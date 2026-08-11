Сьогоднішня ціна UnityWallet Token

Поточна ціна UnityWallet Token (UNT) сьогодні становить $ 0.0581, зі зміною 2.27% за останні 24 години. Поточний курс конвертації UNT до USD становить $ 0.0581 за UNT.

UnityWallet Token наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 38,180,553, з циркуляційною пропозицією у 657.21M UNT. Протягом останніх 24 годин UNT торгувався між $ 0.057953 (мінімум) та $ 0.060059 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.112474, тоді як історичний мінімум — $ 0.04934818.

У короткостроковій динаміці UNT змінився на -0.15% за останню годину та на -4.78% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 3.29K.

Ринкова інформація щодо UnityWallet Token (UNT)

Ринкова капіталізація $ 38.18M$ 38.18M $ 38.18M Обсяг (за 24 год) $ 3.29K$ 3.29K $ 3.29K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 58.09M$ 58.09M $ 58.09M Циркуляційне постачання 657.21M 657.21M 657.21M Загальна пропозиція 999,999,999.718372 999,999,999.718372 999,999,999.718372

Поточна ринкова капіталізація UnityWallet Token — $ 38.18M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 3.29K. Циркуляційна пропозиція UNT — 657.21M, зі загальною пропозицією 999999999.718372. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 58.09M.