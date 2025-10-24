Інформація щодо ціни Taboshi (TABOSHI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 12,58 $ 12,58 $ 12,58 Мін. за 24 год $ 13,23 $ 13,23 $ 13,23 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 12,58$ 12,58 $ 12,58 Макс. за 24 год $ 13,23$ 13,23 $ 13,23 Рекордний максимум $ 47,25$ 47,25 $ 47,25 Найнижча ціна $ 12,53$ 12,53 $ 12,53 Зміна ціни (за 1 год) +0,14% Зміна ціни (1 дн.) +1,30% Зміна ціни (за 7 дн.) -20,76% Зміна ціни (за 7 дн.) -20,76%

Актуальна ціна Taboshi (TABOSHI) становить $13,19. За останні 24 години TABOSHI торгувався між мінімумом у $ 12,58 і максимумом у $ 13,23, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум TABOSHI становить $ 47,25, тоді як його історичний мінімум — $ 12,53.

Що стосується короткострокових результатів, то TABOSHI змінився на +0,14% за останню годину, +1,30% за 24 години та на -20,76% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Taboshi (TABOSHI)

Ринкова капіталізація $ 725,75K$ 725,75K $ 725,75K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 2,46M$ 2,46M $ 2,46M Циркуляційне постачання 54,95K 54,95K 54,95K Загальна пропозиція 185 964,0 185 964,0 185 964,0

Поточна ринкова капіталізація Taboshi — $ 725,75K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція TABOSHI — 54,95K, зі загальною пропозицією 185964.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2,46M.