Інформація щодо ціни ZeroTrust (ZERØ) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00471581 $ 0,00471581 $ 0,00471581 Мін. за 24 год $ 0,00643968 $ 0,00643968 $ 0,00643968 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00471581$ 0,00471581 $ 0,00471581 Макс. за 24 год $ 0,00643968$ 0,00643968 $ 0,00643968 Рекордний максимум $ 0,00739188$ 0,00739188 $ 0,00739188 Найнижча ціна $ 0,00134542$ 0,00134542 $ 0,00134542 Зміна ціни (за 1 год) +3,33% Зміна ціни (1 дн.) +32,85% Зміна ціни (за 7 дн.) +22,46% Зміна ціни (за 7 дн.) +22,46%

Актуальна ціна ZeroTrust (ZERØ) становить $0,00642098. За останні 24 години ZERØ торгувався між мінімумом у $ 0,00471581 і максимумом у $ 0,00643968, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ZERØ становить $ 0,00739188, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00134542.

Що стосується короткострокових результатів, то ZERØ змінився на +3,33% за останню годину, +32,85% за 24 години та на +22,46% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо ZeroTrust (ZERØ)

Ринкова капіталізація $ 2,35M$ 2,35M $ 2,35M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 6,40M$ 6,40M $ 6,40M Циркуляційне постачання 367,74M 367,74M 367,74M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація ZeroTrust — $ 2,35M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ZERØ — 367,74M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 6,40M.