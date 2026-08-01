Сьогоднішня ціна yesnoerror

Поточна ціна yesnoerror (YNE) сьогодні становить $ 0, зі зміною 4.69% за останні 24 години. Поточний курс конвертації YNE до USD становить $ 0 за YNE.

yesnoerror наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 181,848, з циркуляційною пропозицією у 999.96M YNE. Протягом останніх 24 годин YNE торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.111382, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці YNE змінився на +0.01% за останню годину та на +0.54% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 42.26K.

Ринкова інформація щодо yesnoerror (YNE)

Ринкова капіталізація $ 181.85K$ 181.85K $ 181.85K Обсяг (за 24 год) $ 42.26K$ 42.26K $ 42.26K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 181.85K$ 181.85K $ 181.85K Циркуляційне постачання 999.96M 999.96M 999.96M Загальна пропозиція 999,964,513.130526 999,964,513.130526 999,964,513.130526

Поточна ринкова капіталізація yesnoerror — $ 181.85K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 42.26K. Циркуляційна пропозиція YNE — 999.96M, зі загальною пропозицією 999964513.130526. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 181.85K.