Ký Quỹ Futures Và Cách Tính PNL

16/07/2025MEXC
MEXC cung cấp hai loại giao dịch Futures: USDT-M Futures (Hợp đồng kỳ hạn) và Coin-M Futures (Hợp đồng nghịch đảo). Mặc dù nguyên tắc tính toán của hai loại này tương tự nhau nhưng vẫn có một số khác biệt. Cùng tìm hiểu một số ví dụ và giải thích cụ thể trong bài viết này. Lưu ý: Một số logic phức tạp đã được loại bỏ trong các ví dụ tính toán ký quỹ nhằm giải thích rõ ràng và ngắn gọn.

1. Giới thiệu về ký quỹ


Khi mở vị thế Futures Vĩnh cửu trên MEXC, cần có một mức ký quỹ nhất định. Trong quá trình giao dịch ký quỹ, cần chú ý đến các điểm sau:

1.1 Ký quỹ ban đầu


Đây là số tiền ký quỹ tối thiểu để mở một vị thế. Ngoài ra, tỷ lệ ký quỹ ban đầu (Giá trị vị thế / Ký quỹ vị thế) cũng phản ánh hệ số đòn bẩy của vị thế đó.

1.2 Ký quỹ duy trì


Đây là số tiền ký quỹ yêu cầu tối thiểu để duy trì một vị thế. Nếu ký quỹ giảm xuống dưới tỷ lệ này, thanh lý hoặc thanh lý một phần sẽ được kích hoạt.

1.3 Chi phí đặt lệnh


Đây là tổng tài sản bị đóng băng để mở một vị thế, bao gồm số tiền ký quỹ ban đầu và phí giao dịch nếu có.

2. Cách tính ký quỹ


Trong giao dịch Futures Vĩnh cửu, ký quỹ đề cập đến chi phí đặt lệnh cần thiết để mở một vị thế. Phí giao dịch hoặc ưa đãi giảm phí thực tế sẽ dựa trên cách thức thực hiện lệnh (Loại lệnh). (Maker là nhà cung cấp thanh khoản, trong khi Taker là người nhận thanh khoản.)

2.1 USDT-M Futures


Số tiền ký quỹ = Giá mở trung bình * Số lượng mở * Kích thước Futures / Hệ số đòn bẩy

2.2 Coin-M Futures


Số tiền ký quỹ = Số lượng mở * Kích thước Futures / (Hệ số đòn bẩy * Giá mở trung bình)

2.3 Ví dụ


  • USDT-M Futures:

Nếu bạn đặt lệnh Limit BTC/USDT với khối lượng 10,000 cont, đòn bẩy 200x với giá 50,000 USDT/BTC và kích thước Futures là 0.0001 BTC/cont:

Số tiền ký quỹ = (10,000 cont * 0.0001 BTC/cont * 50,000 USDT/BTC) / Đòn bẩy 200x = 250 USDT

  • Coin-M Futures:

Nếu bạn đặt lệnh Limit BTC/USD với khối lượng 100 cont, đòn bẩy 125x với giá 50,000 USD/BTC và kích thước Futures là 100 USD/cont:

Số tiền ký quỹ = 100 cont * 100 USD / (50,000 USD/BTC * Đòn bẩy 125x) = 0.0016 BTC

3. Cách tính PNL


Lãi và lỗ (PNL) chịu ảnh hưởng bởi ba yếu tố: Phí giao dịch, phí Funding (Thu hoặc trả) và PNL đóng vị thế.

3.1 Phí giao dịch


  • Với vai trò là người nhận thanh khoản (Taker), phí được tính bằng Giá trị vị thế * Tỷ lệ phí Taker.

  • Với vai trò là nhà cung cấp thanh khoản (Maker), phí được tính bằng Giá trị vị thế * Tỷ lệ phí Maker.

3.2 Phí Funding


  • Tùy thuộc vào tỷ lệ Funding (Dương hoặc âm) và hướng vị thế (Long hoặc Short), bạn sẽ nhận được hoặc phải trả phí Funding.

  • Phí Funding = Tỷ lệ Funding * Giá trị vị thế.

  • Giá trị vị thế = Số lượng vị thế (Token) * Giá hợp lý.

