Hành trình 7 năm! Kỷ niệm 7 năm MEXC: Hé lộ 5 ưu điểm nổi bật của giao dịch Futures



Khi thị trường tiền mã hoá tiếp tục phát triển nhanh chóng, giao dịch Futures đã trở thành một công cụ thiết yếu đối với nhiều nhà giao dịch nhờ vào tính hiệu quả và linh hoạt. Là một sàn giao dịch hàng đầu toàn cầu trong lĩnh vực tiền mã hoá, MEXC luôn cam kết cung cấp dịch vụ giao dịch chuyên nghiệp, an toàn và hiệu quả cho người dùng trên toàn thế giới kể từ khi thành lập vào năm 2018. Nhân dịp kỷ niệm 7 năm, bài viết này sẽ tổng hợp những lợi thế toàn diện của giao dịch Futures trên MEXC, giúp người dùng hiểu rõ hơn lý do nên lựa chọn MEXC cho nhu cầu giao dịch của mình.









Giao dịch Futures Vĩnh cửu là một hình thức giao dịch phái sinh cho phép các nhà giao dịch mua hoặc bán một tài sản cụ thể ở một mức giá được xác định trước trong Futures. Không giống như giao dịch Spot, giao dịch Futures có các đặc điểm sau:

Không yêu cầu giao nhận : Futures Vĩnh cửu không có ngày đáo hạn, cho phép giữ vị thế vô thời hạn.

Giao dịch hai chiều : Nhà giao dịch có thể mở vị thế Long hoặc Short, tạo cơ hội thu lợi nhuận dù thị trường tăng hay giảm.

Cơ chế tỷ lệ Funding : Cơ chế này giúp giá Futures luôn duy trì gần với giá Spot.

Phòng ngừa rủi ro: Giao dịch Futures có thể được sử dụng để phòng ngừa rủi ro trên thị trường Spot và bảo vệ danh mục đầu tư.













Trong giao dịch tiền mã hoá, phí giao dịch là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến lợi nhuận của nhà giao dịch. MEXC cung cấp mức phí giao dịch thấp nhất ngành, mang lại lợi thế chi phí đáng kể cho nhà giao dịch:





Phí giao dịch Futures Vĩnh cửu: Phí Maker là 0.01%, trong khi phí Taker chỉ 0.04% (có thể có chênh lệch nhẹ tùy khu vực, vui lòng tham khảo phí giao dịch MEXC để biết thêm chi tiết).

Người dùng có thể nạp token MX vào ví Futures để nhận ưu đãi giảm 20% phí giao dịch.

So với các sàn khác, cấu trúc phí của MEXC có thể giúp các nhà giao dịch tần suất cao tiết kiệm đáng kể chi phí.





Môi trường giao dịch chi phí thấp này cho phép các nhà giao dịch thực hiện chiến lược một cách linh hoạt hơn, và đối với các nhà giao dịch tần suất cao, lợi thế về phí giao dịch trực tiếp chuyển thành lợi nhuận cao hơn.









Giao dịch Futures trên MEXC sở hữu thanh khoản và độ sâu thị trường hàng đầu ngành:





Theo báo cáo từ TokenInsight và Simplicity Group, độ sâu thị trường của MEXC Futures vượt $100 triệu tại cả mức 0.05% và 0.1%, duy trì vị thế dẫn đầu ngành.

Cơ sở người dùng lớn với hơn 36 triệu người đảm bảo quá trình khớp lệnh diễn ra mượt mà, ngay cả trong điều kiện thị trường biến động mạnh.

Thanh khoản cao đồng nghĩa với độ trượt giá thấp và tốc độ khớp lệnh nhanh hơn, đặc biệt quan trọng với các giao dịch có khối lượng lớn.





Thanh khoản chất lượng cao không chỉ giúp giảm rủi ro giao dịch mà còn mang đến trải nghiệm liền mạch cho người dùng - đây chính là nền tảng quan trọng giúp MEXC hỗ trợ đòn bẩy lên đến 400x.









Hệ thống giao dịch của MEXC được xây dựng trên kiến trúc đa tầng, đa cụm với các công nghệ bảo mật cấp ngân hàng:





Hệ thống xử lý giao dịch mạnh mẽ có khả năng xử lý tới 1.4 triệu giao dịch mỗi giây, đảm bảo khớp lệnh nhanh chóng và mượt mà.

Các biện pháp bảo mật toàn diện như KYC, xác thực hai yếu tố và mã chống lừa đảo giúp bảo vệ tài sản người dùng một cách tối ưu.

Hệ thống máy chủ được đặt độc lập tại nhiều quốc gia, đảm bảo tính ổn định và an toàn cao trong mọi điều kiện.

Kể từ khi thành lập, MEXC chưa từng ghi nhận bất kỳ sự cố bảo mật nghiêm trọng nào.





Sự đầu tư nghiêm túc vào bảo mật giúp MEXC tạo dựng một môi trường giao dịch đáng tin cậy, nơi người dùng có thể hoàn toàn yên tâm tập trung vào phân tích thị trường và triển khai chiến lược giao dịch của mình.









Giao dịch Futures trên MEXC mang đến các tính năng linh hoạt cao, phù hợp với nhiều phong cách và nhu cầu của nhà giao dịch:





Hỗ trợ đòn bẩy điều chỉnh từ 1x đến 400x, trong đó USDT-M Futures cho phép đòn bẩy tối đa 400x và Coin-M Futures lên đến 200x.

