Сьогоднішня ціна Taker Protocol

Поточна ціна Taker Protocol (TAKER) сьогодні становить $ 0, зі зміною 15.35% за останні 24 години. Поточний курс конвертації TAKER до USD становить $ 0 за TAKER.

Taker Protocol наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 15,687.25, з циркуляційною пропозицією у 170.01M TAKER. Протягом останніх 24 годин TAKER торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.077041, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці TAKER змінився на +0.00% за останню годину та на +12.06% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Taker Protocol (TAKER)

Ринкова капіталізація $ 15.69K$ 15.69K $ 15.69K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 92.27K$ 92.27K $ 92.27K Циркуляційне постачання 170.01M 170.01M 170.01M Загальна пропозиція 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Taker Protocol — $ 15.69K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція TAKER — 170.01M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 92.27K.