3.3 Cách tính PNL


3.3.1 PNL đóng vị thế


  • USDT-M Futures:

Đối với vị thế Long: (Giá đóng - Giá mở trung bình) * Số lượng vị thế * Kích thước

Đối với vị thế Short: (Giá mở trung bình - Giá đóng) * Số lượng vị thế * Kích thước

  • Coin-M Futures:

Đối với vị thế Long: (1 / Giá mở trung bình - 1 / Giá đóng trung bình) * Số lượng vị thế * Kích thước

Đối với vị thế Short: (1 / Giá đóng trung bình - 1 / Giá mở trung bình) * Số lượng vị thế * Kích thước

3.3.2 PNL chưa thực hiện


  • USDT-M Futures:

Đối với vị thế Long: (Giá hợp lý - Giá mở trung bình) * Số lượng vị thế * Kích thước

Đối với vị thế Short: (Giá mở trung bình - Giá hợp lý) * Số lượng vị thế * Kích thước

  • Coin-M Futures:

Đối với vị thế Long: (1 / Giá mở trung bình - 1 / Giá hợp lý) * Số lượng vị thế * Kích thước

Đối với vị thế Short: (1 / Giá hợp lý - 1 / Giá mở trung bình) * Số lượng vị thế * Kích thước

3.4 Ví dụ


Ví dụ USDT-M Futures:

Với vai trò là Taker, bạn mở một vị thế Long BTC/USDT Futures Vĩnh cửu 10,000 cont với giá 50,000 USDT/BTC:

  • Với tỷ lệ phí Taker = 0.02%, tỷ lệ phí Maker = 0.00%, tỷ lệ Funding = -0.025% và giá thị trường hiện tại = 50,000 USDT/BTC, phí giao dịch được tính như sau:

50,000 USDT/BTC * 10,000 cont * 0.0001 BTC/cont * 0.02% = 10 USDT

  • Khi tỷ lệ Funding âm, bạn sẽ nhận được phí Funding được tính như sau:

50,000 USDT/BTC * 10,000 cont * 0.0001 BTC/cont * (-0.025%) = -12.5 USDT (Khoản phí Funding sẽ được nhận)

Giả sử bạn là Maker, đóng 10,000 cont với giá 60,000 USDT/BTC:

  • PNL đóng vị thế = (60,000 USDT/BTC - 50,000 USDT/BTC) * 10,000 cont * 0.0001 BTC/cont = 10,000 USDT

  • Phí đóng vị thế = 60,000 USDT/BTC * 10,000 cont * 0.0001 BTC/cont * 0.00% = 0 USDT

  • Vì vậy, trong trường hợp này, tổng PNL đã thực hiện được tính như sau:

= PNL đóng vị thế - Phí Funding - Phí Taker - Phí Maker

= 10,000 USDT -（- 12.5 USDT）- 10 USDT - 0 USDT

= 10,002.5 USDT

3.5 Lưu ý


  • Khi thanh toán Funding, giá trị vị thế được tính dựa trên giá hợp lý.

  • Kết quả tính toán chỉ mang tính tham khảo, các tình huống cụ thể phải dựa trên quy định của MEXC Futures.

  • Các hướng dẫn có thể khác nhau trên các hệ điều hành khác nhau. Vui lòng tham khảo hệ điều hành thực tế để biết thông tin chính xác.

4. Tổng kết


Khi mở vị thế Futures Vĩnh cửu trên MEXC, bạn cần có một mức ký quỹ nhất định. Ký quỹ ban đầu là số tiền tối thiểu để mở một vị thế và phản ánh hệ số đòn bẩy. Ký quỹ duy trì là số tiền yêu cầu tối thiểu để giữ vị thế, nếu giảm xuống dưới mức này có thể dẫn đến thanh lý bắt buộc. Chi phí đặt lệnh bao gồm số tiền ký quỹ ban đầu và phí giao dịch nếu có. Việc tính toán chi phí đặt lệnh khác nhau tuỳ vào các loại Futures và giá. PNL chịu ảnh hưởng bởi phí giao dịch, phí Funding và PNL đóng vị thế. Người nhận thanh khoản (Taker) sẽ trả phí bằng giá trị vị thế nhân với mức phí Taker. Các nhà cung cấp thanh khoản (Maker) trả phí bằng giá trị vị thế nhân với mức phí Maker. Tùy thuộc vào tỷ lệ Funding và hướng vị thế, sẽ nhận được hoặc trả phí Funding, với số tiền bằng tỷ lệ Funding nhân với giá trị vị thế.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác cũng như không cấu thành lời khuyên để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng hiểu rõ đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.


