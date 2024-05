Rủi Ro Khi Giao Dịch Futures

So với các loại hình đầu tư khác, giao dịch Futures vĩnh cửu có rủi ro đầu tư cao hơn do giá có thể thay đổi nhanh chóng theo hướng bất lợi. Khoản lỗ của bạn có thể vượt quá dự kiến và bạn có thể cần phải thanh toán thêm để duy trì vị thế. Do đó, MEXC khuyến nghị bạn nên nghiên cứu và hiểu rõ các rủi ro liên quan.









Để tham gia vào giao dịch Futures vĩnh cửu, MEXCer được yêu cầu nạp tài sản tiền mã hoá trị giá một tỷ lệ phần trăm nhất định trên tổng giá trị vị thế, được gọi là ký quỹ vị thế. Nếu bạn mua BTC/USDT Futures vĩnh cửu trị giá 30,000 USDT, với tỷ lệ ký quỹ áp dụng là 0.5%, thì bạn chỉ cần trả mức ký quỹ vị thế là 150 USDT. Tuy nhiên, giá trị tài sản mà bạn có thể mua là 30,000 USDT tương đương với BTC. Điều này có nghĩa là bất kỳ chuyển động nào của thị trường đều sẽ có tác động lớn hơn đến vốn của bạn so với việc mua cùng một giá trị tài sản Spot.









Khi thị trường Futures vĩnh cửu trải qua một đợt tăng hoặc giảm một chiều, kèm theo các đợt giảm hoặc tăng mạnh ngắn hạn nhanh chóng quay trở lại giá ban đầu, hiện tượng này xuất hiện dưới dạng các đường đứt nét nhỏ trên biểu đồ K-line. Hiện tượng "wicking" này có thể kích hoạt giá thanh lý của nhiều MEXCer, khiến việc thanh lý qua đêm mà không có đủ thời gian để các nhà giao dịch bổ sung thêm tiền ký quỹ. Hiện tượng này được gọi là "thanh lý bắt buộc".





Sự xuất hiện của hiện tượng này thường là do MEXCer đánh giá thấp các chuyển động một chiều của thị trường và không đặt TP/SL (chốt lời và cắt lỗ) khi mở các vị thế.





Mặc dù MEXCer có thể gặp phải thanh lý bắt buộc khi tham gia giao dịch Futures, nhưng khi thanh lý bắt buộc xảy ra, cơ chế thanh lý của MEXC sẽ thực hiện thanh lý theo cấp dựa trên cấp giới hạn rủi ro vị thế của bạn để tránh thanh lý tất cả các vị thế, từ đó kiểm soát rủi ro.









Ở chế độ cross margin, tất cả các lệnh mở hiện tại trong tài khoản sẽ bị hủy, trong khi ở chế độ isolated margin, nếu bật tính năng Tự Động Thêm Ký Quỹ, tất cả các lệnh mở hiện tại cho cặp Futures sẽ bị hủy. Sau khi hủy lệnh hoàn tất, nếu tỷ lệ ký quỹ vẫn lớn hơn hoặc bằng 100% thì sẽ thực hiện bước tiếp theo.









Ở chế độ cross margin, các vị thế theo cả hai hướng long và short do cùng một nhà giao dịch nắm giữ sẽ trải qua quá trình tự giao dịch để giảm vị thế (bước này chỉ xảy ra trong quy trình thanh lý bắt buộc của chế độ cross margin). Sau khi hoàn tất việc thực hiện tự giao dịch các vị thế long và short, nếu tỷ lệ ký quỹ vẫn lớn hơn hoặc bằng 100%, bước tiếp theo sẽ được thực hiện.









Nếu vị thế của bạn ở mức giới hạn rủi ro thấp nhất, quy trình sẽ chuyển trực tiếp sang bước tiếp theo. Nếu cấp giới hạn rủi ro của vị thế của bạn cao hơn cấp 1, thì cấp này trước tiên phải được hạ xuống. Điều này liên quan đến việc thanh lý một phần vị thế hiện tại ở mức giới hạn rủi ro, với công cụ thanh lý tiếp quản ở mức giá phá sản để hạ thấp mức giới hạn rủi ro. Sau đó, tỷ lệ ký quỹ duy trì được tính toán lại dựa trên mức giới hạn rủi ro đã hạ xuống và nếu tỷ lệ này vẫn lớn hơn hoặc bằng 100%, các điều kiện thanh lý bắt buộc sẽ được đánh giá. Nếu các điều kiện thanh lý bắt buộc được đáp ứng, quá trình sẽ tiếp tục giảm dần cấp giới hạn rủi ro cho đến khi đạt đến cấp thấp nhất.













Nếu vị thế ở cấp thấp nhất nhưng tỷ lệ ký quỹ lớn hơn hoặc bằng 100%, thì vị thế còn lại sẽ bị thanh lý ở mức giá phá sản.









Trong môi trường giao dịch có biến động giá lớn, các nhà giao dịch nắm giữ các vị thế lớn sử dụng đòn bẩy cao có thể đối mặt với rủi ro thua lỗ do thanh lý đáng kể. Nếu quỹ bảo hiểm cạn kiệt, hệ thống tự động giảm đòn bẩy có thể được kích hoạt, gây thêm rủi ro cho các nhà giao dịch khác.





Do đó, MEXC thực hiện cơ chế giới hạn rủi ro cho tất cả các tài khoản giao dịch. Hệ thống sử dụng mô hình ký quỹ theo cấp để kiểm soát rủi ro, trong đó hệ số đòn bẩy được xác định dựa trên quy mô của vị thế. Vị thế càng lớn, hệ số đòn bẩy khả dụng càng thấp. Bạn có thể tùy chọn để điều chỉnh hệ số đòn bẩy và thuật toán cho tỷ lệ ký quỹ ban đầu được xác định bởi hệ số đòn bẩy đã chọn của người dùng.









Trước khi mở một vị thế, bạn cần tự điều chỉnh hệ số đòn bẩy. Nếu bạn không điều chỉnh hệ số đòn bẩy, MEXC sẽ mặc định hệ số đòn bẩy là 20x nhưng thực tế bạn có thể thực hiện tự tùy chỉnh. Hệ số đòn bẩy xác định giới hạn vị thế, với hệ số đòn bẩy cao hơn dẫn đến kích thước tối đa của vị thế bạn có thể mở sẽ nhỏ hơn.









Khi bạn điều chỉnh hệ số đòn bẩy, trang sẽ hiển thị lời nhắc cho biết kích thước tối đa của vị thế bạn có thể mở.













Ký quỹ duy trì ảnh hưởng trực tiếp đến giá thanh lý. Do đó, MEXC khuyến nghị bạn nên đóng các vị thế theo cách thủ công để tránh bị thanh lý trước khi ký quỹ khả dụng giảm xuống mức ký quỹ duy trì.





Xin lưu ý trong điều kiện biến động giá bất thường và thị trường biến động, hệ thống sẽ thực hiện các biện pháp bổ sung để duy trì sự ổn định của thị trường, bao gồm nhưng không giới hạn ở:





Điều chỉnh đòn bẩy tối đa cho phép đối với cặp Futures





Điều chỉnh giới hạn vị thế cho các cấp khác nhau





Điều chỉnh tỷ lệ ký quỹ duy trì cho các cấp khác nhau









Futures vĩnh cửu là một loại công cụ tài chính trung lập. Bằng cách sử dụng một cách chính xác, MEXCer có thể kiếm được lợi nhuận hợp lý và chúng có thể trở thành công cụ hiệu quả để đầu tư vào thị trường tiền mã hoá.