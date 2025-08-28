Hiểu rõ rủi ro của giao dịch Futures để đảm bảo trải nghiệm giao dịch an toàn hơn

So với các loại hình đầu tư khác, giao dịch Futures có mức độ rủi ro cao hơn. Điều này là do giá có thể biến động nhanh chóng theo hướng bất lợi cho vị thế của bạn. Khoản lỗ có thể vượt ngoài dự đoán và bạn có thể được yêu cầu bổ sung thêm ký quỹ để duy trì vị thế. Do đó, MEXC khuyến nghị người dùng cần hiểu rõ và đánh giá cẩn thận các rủi ro liên quan trước khi tham gia giao dịch Futures.





Giao dịch Futures là loại hình giao dịch phái sinh cho phép người dùng nhận lợi nhuận từ biến động giá mà không cần sở hữu tiền mã hoá cơ bản. Nói đơn giản, giao dịch Futures cho phép người dùng mở vị thế Long (mua) hoặc Short (bán) dựa trên dự đoán thị trường.





Không giống như giao dịch Spot truyền thống, giao dịch Futures hỗ trợ đòn bẩy, cho phép người dùng kiểm soát một vị thế lớn hơn với số vốn nhỏ hơn, từ đó khuếch đại lợi nhuận nhưng cũng làm tăng rủi ro. Loại phổ biến nhất là Futures Vĩnh cửu, không có ngày hết hạn và cho phép người dùng nắm giữ vị thế linh hoạt theo thời gian. Nhờ sự linh hoạt và hiệu quả vốn, giao dịch Futures đã trở thành công cụ quan trọng đối với nhiều nhà đầu tư tiền mã hoá.









Tuy nhiên, việc liên tục tạo ra lợi nhuận trên thị trường Futures đòi hỏi phải hiểu sâu về các rủi ro liên quan. Do sử dụng đòn bẩy và tính biến động cao của thị trường tiền mã hoá, cả lợi nhuận lẫn thua lỗ đều có thể được khuếch đại. Chỉ một lần phán đoán sai hoặc quản lý rủi ro kém có thể dẫn đến thua lỗ đáng kể, thậm chí là thanh lý, trong thời gian ngắn. Chỉ khi hiểu rõ rủi ro, người dùng mới có thể xây dựng chiến lược hợp lý và bảo vệ vốn.









Bằng cách sử dụng đòn bẩy hợp lý, nhà đầu tư có thể cải thiện đáng kể hiệu quả sử dụng vốn và mở khóa lợi nhuận tiềm năng cao hơn. Tuy nhiên, song song với cơ hội lợi nhuận cũng là rủi ro tăng lên. Do đó, người dùng MEXC cần có sự hiểu biết rõ ràng về cách hoạt động của đòn bẩy trong giao dịch Futures.





Khi giao dịch Futures Vĩnh cửu, người dùng MEXC phải đặt hệ số đòn bẩy dựa trên sở thích giao dịch cá nhân. USDT-M Futures Vĩnh cửu của MEXC hỗ trợ đòn bẩy điều chỉnh từ 1x đến 500x (hiện tại chỉ có các cặp BTCUSDT và ETHUSDT hỗ trợ đòn bẩy lên đến 500x).





Ví dụ, nếu bạn dự định mở một vị thế BTCUSDT trị giá 100,000 USDT, bạn có thể chọn mức đòn bẩy như 10x, 50x, 100x hoặc thậm chí lên đến 500x trên MEXC . Đòn bẩy bạn chọn ảnh hưởng trực tiếp đến ký quỹ ban đầu cần thiết. Đòn bẩy càng thấp, ký quỹ ban đầu càng cao. Đòn bẩy càng cao, ký quỹ ban đầu càng thấp.





So sánh yêu cầu ký quỹ ban đầu cho cùng một vị thế ở các mức đòn bẩy khác nhau Đòn bẩy 10x 50x 100x 200x 500x Ký quỹ ban đầu 10,000 USDT 2,000 USDT 1,000 USDT 500 USDT 200 USDT









Trong giao dịch ký quỹ, khái niệm đòn bẩy danh nghĩa và đòn bẩy thực tế thường gây nhầm lẫn cho người mới. Việc hiểu rõ sự khác biệt rất quan trọng để quản lý rủi ro và đặt mức đòn bẩy hợp lý.





