Інформація щодо ціни Will (WILL) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -2,55% Зміна ціни (1 дн.) +42,56% Зміна ціни (за 7 дн.) -81,86% Зміна ціни (за 7 дн.) -81,86%

Актуальна ціна Will (WILL) становить --. За останні 24 години WILL торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум WILL становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то WILL змінився на -2,55% за останню годину, +42,56% за 24 години та на -81,86% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Will (WILL)

Ринкова капіталізація $ 41,53K$ 41,53K $ 41,53K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 41,53K$ 41,53K $ 41,53K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Will — $ 41,53K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція WILL — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 41,53K.