Токеноміка Wrapped Ampleforth (WAMPL) Дізнайтеся ключову інформацію про Wrapped Ampleforth (WAMPL), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Wrapped Ampleforth (WAMPL) Why wAMPL? wAMPL broadens access to AMPL and the larger Ampleforth ecosystem by introducing a perfectly composable ERC-20 token which makes platform integrations more simple, secure and fast. As the DeFi market continues to grow, wAMPL will expand on AMPL’s role as a key building block for denominating stable contracts via an independent, algorithmic unit of account. wAMPL is to AMPL as wETH or wBTC are to ETH and BTC, respectively. It’s a wrapped ERC20 token that is 1:1 redeemable for AMPL. Unlike AMPL, the wAMPL does not rebase and maintains a floating price. wAMPL unlocks new technical integrations and expanded opportunities to access the Ampleforth ecosystem. Even with historic gas prices that make Ethereum-based transactions prohibitively expensive for many, the AMPL community has continued to grow in terms of both wallets and TVL. Thanks to wAMPL, the community will now have much more flexibility in how and where they deploy their AMPL. Офіційний вебсайт: https://www.ampleforth.org/ Купити WAMPL зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Wrapped Ampleforth (WAMPL) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Wrapped Ampleforth (WAMPL), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 4,44M $ 4,44M $ 4,44M Загальна пропозиція: $ 1,28M $ 1,28M $ 1,28M Циркуляційна пропозиція: $ 1,28M $ 1,28M $ 1,28M FDV (повністю розведена вартість): $ 4,44M $ 4,44M $ 4,44M Історичний максимум: $ 54,43 $ 54,43 $ 54,43 Історичний мінімум: $ 2,01 $ 2,01 $ 2,01 Поточна ціна: $ 3,48 $ 3,48 $ 3,48 Дізнайтеся більше про ціну Wrapped Ampleforth (WAMPL)

Токеноміка Wrapped Ampleforth (WAMPL): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Wrapped Ampleforth (WAMPL) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів WAMPL, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів WAMPL, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку WAMPL, досліджуйте ціну токена WAMPL в реальному часі!

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