Giả sử người dùng tên Alice có 10,000 USDT trong tài khoản Futures trên MEXC. Khi sử dụng chế độ Cross margin, cô chọn phân bổ 1,000 USDT làm ký quỹ và chọn đòn bẩy 10x. Bỏ qua phí giao dịch và trượt giá, đòn bẩy thực tế của vị thế này sau khi lệnh được khớp hoàn toàn là bao nhiêu? Lúc này, đòn bẩy có thể được mô tả từ hai góc độ: đòn bẩy danh nghĩa là mức 10x do Alice chọn trước giao dịch. Tuy nhiên, để tính đòn bẩy thực tế, phải tính đến tổng tài sản trong tài khoản Cross margin của Alice. Kết quả là: 1,000 USDT x 10x / 10,000 USDT = 1x.





Trong một tình huống khác, khi Alice sử dụng chế độ Isolated margin và không bật tính năng tự động bổ sung ký quỹ, hệ số đòn bẩy được chọn cũng chính là đòn bẩy thực tế đang áp dụng.









Do có lịch sử tương đối ngắn, thị trường phái sinh tiền mã hoá khác với thị trường tài chính truyền thống ở nhiều khía cạnh, đặc biệt là về quy tắc giao dịch. Ví dụ, không giống như thị trường chứng khoán Mỹ, giao dịch Futures tiền mã hoá không có cơ chế ngắt mạch (circuit breaker) hay giới hạn biên độ giá. Đồng thời, hầu hết các loại tiền mã hoá có vốn hóa thị trường lưu hành tương đối nhỏ, do đó dễ bị tác động bởi các biến động giá mạnh trong thời gian ngắn.





Khi giá của một tài sản tiền mã hoá biến động đáng kể trong thời gian ngắn, sẽ có thể gây ảnh hưởng lớn đến các vị thế Futures, đặc biệt đối với các nhà giao dịch sử dụng đòn bẩy cao. Xét theo góc độ toán học, giả sử một nhà đầu tư tên Alice đang sử dụng đòn bẩy thực tế 10x cho một vị thế Futures. Nếu giá tài sản biến động ngược chiều 10%, vị thế sẽ bị thanh lý hoàn toàn. Ngưỡng thanh lý có thể được hiểu rõ hơn qua bảng sau:





Ngưỡng biến động giá sẽ kích hoạt thanh lý ở các mức đòn bẩy khác nhau (phân tích toán học) Đòn bẩy 10x 50x 100x 200x 500x Biến động giá sẽ kích hoạt thanh lý 10% 2% 1% 0.5% 0.2%





Các ví dụ trong bảng trên chỉ là ngưỡng tham khảo dựa trên phân tích toán học. Tuy nhiên, trong giao dịch thực tế, điều kiện dẫn đến thanh lý thường phức tạp hơn nhiều. Các yếu tố như tính toán tỷ lệ ký quỹ duy trì và hiệu ứng dây chuyền từ thanh lý quy mô lớn có thể ảnh hưởng đáng kể đến kết quả.













Thanh lý theo bậc thang (laddered liquidation) là cơ chế thanh lý theo từng bước được sử dụng trong giao dịch Futures. Cơ chế này được thiết kế để giảm dần vị thế của nhà giao dịch khi ký quỹ tài khoản không đủ hoặc khi giá thị trường biến động mạnh. Mục tiêu là giảm rủi ro và ngăn chặn việc toàn bộ vị thế bị thanh lý cùng lúc. Cơ chế này thường được áp dụng trên các sàn giao dịch hỗ trợ đòn bẩy cao và được xem là cải tiến so với hệ thống thanh lý bắt buộc một lần truyền thống. Thanh lý theo bậc thang giúp bảo vệ vốn của nhà giao dịch và giảm thiểu tác động rộng hơn từ biến động thị trường.





