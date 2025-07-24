Hướng dẫn xét duyệt kiểm soát rủi ro tài khoản

Nếu tài khoản của bạn đã bị hệ thống kiểm soát rủi ro đánh dấu và áp dụng hạn chế, vui lòng làm theo hướng dẫn bên dưới để nộp các tài liệu cần thiết và hoàn tất quy trình xét duyệt kiểm soát rủi ro. Nếu tài khoản của bạn đã bị hệ thống kiểm soát rủi ro đánh dấu và áp dụng hạn chế, vui lòng làm theo hướng dẫn bên dưới để nộp các tài liệu cần thiết và hoàn tất quy trình xét duyệt kiểm soát rủi ro.
Nếu tài khoản của bạn đã bị hệ thống kiểm soát rủi ro đánh dấu và áp dụng hạn chế, vui lòng làm theo hướng dẫn bên dưới để nộp các tài liệu cần thiết và hoàn tất quy trình xét duyệt kiểm soát rủi ro.

1. Nộp đăng ký gỡ bỏ hạn chế kiểm soát rủi ro


1.1 Để truy cập trang nộp tài liệu:


Điều hướng đến Trang chủ chính thức của MEXC → nhấn vào Trung tâm trợ giúp → chọn Xét duyệt kiểm soát rủi ro tài khoản → tiếp tục đến cổng nộp tài liệu.


Khi nhấn vào nút Đăng ký, hệ thống sẽ tự động chuyển bạn đến trang tải lên để hoàn tất các bước cần thiết.


1.2 Vui lòng tải lên các tài liệu được yêu cầu theo hướng dẫn trên trang.


Để bảo mật tài khoản và đảm bảo quy trình xét duyệt diễn ra suôn sẻ, vui lòng làm theo hướng dẫn trên màn hình khi chuẩn bị và tải tài liệu lên. Vui lòng lưu ý những điều sau:
  • Tất cả các tài liệu đã nộp phải là bản gốc, rõ ràng và không bị che lấp.
  • Định dạng tệp được hỗ trợ: JPG, JPEG, PNG, PDF. Mỗi tệp không được vượt quá 10 MB
  • Có thể tải lên tối đa 9 tệp cho mỗi lần nộp. Để tránh bị giới hạn tải lên, bạn nên chuẩn bị tất cả các tài liệu được yêu cầu trước và nộp một lần.
  • Nếu hệ thống yêu cầu cung cấp bằng chứng nguồn gốc tài sản, vui lòng tham khảo Yêu cầu tài liệu Chứng minh nguồn gốc tài chính để được hướng dẫn.

Nếu gặp bất kỳ vấn đề nào trong quá trình nộp, vui lòng liên hệ CSKH trực tuyến của MEXC để được hỗ trợ.

2. Quy trình xét duyệt tài liệu & phân tích kiểm soát rủi ro


Sau khi bạn đã nộp tài liệu, chúng tôi sẽ bắt đầu quy trình xét duyệt. Quy trình này thường bao gồm hai giai đoạn, tuy nhiên quy trình cụ thể có thể khác nhau tùy thuộc vào trạng thái tài khoản của bạn:

2.1 Giai đoạn xét duyệt tài liệu


Việc xét duyệt thường mất khoảng 3 ngày làm việc, tuy nhiên thời gian xử lý thực tế có thể thay đổi. Rất mong bạn kiên nhẫn và thông cảm.

Bạn sẽ được thông báo về kết quả xét duyệt qua tin nhắn hệ thống và Email đã đăng ký. Vui lòng kiểm tra hộp thư đến thường xuyên hoặc truy cập mục Xét duyệt kiểm soát rủi ro tài khoản trên trang web chính thức để theo dõi tiến trình.

2.2 Giai đoạn phân tích kiểm soát rủi ro


Mỗi tài khoản đều có đặc điểm riêng và hệ thống kiểm soát rủi ro sẽ đánh giá linh hoat dựa trên nhiều yếu tố để xác định có cần phân tích sâu hơn hay không. Trong một số trường hợp, sau khi vượt qua quá trình xét duyệt tài liệu, hệ thống sẽ tiến hành phân tích kiểm soát rủi ro để đánh giá toàn diện hơn.

Bạn có thể xem thời gian phân tích ước tính trên trang Xét duyệt kiểm soát rủi ro tài khoản. Thời gian này chỉ mang tính tham khảo và phản ánh ước tính hiện tại của hệ thống.
  • Trong quá trình phân tích, hệ thống có thể yêu cầu bổ sung tài liệu. Vui lòng chú ý các thông báo trên màn hình hoặc Email và nộp các tài liệu được yêu cầu kịp thời.
  • Trong thời gian xét duyệt và phân tích kiểm soát rủi ro, một số tính năng của tài khoản có thể vẫn bị hạn chế. Những hạn chế này không thể được gỡ bỏ thủ công hoặc gỡ bỏ trước thời hạn.
  • Vui lòng không nộp các tài liệu trùng lặp vì điều này có thể làm gián đoạn quá trình xác minh của hệ thống và làm chậm tiến độ xét duyệt.
  • Trong những trường hợp đặc biệt, trạng thái rủi ro có thể thay đổi linh hoạt dựa trên đánh giá cập nhật từ hệ thống. Vui lòng tham khảo trạng thái thực tế hiển thị trong tài khoản để biết thông tin chính xác nhất.

3. Completion of Risk Review & NotificationHoàn tất xét duyệt kiểm soát rủi ro & thông báo


Sau khi hoàn tất quá trình xét duyệt kiểm soát rủi ro của tài khoản, thông báo sẽ được gửi qua tin nhắn hệ thống và địa chỉ Email đã đăng ký. Vui lòng kiểm tra hộp thư đến kịp thời để xác nhận trạng thái rủi ro cuối cùng của tài khoản.

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về kết quả xét duyệt hoặc tính năng tài khoản, vui lòng liên hệ CSKH trực tuyến của MEXC qua trang web chính thức. Cảm ơn sự thông cảm và hỗ trợ của bạn.

