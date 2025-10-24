Інформація щодо ціни Unchained (UNCHAINED) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,0001294 $ 0,0001294 $ 0,0001294 Мін. за 24 год $ 0,0001664 $ 0,0001664 $ 0,0001664 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,0001294$ 0,0001294 $ 0,0001294 Макс. за 24 год $ 0,0001664$ 0,0001664 $ 0,0001664 Рекордний максимум $ 0,00098023$ 0,00098023 $ 0,00098023 Найнижча ціна $ 0,0000385$ 0,0000385 $ 0,0000385 Зміна ціни (за 1 год) -1,58% Зміна ціни (1 дн.) -1,79% Зміна ціни (за 7 дн.) +121,01% Зміна ціни (за 7 дн.) +121,01%

Актуальна ціна Unchained (UNCHAINED) становить $0,00012937. За останні 24 години UNCHAINED торгувався між мінімумом у $ 0,0001294 і максимумом у $ 0,0001664, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум UNCHAINED становить $ 0,00098023, тоді як його історичний мінімум — $ 0,0000385.

Що стосується короткострокових результатів, то UNCHAINED змінився на -1,58% за останню годину, -1,79% за 24 години та на +121,01% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Unchained (UNCHAINED)

Ринкова капіталізація $ 129,36K$ 129,36K $ 129,36K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 129,36K$ 129,36K $ 129,36K Циркуляційне постачання 999,91M 999,91M 999,91M Загальна пропозиція 999 907 427,0 999 907 427,0 999 907 427,0

Поточна ринкова капіталізація Unchained — $ 129,36K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція UNCHAINED — 999,91M, зі загальною пропозицією 999907427.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 129,36K.