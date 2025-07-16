Năm 2025 đánh dấu kỷ niệm 7 năm thành lập của MEXC. Với khởi đầu khiêm tốn trong vai trò một nhà đổi mới, chúng tôi đã phát triển thành sàn giao dịch uy tín trên toàn cầu. Trong suốt chặng đường này, Năm 2025 đánh dấu kỷ niệm 7 năm thành lập của MEXC. Với khởi đầu khiêm tốn trong vai trò một nhà đổi mới, chúng tôi đã phát triển thành sàn giao dịch uy tín trên toàn cầu. Trong suốt chặng đường này,
Bảy năm phát triển vươn tới đỉnh cao của MEXC: Cùng người dùng kiến tạo tương lai

16/07/2025
Năm 2025 đánh dấu kỷ niệm 7 năm thành lập của MEXC. Với khởi đầu khiêm tốn trong vai trò một nhà đổi mới, chúng tôi đã phát triển thành sàn giao dịch uy tín trên toàn cầu. Trong suốt chặng đường này, chúng tôi luôn duy trì các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về bảo mật, khả năng sử dụng và hiệu suất. Thông qua những nâng cấp công nghệ liên tục và cải tiến quy trình, MEXC vươn lên từ vị thế người mới trở thành đơn vị dẫn đầu ngành.

1. Sàn giao dịch hàng đầu: Niêm yết nhanh và danh mục token toàn diện


Thị trường giao dịch tiền mã hoá phát triển với tốc độ ánh sáng, luôn biến đổi mỗi ngày cùng những cải tiến nền tảng. Trong môi trường này, MEXC luôn dẫn đầu với tốc độ niêm yết token nhanh nhất cùng danh mục cặp giao dịch đa dạng nhất. Từ các loại tiền mã hoá phổ biến và những dự án mới tiềm năng, đến meme coin mới nổi và token liên quan đến AI, người dùng có thể truy cập sớm vào mọi thị trường đang dẫn đầu xu hướng. MEXC kết hợp tốc độ và độ chính xác trong mỗi đợt niêm yết token. Tính đến thời điểm hiện tại, MEXC cung cấp 2,912 cặp Spot và 1,137 cặp Futures nhờ vào quy trình kiểm duyệt dự án nghiêm ngặt, nghiên cứu thị trường chuyên sâu và kiểm soát rủi ro chặt chẽ.

2. Thanh khoản vượt trội: Trải nghiệm giao dịch liền mạch chưa từng có


Thanh khoản là cốt lõi của trải nghiệm giao dịch liền mạch. Với hợp đồng BTCUSDT Futures Vĩnh cửu, các lệnh Limit trong phạm vi ±5 điểm cơ bản của giá thị trường trung bình có tổng khối lượng cao hơn 240% so với các sàn giao dịch lớn khác. Trên thị trường Spot, BTC/USDT có độ sâu lớn hơn 100% trong cùng phạm vi, được xác nhận bởi dữ liệu chính thức từ sàn và các báo cáo của bên thứ ba như TokenInsightSimplicity Group. Vị thế dẫn đầu này cũng được thể hiện ở các token top 50 khác như ETH, SOL, XRP, DOGE, TRX và LINK, trong đó độ sâu sổ lệnh 0.05% của MEXC liên tục vượt xa tiêu chuẩn ngành. Dù là nhà đầu tư cá nhân hay tổ chức, bạn sẽ có thể tận hưởng khả năng khớp lệnh nhanh chóng và linh hoạt tối đa trong giao dịch. Với tính ổn định dài hạn trong vận hành và cộng đồng người dùng sôi động, MEXC mang đến một hệ sinh thái vững chắc, đảm bảo mỗi lệnh đều được thực hiện nhanh chóng và đáng tin cậy.


3. Công nghệ tiên tiến cùng đội ngũ toàn cầu


Đội ngũ kỹ thuật của MEXC trải rộng trên nhiều quốc gia và khu vực, quy tụ chuyên môn hàng đầu và tiêu chuẩn bảo mật nghiêm ngặt. Kiến trúc nền tảng của chúng tôi sử dụng các cụm máy chủ phân tán, tách ví nóng và ví lạnh, cùng cơ chế đa chữ ký để bảo vệ tài sản người dùng. Chúng tôi liên tục tối ưu hóa công cụ giao dịch nhằm đảm bảo khả năng khớp lệnh tức thì và thời gian phản hồi tính bằng mili giây, mang lại trải nghiệm ổn định và liền mạch trên cả web lẫn App. Bảo mật, ổn định và dễ sử dụng là cốt lõi của trải nghiệm người dùng trên MEXC.

4. Hỗ trợ chuyên nghiệp luôn ưu tiên người dùng


Trong suốt 7 năm qua, MEXC luôn tuân thủ nguyên tắc "Người dùng trên hết". Chúng tôi cung cấp dịch vụ CSKH đa ngôn ngữ 24/7, đảm bảo hỗ trợ kịp thời và dễ tiếp cận cho người dùng trên toàn thế giới. Chúng tôi cũng tập trung đầu tư vào giáo dục cho người mới, với các nguồn tài liệu như MEXC LearnMEXC Blog nhằm hướng dẫn người dùng từ những khái niệm cơ bản đến chiến lược nâng cao. Mục tiêu của MEXC là xây dựng nền tảng mạnh mẽ, trực quan và hỗ trợ người dùng giao dịch tiền mã hoá trong tầm tay.

5. Chiến lược hướng đến tương lai: Dẫn đầu xu hướng mới


MEXC luôn tiên phong bằng cách dự đoán những thay đổi trong ngành và chủ động định hình tương lai của giao dịch tiền mã hoá. Chúng tôi dẫn đầu trong việc hỗ trợ các dự án chuỗi công khai nổi bật và không ngừng mở rộng danh mục sản phẩm sáng tạo, bao gồm LaunchpoolKickstarter. MEXC phục vụ người dùng tại hơn 200 quốc gia và khu vực trên toàn cầu, đồng thời nhận được sự công nhận rộng rãi khi kết hợp giữa tuân thủ quốc tế và hỗ trợ bản địa hóa.

6. Lễ kỷ niệm đặc biệt: Vinh danh hành trình 7 năm cùng nhau


MEXC sẽ không thể hoàn thành 7 năm phát triển nếu không có sự ủng hộ và đồng hành của người dùng trên khắp thế giới. Để thể hiện lòng biết ơn, MEXC tổ chức chuỗi sự kiện Celebra7e MEXC với nhiều phần thưởng hấp dẫn như lời tri ân sâu sắc nhất.

"Làm tốt mọi việc" không chỉ là khẩu hiệu, mà còn là câu chuyện về hành trình của MEXC. Với tốc độ niêm yết token nhanh, thanh khoản toàn diện, bảo mật vững chắc và dịch vụ CSKH tận tâm - 7 năm nỗ lực của chúng tôi đã chinh phục được sự tin tưởng từ người dùng. Trên hành trình tiền mã hoá phía trước, MEXC sẽ tiếp tục cam kết ưu tiên người dùng và hướng đến chiến lược dài hạn, nỗ lực trở thành người đồng hành đáng tin cậy nhất trong nền kinh tế tiền mã hoá.

Sau 7 năm nỗ lực không ngừng, hãy cùng nhau tạo nên hành trình 7 năm tiếp theo rực rỡ hơn.

