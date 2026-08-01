Сьогоднішня ціна Vu

Поточна ціна Vu (VU) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації VU до USD становить $ 0 за VU.

Vu наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 53 969, з циркуляційною пропозицією у 450,00M VU. Протягом останніх 24 годин VU торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00217398, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці VU змінився на -- за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 39,89.

Ринкова інформація щодо Vu (VU)

Ринкова капіталізація $ 53,97K$ 53,97K $ 53,97K Обсяг (за 24 год) $ 39,89$ 39,89 $ 39,89 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 119,93K$ 119,93K $ 119,93K Циркуляційне постачання 450,00M 450,00M 450,00M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Vu — $ 53,97K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 39,89. Циркуляційна пропозиція VU — 450,00M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 119,93K.