu chuẩn token khác nhau như ERC-20, ERC-721, ERC-1155 và ERC-3643, mang đến cho người dùng nhiều lựa chọn hơn để token hóa tài sản.





Plume Network đã hoàn thành vòng hạt giống (Seed round) trị giá 10 triệu đô la do Haun Ventures dẫn đầu, với sự tham gia của Galaxy Ventures, Superscrypt và A Capital. Plume Network cũng đã nhận được sự hỗ trợ từ các nhà đầu tư thiên thần như Eric Chen của Injective, Anthony Ramirez của Wormhole Labs và Calvin Liu của Eigenlayer. Giai đoạn Testnet của Plume đã thu hút được hơn 150 dự án, bao gồm các lĩnh vực như đồ sưu tầm, tài sản tổng hợp, hàng cao cấp, bất động sản, giao thức cho vay và DEX vĩnh cửu. Đáng chú ý, chương trình khuyến khích Testnet của Plume Network đã thu hút được sự chú ý rộng rãi trong cộng đồng. Sự kiện có chủ đề "Du lịch toàn cầu", nơi người dùng có thể nhận điểm và sau đó là token airdrop bằng cách khám phá các quốc gia (Hệ sinh thái) khác nhau, hoàn thành nhiệm vụ du lịch và mời bạn bè.









Quan điểm của ngành

Gần đây, nhà đồng sáng lập Ethereum Vitalik Buterin đã bày tỏ trên mạng xã hội sự ủng hộ của mình đối với ý tưởng bán cổ phiếu công ty dưới dạng token, liên kết với khái niệm Tài sản thế giới thực (RWA). Vitalik tuyên bố ông ủng hộ RWA và hy vọng sẽ thấy nhiều loại RWA đa dạng hơn xuất hiện trên blockchain. Điều này sẽ thúc đẩy các ứng dụng sử dụng RWA mà không phải chịu rủi ro hệ thống liên quan đến đơn vị phát hành hoặc loại tài sản duy nhất.









Là sàn giao dịch tiền mã hoá hàng đầu thế giới, MEXC đang tích cực theo dõi và hỗ trợ sự phát triển của ngành RWA. Với tốc độ niêm yết token mới nhanh nhất, đa dạng lựa chọn nhất và thanh khoản Futures tốt nhất trên thị trường, MEXC tạo ra nhiều cơ hội đầu tư và cung cấp các tùy chọn giao dịch đa dạng và liền mạch. Với các dịch vụ giao dịch sáng tạo và hỗ trợ kỹ thuật tiên tiến, MEXC dự kiến sẽ mang đến sự thúc đẩy mạnh mẽ về thanh khoản và mở rộng thị trường cho các dự án RWA trong tương lai, giúp mở rộng ứng dụng và phát triển hơn trên thị trường.





Dự đoán thị trường

Theo báo cáo của Citibank, thị trường token hóa RWA dự kiến sẽ đạt 4 nghìn tỷ đô la vào năm 2030. Các dự án như Centrifuge và MakerDAO đã chứng minh tiềm năng thị trường của RWA. Theo dự báo của Boston Consulting Group, thị trường token hóa toàn cầu cho các tài sản tài chính được ước tính sẽ đạt 16 nghìn tỷ đô la vào năm 2030. So với vốn hóa thị trường 6 tỷ đô la hiện tại của ngành RWA, thị trường RWA vẫn có tiềm năng tăng trưởng đáng kể trong tương lai gần.





Nhìn chung, RWA, với tư cách là một cầu nối kết nối tài chính truyền thống và tiền mã hoá, thể hiện tiềm năng phát triển rất lớn và cơ hội tăng trưởng rộng lớn. RWA hứa hẹn cải thiện hiệu suất vốn, giảm chi phí tài chính và nâng cao thanh khoản thị trường, và ứng dụng của RWA trên blockchain được thiết lập để thay đổi toàn diện ngành tài chính. Plume, với tư cách là mạng L2 EVM mô đun đầu tiên được thiết kế đặc biệt cho RWA, cam kết giảm rào cản, tăng thanh khoản và thúc đẩy tuân thủ, và dự kiến sẽ hướng tới đổi mới và phát triển trong ngành RWA. Mặc dù Plume vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, hiệu suất trên Mainnet tương lai sẽ rất quan trọng. Dù sao, với tư cách là một tân binh đầy triển vọng trong ngành RWA, đã thu hút được sự chú ý đáng kể từ cộng đồng, Plume Network được mong đợi sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc hiện đại hóa tài chính truyền thống, mang đến động lực và cơ hội phát triển mới cho toàn ngành.





Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác, cũng không cấu thành lời khuyên mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn cung cấp thông tin chỉ nhằm mục đích tham khảo và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của người dùng.