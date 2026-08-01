Сьогоднішня ціна WHY

Поточна ціна WHY (WHY) сьогодні становить $ 0, зі зміною 2,22% за останні 24 години. Поточний курс конвертації WHY до USD становить $ 0 за WHY.

WHY наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 754 198, з циркуляційною пропозицією у 420,00T WHY. Протягом останніх 24 годин WHY торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці WHY змінився на +0,00% за останню годину та на +3,90% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо WHY (WHY)

Ринкова капіталізація $ 754,20K$ 754,20K $ 754,20K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 754,20K$ 754,20K $ 754,20K Циркуляційне постачання 420,00T 420,00T 420,00T Загальна пропозиція 420 000 000 000 000,0 420 000 000 000 000,0 420 000 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація WHY — $ 754,20K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція WHY — 420,00T, зі загальною пропозицією 420000000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 754,20K.