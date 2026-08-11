Сьогоднішня ціна Testicle

Поточна ціна Testicle (TESTICLE) сьогодні становить $ 0.00109822, зі зміною 21.44% за останні 24 години. Поточний курс конвертації TESTICLE до USD становить $ 0.00109822 за TESTICLE.

Testicle наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 1,098,124, з циркуляційною пропозицією у 999.91M TESTICLE. Протягом останніх 24 годин TESTICLE торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0.00139575 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.02315462, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці TESTICLE змінився на -1.30% за останню годину та на -47.36% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 468.46K.

Ринкова інформація щодо Testicle (TESTICLE)

Ринкова капіталізація $ 1.10M$ 1.10M $ 1.10M Обсяг (за 24 год) $ 468.46K$ 468.46K $ 468.46K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1.10M$ 1.10M $ 1.10M Циркуляційне постачання 999.91M 999.91M 999.91M Загальна пропозиція 999,912,656.879188 999,912,656.879188 999,912,656.879188

Поточна ринкова капіталізація Testicle — $ 1.10M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 468.46K. Циркуляційна пропозиція TESTICLE — 999.91M, зі загальною пропозицією 999912656.879188. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1.10M.