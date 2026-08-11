Сьогоднішня ціна Unity USD

Поточна ціна Unity USD (UUSD) сьогодні становить $ 0.999013, зі зміною 0.14% за останні 24 години. Поточний курс конвертації UUSD до USD становить $ 0.999013 за UUSD.

Unity USD наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 99,903,573, з циркуляційною пропозицією у 100.00M UUSD. Протягом останніх 24 годин UUSD торгувався між $ 0.997 (мінімум) та $ 0.999453 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1.26, тоді як історичний мінімум — $ 0.840277.

У короткостроковій динаміці UUSD змінився на +0.00% за останню годину та на -0.03% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 2.52M.

Ринкова інформація щодо Unity USD (UUSD)

Ринкова капіталізація $ 99.90M$ 99.90M $ 99.90M Обсяг (за 24 год) $ 2.52M$ 2.52M $ 2.52M Повністю розведена ринкова капіталізація $ 99.90M$ 99.90M $ 99.90M Циркуляційне постачання 100.00M 100.00M 100.00M Загальна пропозиція 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Unity USD — $ 99.90M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 2.52M. Циркуляційна пропозиція UUSD — 100.00M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 99.90M.