Cung cấp đa dạng loại lệnh như lệnh Limit, lệnh Market, lệnh Trigger, lệnh Trailing Stop và lệnh Post Only, giúp người dùng dễ dàng lựa chọn chiến lược phù hợp trong từng tình huống giao dịch.

Chế độ phòng hộ cho phép mở đồng thời cả hai vị thế Long và Short trên cùng một hợp đồng, với đòn bẩy riêng biệt cho từng chiều.





Sự linh hoạt này giúp nhà giao dịch nhanh chóng thích ứng với biến động thị trường, phù hợp cả với người dùng có tính toán thận trọng lẫn hay theo đuổi chiến lược táo bạo.









MEXC Futures mang đến danh mục tiền mã hoá đa dạng và không ngừng mở rộng:





Bao gồm nhiều loại token như USDT-M, metaverse, Layer-2, NFT, meme, DeFi và nhiều dự án tiềm năng khác.

Tốc độ niêm yết nhanh giúp người dùng tiếp cận và tham gia giao dịch Futures với các token mới ngay từ giai đoạn đầu.

Hệ thống hợp đồng Futures toàn diện, đáp ứng nhu cầu từ cơ bản đến nâng cao của mọi đối tượng nhà giao dịch.





Sự đa dạng này cho phép người dùng dễ dàng tối ưu hóa chiến lược và thực hiện mọi hoạt động giao dịch Futures trên cùng một sàn, từ đó nâng cao hiệu suất và trải nghiệm giao dịch.













MEXC hiện cung cấp hai loại hợp đồng Futures Vĩnh cửu phổ biến:





Futures ký quỹ bằng USDT : Hợp đồng được định giá và thanh toán bằng USDT, phù hợp với các nhà giao dịch ưu tiên tính toán lợi nhuận bằng stablecoin để dễ dàng quản lý rủi ro và vốn.

Futures ký quỹ bằng token: Sử dụng một loại tiền mã hoá cụ thể làm tài sản thế chấp cũng như để tính toán lãi và lỗ, thích hợp hơn với các nhà giao dịch chuyên nghiệp mong muốn tận dụng tối đa biến động giá của từng loại tài sản.









Chế độ một chiều và phòng hộ : Nhà giao dịch có thể lựa chọn giữa việc giữ một chiều duy nhất hoặc đồng thời nắm giữ cả vị thế Long và Short trên cùng một hợp đồng, tuỳ theo chiến lược cá nhân.

Isolated margin và Cross margin: Isolated margin giúp giới hạn rủi ro trong từng vị thế riêng biệt, trong khi Cross margin cho phép phân bổ vốn linh hoạt giữa các vị thế để tối ưu hiệu quả sử dụng tài sản.





Những chế độ giao dịch linh hoạt này giúp MEXC phù hợp với đa dạng phong cách và khả năng chịu rủi ro của nhiều nhà giao dịch khác nhau.









Các nhà giao dịch giàu kinh nghiệm đặc biệt đánh giá cao những yếu tố sau:





Công cụ giao dịch chuyên nghiệp : MEXC cung cấp hệ thống chỉ báo và công cụ phân tích kỹ thuật đa dạng, hỗ trợ tối đa trong việc xây dựng và triển khai các chiến lược giao dịch phức tạp.

Cơ chế quản lý rủi ro : MEXC sở hữu hệ thống kiểm soát rủi ro và cơ chế thanh lý toàn diện, giúp nhà giao dịch quản lý rủi ro hiệu quả.

Dịch vụ hàng đầu ngành: Đội ngũ CSKH chuyên nghiệp 24/7, sẵn sàng hỗ trợ kịp thời mọi vấn đề phát sinh trong quá trình giao dịch.









Nhân dịp kỷ niệm 7 năm, MEXC ra mắt chuỗi sự kiện "Celebra7e MEXC":





Thời gian sự kiện : 23:00 13/04/2025 - 22:59 04/05/2025 (Giờ VN)

Phần thưởng hấp dẫn : Bao gồm phần thưởng xếp hạng theo tỷ lệ PNL của đội, bảng xếp hạng khối lượng giao dịch cá nhân và nhiều phần thưởng khác.

Quy tắc tham gia: Người dùng có số dư trong ví Futures từ 100 USDT trở lên có thể đăng ký tham gia. Tham gia theo đội mang đến trải nghiệm giao dịch thú vị hơn.





Khi tham gia sự kiện, người dùng không chỉ được trải nghiệm những lợi thế của Giao dịch Futures trên MEXC mà còn có cơ hội nhận những phần thưởng hấp dẫn.









Với mức phí thấp nhất, thanh khoản vượt trội, hệ thống an toàn và ổn định, quy tắc giao dịch linh hoạt cùng danh mục tiền mã hoá đa dạng, MEXC Futures đã trở thành lựa chọn hàng đầu của hàng triệu nhà giao dịch trên toàn thế giới. Nhân dịp kỷ niệm 7 năm, MEXC sẽ tiếp tục tối ưu trải nghiệm giao dịch Futures, mang đến cho người dùng dịch vụ giao dịch chuyên nghiệp, an toàn và hiệu quả hơn.





Tham gia kỷ niệm 7 năm MEXC và trải nghiệm trọn vẹn những ưu điểm của giao dịch Futures, mở ra một chương mới trong hành trình giao dịch tiền mã hoá.