Nếu một vị thế đã ở cấp giới hạn rủi ro thấp nhất, sẽ chuyển trực tiếp sang bước tiếp theo. Nếu vị thế thuộc cấp rủi ro cao hơn (lớn hơn cấp 1), một quy trình giảm cấp sẽ được kích hoạt. Trong trường hợp này, một phần vị thế tại cấp rủi ro hiện tại sẽ được hệ thống thanh lý tiếp quản tại ngưỡng thanh lý để giảm mức rủi ro. Sau đó hệ thống sẽ tính toán lại tỷ lệ ký quỹ dựa trên cấp rủi ro thấp hơn. Nếu vẫn đáp ứng điều kiện thanh lý, quy trình giảm cấp sẽ tiếp tục cho đến khi vị thế đạt cấp thấp nhất.









Thanh lý trong giao dịch Futures đề cập đến tình huống do biến động thị trường lớn, ký quỹ trong tài khoản của nhà giao dịch không đủ để duy trì vị thế, dẫn đến vị thế bị hệ thống tự động đóng. Nếu vị thế đã ở cấp rủi ro thấp nhất nhưng tỷ lệ ký quỹ vẫn lớn hơn hoặc bằng 100%, phần còn lại của vị thế sẽ được hệ thống thanh lý tiếp quản tại ngưỡng thanh lý.









Trong môi trường giao dịch có biến động mạnh, các nhà giao dịch sử dụng đòn bẩy cao với vị thế lớn có thể đối mặt với rủi ro thanh lý đáng kể. Nếu quỹ bảo hiểm hết, hệ thống Tự động giảm vị thế (ADL) có thể được kích hoạt, tiềm ẩn nguy cơ rủi ro bổ sung cho các nhà giao dịch khác.





Để giảm thiểu rủi ro này, MEXC áp dụng cơ chế giới hạn rủi ro cho tất cả tài khoản giao dịch. Hệ thống sử dụng mô hình ký quỹ theo cấp để kiểm soát rủi ro: khối lượng vị thế càng lớn, đòn bẩy tối đa cho phép càng thấp. Nhà giao dịch có thể điều chỉnh đòn bẩy thủ công, nhưng yêu cầu ký quỹ ban đầu sẽ do mức đòn bẩy đã chọn quyết định. Để biết quy tắc chi tiết, vui lòng tham khảo tài liệu chính thức của MEXC về Giới hạn rủi ro trong giao dịch Futures









Trước khi mở một vị thế, bạn cần đặt đòn bẩy. Nếu không điều chỉnh thủ công, MEXC mặc định mức đòn bẩy 20x và người dùng có thể thay đổi theo ý muốn. Đòn bẩy bạn chọn quyết định khối lượng vị thế tối đa: đòn bẩy càng cao, khối lượng vị thế tối đa bạn có thể mở càng nhỏ. Khi bạn thay đổi thiết lập đòn bẩy, hệ thống sẽ hiển thị thông báo cho thấy giới hạn vị thế đã được cập nhật.













Tỷ lệ ký quỹ duy trì ảnh hưởng trực tiếp đến giá thanh lý. MEXC khuyến nghị bạn đóng vị thế trước khi số dư ký quỹ giảm xuống mức ký quỹ duy trì để tránh bị thanh lý.





Lưu ý trong giai đoạn thị trường biến động bất thường hoặc điều kiện cực đoan, hệ thống có thể thực hiện các biện pháp bổ sung để duy trì sự ổn định. Các biện pháp này bao gồm, nhưng không giới hạn ở: điều chỉnh đòn bẩy tối đa cho phép đối với một số Futures, thay đổi giới hạn vị thế ở các cấp khác nhau, hoặc điều chỉnh tỷ lệ ký quỹ duy trì cho các cấp khác nhau.









Việc giảm rủi ro hiệu quả trong giao dịch Futures phụ thuộc vào những nguyên tắc chính sau:





Sử dụng đòn bẩy hợp lý và thận trọng

Đặt lệnh SL và TP

Quản lý khối lượng vị thế và tuân thủ chặt chẽ kế hoạch giao dịch

Tránh quyết định theo cảm xúc













Futures Vĩnh cửu là một công cụ tài chính trung tính. Khi được sử dụng đúng cách và quản lý rủi ro phù hợp, Futures Vĩnh cửu có thể giúp nhà đầu tư đạt lợi nhuận hợp lý và là công cụ hiệu quả để tham gia thị trường tiền mã hoá.





